«Le plus grand, c'est moi» : Trump publie son classement des présidents américains

L'ancien dirigeant américain Donald Trump a publié une nouvelle déclaration sensationnelle sur sa page officielle du réseau social Truth Social. Le politicien a partagé une image hiérarchique spéciale reflétant le classement de tous les chefs d'État de l'histoire du pays.

Le plus intéressant est que Trump s'est placé seul au sommet de cette liste historique, avec le statut de « The Greatest » (« Le plus grand »), se désignant comme le dirigeant le plus puissant de l'histoire du pays.

La liste des « Grands » personnages historiques

Selon le classement personnel de Trump, la deuxième catégorie, « Great » (« Grand »), comprend 6 personnalités politiques célèbres ayant laissé une empreinte profonde dans l'histoire des États-Unis :

Abraham Lincoln : Le dirigeant qui a aboli l'esclavage aux États-Unis et préservé l'unité du pays ;

George Washington : Le premier président et fondateur des États-Unis ;

Franklin Roosevelt : Le dirigeant de la Seconde Guerre mondiale et de la période de la « Grande Dépression » ;

Woodrow Wilson, Thomas Jefferson et Andrew Jackson : Les présidents qui ont bâti les institutions démocratiques et le modèle économique du pays.

De plus, des politiciens comme Theodore Roosevelt, John Adams, James Polk et Grover Cleveland ont été classés dans le groupe « Near Great » (« Proche du grand »), tandis que Bill Clinton et James Madison ont été placés dans la catégorie « Average » (« Moyen »).

Biden et Obama parmi les « Échecs »

Trump a porté un coup dur à ses rivaux politiques du Parti démocrate. Il a placé les personnes suivantes dans la catégorie « Failures » (« Échecs »), considérée comme le niveau le plus bas de la liste :

Joe Biden et Barack Obama : Les présidents démocrates actuels et précédents ;

Noms historiques : Avec eux, Ulysses Grant, Warren Harding et Jimmy Carter figurent également sur la liste des dirigeants ayant échoué.

Cette publication a suscité des débats intenses dans les cercles politiques et parmi les utilisateurs des réseaux sociaux.