4 knockdowns ! Yerkebulan Toqtar met K.O. le boxeur ouzbek « Shohzoda » (Vidéo)

Dans la capitale kazakhe, Astana, s'est tenue la soirée de boxe internationale « International Boxing Day » organisée par la IBA Nomad League. L'un des combats les plus attendus de la soirée a vu le célèbre représentant local, Yerkebulan Toqtar, affronter le talentueux boxeur ouzbek Bobirjon Isroilov.

Ce duel, disputé selon les règles de la boxe professionnelle dans la catégorie des super-moyens, a débuté par des échanges intenses dès les premières secondes.

4 knockdowns consécutifs au deuxième round et une victoire avant la limite

Avant ce combat, les deux boxeurs étaient invaincus sur le ring professionnel : Toqtar affichait un bilan de 2-0 (2 KO), tandis qu'Isroilov comptait 1-0 (1 KO) :

Pression intense : Cherchant à prendre l'initiative dès le premier round, le combattant kazakh a mis son adversaire en danger avec des séries de coups puissants et précis ;

Dénouement dramatique : Au deuxième round, le combat a été totalement dominé par Toqtar. Suite à des attaques fulgurantes, Bobirjon Isroilov a été envoyé quatre fois au tapis ;

K.O. technique : L'arbitre a évalué la situation et a décidé d'arrêter le combat, actant la brillante victoire de Yerkebulan Toqtar par K.O. technique (TKO) au deuxième round.

Nouveaux records en carrière professionnelle

Le résultat de ce combat modifie les statistiques des deux athlètes en boxe professionnelle :