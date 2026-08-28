Lava présente le smartphone Bold N4 Lite à seulement 85 dollars

Le marché des gadgets abordables destinés aux tâches quotidiennes simples s'enrichit d'un nouvel appareil économique. Selon ixbt.com, Lava a dévoilé son nouveau smartphone Bold N4 Lite dans le but d'offrir aux utilisateurs un moyen de communication pratique et fiable. Cet appareil est destiné aux acheteurs privilégiant les appels, la messagerie et l'utilisation d'applications de base, attirant l'attention par son prix et sa durabilité. C'est ce que rapporte le site Ixbt.com.

La commercialisation officielle du nouveau smartphone est prévue pour le 3 septembre de cette année. Son prix de départ n'est que de 85 dollars US. Cela en fait une option attrayante pour ceux qui souhaitent posséder un moyen de communication moderne sans pour autant dépenser une grosse somme.

Capacités techniques et performances

L'appareil est équipé d'un écran LCD de 6,56 pouces avec une résolution de 960×540 pixels. Au cœur du smartphone se trouve un processeur octa-core Unisoc 9863A, gravé avec un processus technologique de 28 nm. Cette configuration matérielle assure des performances suffisamment stables pour les tâches quotidiennes.

La mémoire vive est de 3 GB, mais grâce à la technologie moderne d'extension virtuelle, ce chiffre peut être porté à 6 GB. De plus, 32 GB de stockage interne sont alloués pour les fichiers et applications des utilisateurs. Si cette capacité ne suffit pas, il est possible de l'étendre via une carte mémoire microSD.

Appareil photo, autonomie et protection

En ce qui concerne la photographie, le smartphone est doté d'un capteur principal de 8 MP et d'une caméra frontale de 5 MP, suffisants pour des photos simples et des appels vidéo. L'un des points forts de l'appareil est sa batterie de 5000 mAh. Cependant, pour maintenir un prix bas, la puissance de charge est limitée à 10 W.

Le système d'exploitation choisi est Android 16 Go Edition, économe et optimisé. Pour la sécurité, un lecteur d'empreintes digitales est intégré sur le côté du boîtier. Un aspect important, rare pour un appareil d'entrée de gamme, est la protection du boîtier conforme à la norme militaire MIL-STD-810H, offrant une confiance supplémentaire aux utilisateurs.