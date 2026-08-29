Le Xiaomi 18 Fold sera le premier au monde à intégrer la mémoire LPDDR6 de nouvelle génération

L'entreprise chinoise CXMT a lancé la production de masse de la mémoire LPDDR6 destinée aux appareils mobiles et fournira ces puces avancées à la société Xiaomi. Selon Ixbt.com, cette mémoire innovante sera intégrée au smartphone pliable phare Xiaomi 18 Fold, attendu sur le marché, faisant de lui l'un des premiers au monde à en bénéficier. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

L'adoption du standard LPDDR6 est une avancée majeure pour CXMT. Moins d'un an après avoir lancé la production de masse de la mémoire LPDDR5, l'entreprise a franchi une nouvelle étape technologique. Cette avancée réduit considérablement l'écart technologique entre le fabricant chinois et les leaders mondiaux du marché DRAM, Samsung et SK Hynix.

Commercialisation prévue en septembre

Selon les informations des parties concernées, le smartphone Xiaomi 18 Fold sera mis en vente dès septembre de cette année. Ce gadget, qui sera l'un des premiers appareils équipés de cette mémoire de nouvelle génération, suscite un grand intérêt sur le marché des technologies mobiles.

Les experts soulignent que cette nouvelle génération de mémoire vive augmentera non seulement les performances globales de l'appareil, mais améliorera également considérablement son efficacité énergétique. Cela est particulièrement important pour les smartphones pliables et les modèles phares gérant des tâches complexes.

Processeur puissant et nouvelles capacités

Le smartphone sera doté non seulement d'une mémoire avancée, mais aussi d'un processeur spécial de nouvelle génération de Xiaomi. Il est rapporté que l'appareil sera équipé de la puce Xring O3, gravée avec un processus technologique de 3 nm.

Selon la déclaration de l'entreprise, ce processeur est conçu dès le départ pour fonctionner de manière transparente avec la mémoire LPDDR6. Cela garantit une synergie parfaite entre le matériel et le logiciel, permettant de tirer pleinement parti des avantages de cette mémoire moderne.