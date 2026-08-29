Le grand plan de Makhmud Muradov : il combattra à nouveau pour la ceinture en décembre (vidéo)

Makhmud Muradov se prépare à retourner dans l'octogone pour une nouvelle ceinture de champion. L'Ouzbek célèbre combattant de MMA a annoncé son intention de participer à un prochain combat pour le titre dans la ligue Oktagon en décembre.

Cependant, deux combats importants attendent Muradov avant le combat pour le titre. L'athlète a déclaré qu'il monterait dans l'octogone deux fois avant décembre, après quoi il se battrait pour la ceinture.

Quel est le plan de Muradov ?

En révélant ses projets pour un avenir proche, le combattant a souligné qu'il mènerait deux combats avant de viser la ceinture de champion.

Son plan en bref :

Étape Plan 1 Combat suivant 2 Un autre combat 3 Combat pour le titre en décembre 4 Lutte pour une autre ceinture Oktagon

Ainsi, Muradov vise à disputer trois combats importants en peu de temps.

Pourquoi décembre ?

Pour Muradov, le combat de décembre n'est pas un simple affrontement ordinaire.

Il aura l'opportunité de se battre pour une autre ceinture de champion de la ligue Oktagon. Cela montre l'ampleur des ambitions de l'athlète au sein de l'organisation.

Le plan de Muradov est clair : deux combats d'abord, puis l'octogone pour la ceinture de champion.

Cependant, l'adversaire, la date précise et la ceinture en jeu pour ce combat pour le titre n'ont pas encore été annoncés.

Un nouveau défi pour Muradov

Enchaîner deux combats en MMA professionnel en peu de temps avant un combat pour le titre exige une préparation physique et mentale intense.

C'est pourquoi le point le plus important du plan de Muradov est la manière dont il gérera les deux premiers combats.

Si l'un d'eux se termine par un résultat inattendu, le plan du combat pour le titre en décembre pourrait également changer.

L'objectif principal de Muradov est unique

L'Ouzbek combattant prévoit de remporter une autre ceinture de champion à l'Oktagon.

Cela pourrait marquer une nouvelle étape dans sa carrière en MMA.

Pour l'instant, deux combats attendent les fans. Si Muradov parvient à réaliser son plan, il combattra pour une autre ceinture de champion dans l'octogone en décembre.