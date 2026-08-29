Le Xiaomi 18 Fold sera le premier au monde à intégrer la mémoire LPDDR6 de nouvelle génération

·1·Technologie
Le Xiaomi 18 Fold sera le premier au monde à intégrer la mémoire LPDDR6 de nouvelle génération

L'entreprise chinoise CXMT a lancé la production de masse de la mémoire LPDDR6 destinée aux appareils mobiles et fournira ces puces avancées à la société Xiaomi. Selon Ixbt.com, cette mémoire innovante sera intégrée au smartphone pliable phare Xiaomi 18 Fold, attendu sur le marché, faisant de lui l'un des premiers au monde à en bénéficier. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

L'adoption du standard LPDDR6 est une avancée majeure pour CXMT. Moins d'un an après avoir lancé la production de masse de la mémoire LPDDR5, l'entreprise a franchi une nouvelle étape technologique. Cette avancée réduit considérablement l'écart technologique entre le fabricant chinois et les leaders mondiaux du marché DRAM, Samsung et SK Hynix.

Commercialisation prévue en septembre

Selon les informations des parties concernées, le smartphone Xiaomi 18 Fold sera mis en vente dès septembre de cette année. Ce gadget, qui sera l'un des premiers appareils équipés de cette mémoire de nouvelle génération, suscite un grand intérêt sur le marché des technologies mobiles.

Les experts soulignent que cette nouvelle génération de mémoire vive augmentera non seulement les performances globales de l'appareil, mais améliorera également considérablement son efficacité énergétique. Cela est particulièrement important pour les smartphones pliables et les modèles phares gérant des tâches complexes.

Processeur puissant et nouvelles capacités

Le smartphone sera doté non seulement d'une mémoire avancée, mais aussi d'un processeur spécial de nouvelle génération de Xiaomi. Il est rapporté que l'appareil sera équipé de la puce Xring O3, gravée avec un processus technologique de 3 nm.

Selon la déclaration de l'entreprise, ce processeur est conçu dès le départ pour fonctionner de manière transparente avec la mémoire LPDDR6. Cela garantit une synergie parfaite entre le matériel et le logiciel, permettant de tirer pleinement parti des avantages de cette mémoire moderne.

XiaomiLPDDR6CXMTSmartphoneTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Le chef de la NASA admet que les États-Unis ne retourneront sur la Lune qu'avec l'aide d'entreprises privéesLe chef de la NASA admet que les États-Unis ne retourneront sur la Lune qu'avec l'aide d'entreprises privéesAujourd'hui, 10:25Le système de fusée Starship pourrait être lancé à une fréquence hebdomadaire à partir de 2027Le système de fusée Starship pourrait être lancé à une fréquence hebdomadaire à partir de 2027Aujourd'hui, 09:53Des astrophysiciens découvrent une exoplanète composée à moitié d'eauDes astrophysiciens découvrent une exoplanète composée à moitié d'eauAujourd'hui, 04:20La cosmonaute Anna Kikina a photographié une éclipse lunaire rare depuis l'ISSLa cosmonaute Anna Kikina a photographié une éclipse lunaire rare depuis l'ISSHier, 22:24Lava présente le smartphone Bold N4 Lite à seulement 85 dollarsLava présente le smartphone Bold N4 Lite à seulement 85 dollarsHier, 21:56Un inventeur américain a créé un mini réfrigérateur pour glaceUn inventeur américain a créé un mini réfrigérateur pour glaceHier, 20:20
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Un nouveau robot bionique doté d’une peau artificielle présenté à Pékin
Un nouveau robot bionique doté d’une peau artificielle présenté à Pékin
Un paiement pour iPhone provoque un drame familial (vidéo)
Un paiement pour iPhone provoque un drame familial (vidéo)
Tecno présente le premier smartphone sans bordures au monde
Tecno présente le premier smartphone sans bordures au monde
La planète Terre est devenue un immense détecteur à la recherche de matière noire
La planète Terre est devenue un immense détecteur à la recherche de matière noire
Le jeu GTA 5 a été lancé sur le smartphone iPhone 17 Pro Max
Le jeu GTA 5 a été lancé sur le smartphone iPhone 17 Pro Max
Roskosmos publie une image de l’éclipse solaire prise depuis l’espace
Roskosmos publie une image de l’éclipse solaire prise depuis l’espace
De nouvelles images du Starship récupéré dans l’océan Indien ont été publiées
De nouvelles images du Starship récupéré dans l’océan Indien ont été publiées
Samsung publie une mise à jour pour les anciens Galaxy S8 et Galaxy Note 8
Samsung publie une mise à jour pour les anciens Galaxy S8 et Galaxy Note 8