Le système de fusée Starship pourrait être lancé à une fréquence hebdomadaire à partir de 2027

Une ère de changements immenses s'ouvre dans le secteur aérospatial. Selon le site ixbt.com, le responsable de la NASA, Jared Isaacman, a récemment déclaré que les vols d'essai du système géant Starship seraient effectués presque chaque semaine à partir de 2027. Ce rythme effréné ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire de la conquête spatiale, permettant d'utiliser la fusée selon une véritable méthode de production en série. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Actuellement, SpaceX travaille sans relâche à l'amélioration de ce système colossal. Les spécialistes préparent activement une version lunaire spéciale du vaisseau Starship, destinée aux missions des futurs programmes spatiaux Artemis. Si les prévisions de la direction se confirment, la fréquence des vols augmentera considérablement par rapport aux chiffres actuels.

Capacité de réutilisation totale et objectifs techniques

Une telle approche est cruciale pour SpaceX, non seulement pour tester la fusée elle-même, mais aussi pour résoudre une série de tâches complexes. Il est notamment prévu de lancer des satellites lourds en orbite, de ravitailler les vaisseaux spatiaux en orbite et de préparer minutieusement les futures missions lunaires. Starship est conçu comme un système entièrement réutilisable, composé du booster Super Heavy et du vaisseau Starship à l'étage supérieur.

Selon les conditions du projet, les deux éléments principaux du système doivent revenir sur Terre avec succès pour être réutilisés. Cela permet de réduire considérablement le coût des vols spatiaux et d'assurer leur durabilité. Les experts soulignent que cette approche jouera un rôle décisif dans l'organisation d'expéditions vers d'autres planètes à l'avenir.

Programme Artemis et résultats des derniers tests

Ce programme revêt également une importance stratégique particulière pour la NASA. L'agence considère la modification lunaire du vaisseau Starship comme l'un des maillons essentiels des futures missions Artemis visant à ramener des humains sur le satellite naturel de la Terre. Une mission importante est prévue en 2027 pour tester les technologies qui permettront à l'humanité de faire un nouveau pas sur la Lune.

Rappelons que pour préparer le terrain à ces plans ambitieux, SpaceX a récemment effectué avec succès un test de mise à feu statique complet du booster Super Heavy. Au cours de ce processus, les 33 moteurs Raptor ont été allumés simultanément, testant ainsi pleinement la puissance et la robustesse du système. Ces tests servent de base pour assurer la sécurité et l'efficacité des futurs vols hebdomadaires.