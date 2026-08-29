Une adolescente de 15 ans a vécu avec une aiguille dans l'intestin pendant 20 jours

En Tchétchénie, une adolescente de 15 ans a accidentellement avalé une aiguille en ajustant son foulard. L'objet tranchant est resté dans son intestin pendant près de trois semaines avant d'être naturellement évacué après 20 jours, rapporte « Sapa Kavkaz ».

Il s'avère que l'incident s'est produit alors que l'adolescente fixait une décoration au bout de son foulard à l'aide d'une épingle. La jeune fille a immédiatement consulté des médecins. Un examen effectué deux jours plus tard a confirmé la présence d'un corps étranger dans l'intestin.

Les médecins avaient prévu de retirer l'aiguille par voie endoscopique. Cependant, en raison de sa position trop profonde, l'intervention n'a pas pu être réalisée. Finalement, après 20 jours, l'aiguille a été évacuée naturellement.

Tamila Sitsiyeva, médecin néphrologue et parente de la patiente, a qualifié cet événement de très rare et de grande chance.

La spécialiste a appelé les jeunes filles qui portent le foulard à ne pas tenir d'épingles près de leur bouche. Elle a souligné que beaucoup ont l'habitude de garder l'aiguille près de la bouche en ajustant leur foulard. Mais un seul mouvement imprudent peut suffire à avaler une aiguille tranchante.

Une telle situation peut entraîner des lésions des organes internes, des complications graves et même nécessiter une intervention chirurgicale.