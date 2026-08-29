Collision entre deux tramways à Istanbul

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Collision entre deux tramways à Istanbul

Le 28 août, deux tramways sont entrés en collision dans le district de Zeytinburnu à Istanbul, en Turquie. Des blessés ont été signalés à la suite de l'accident.

Selon l'agence Anadolu, la collision s'est produite entre les stations Pazartekke et Topkapi de la ligne de tramway T1 Kabataş–Bağcılar. La cause de l'incident n'a pas encore été déterminée.

Dès réception du signalement, la police, les pompiers et les services médicaux ont été dépêchés sur les lieux. Les victimes ont reçu les premiers soins.

En raison de la collision, le trafic des tramways sur cette ligne a été temporairement interrompu. Les autorités travaillent actuellement sur place pour déterminer les causes exactes de l'accident.

Des informations complémentaires sur les résultats de l'enquête et l'état des victimes sont attendues.

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Charos
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