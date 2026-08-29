Carlos Prates affirme avoir trouvé le point faible d'Islam Makhachev !

Une nouvelle rivalité terrifiante se dessine dans la division welterweight de l'UFC. Le dangereux puncheur brésilien Carlos Prates a analysé en détail le combat pour le titre entre le champion en titre Islam Makhachev et Ian Machado Garry, révélant qu'il possède un plan pour vaincre la star russe.

Dans une interview approfondie accordée à son compatriote Gilbert Burns, Prates a déclaré qu'après avoir étudié le style défensif de Garry, il est désormais convaincu qu'il est possible de neutraliser la pression de Makhachev au sol et contre la cage.

« En voyant la défense de Garry, ma confiance a doublé »

Carlos Prates est revenu sur les détails tactiques observés pendant le combat :

Une confiance en hausse : « Pour être honnête, après avoir vu cet affrontement, ma confiance en moi a encore augmenté. Compte tenu de ce que j'ai vu et du temps dont je dispose pour une préparation complète, je crois vraiment que je peux le battre ;

Défense contre la cage : J'ai vu comment Ian se défendait dans certaines positions. C'est exactement ce que je fais quand je m'appuie contre la cage. J'ai même utilisé ce style de défense lors de sparrings contre Ian lui-même ;

Avantage de taille et de gabarit : Machado est assez grand, c'est pourquoi il a été très difficile pour Makhachev de prendre son dos et d'établir un contrôle avec ses jambes. À ce moment-là, je me suis dit que je pouvais facilement m'adapter à une telle situation. Je pense que c'est fini pour ce gars — je vais l'atteindre », a déclaré le combattant brésilien.

La position de Makhachev : Quand le combat aura-t-il lieu ?

L'Irlandais Ian Machado Garry, qui a battu son adversaire par décision unanime des juges, Islam Makhachev n'a pas caché qu'il ne fuyait pas cette confrontation :