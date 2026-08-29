Les performances d'un PC portable gaming Asus augmentent radicalement après le remplacement du métal liquide

La surchauffe est un problème courant sur les PC portables gaming modernes, où même des défauts mineurs du système de refroidissement peuvent sérieusement affecter les performances. Un utilisateur du forum Reddit a rapporté que les performances de son Asus ROG Zephyrus M16 se sont considérablement améliorées après avoir remplacé le métal liquide par une pâte thermique classique. Cette expérience souligne une fois de plus l'importance des matériaux d'interface thermique utilisés dans les ordinateurs portables haute performance. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon ixbt.com, un Asus ROG Zephyrus M16 puissant, acheté en février 2023, a commencé à surchauffer avec le temps et à s'éteindre de manière inattendue. L'utilisateur a décidé d'inspecter lui-même le système de refroidissement pour identifier la cause du problème. En conséquence, des dépôts inhabituels et des dommages ont été détectés sur la puce du CPU et la surface du dissipateur thermique.

Le métal liquide et ses propriétés

Les experts soulignent que le métal liquide est largement utilisé dans les ordinateurs portables puissants d'aujourd'hui en raison de sa conductivité thermique élevée. Cependant, un tel agent de transfert thermique nécessite une isolation de haute qualité. En plus de conduire l'électricité, le gallium qu'il contient a la propriété de réagir chimiquement avec certains métaux. C'est précisément pour cette raison que les fabricants utilisent des surfaces en cuivre ou nickelées ainsi que des barrières de protection spéciales autour de la puce.

Pour résoudre le problème, l'utilisateur a nettoyé le système de refroidissement, a appliqué la pâte thermique G900 comme solution temporaire et a commandé le matériau à changement de phase Honeywell PTM7950. Après ces changements, il est apparu que les performances du PC portable dans les jeux avaient radicalement augmenté. Dans certains titres, la fréquence d'images a presque triplé.

Partageant ses impressions, l'utilisateur a écrit : « J'étais sous le choc de voir à quel point mon PC portable fonctionnait mieux en termes de température. Il chauffe beaucoup moins et ne redémarre plus. Dans le seul jeu auquel je joue avec mes enfants, le taux de rafraîchissement a été multiplié par 2 ou 3. C'est tout simplement incroyable ».

Conclusions pour une utilisation future

À l'heure actuelle, il n'existe aucune confirmation officielle indiquant qu'Asus a ajouté des substances chimiques abrasives au métal liquide ou que ce sont elles qui ont causé les dommages constatés. Selon les experts, les dysfonctionnements survenus pourraient également être le résultat d'une dégradation naturelle de la couche thermique ou de sa répartition inégale au fil des années d'utilisation.

De tels cas rappellent aux propriétaires de PC portables gaming qu'il est important de vérifier périodiquement l'état du système de refroidissement. Bien que le métal liquide assure une efficacité élevée, ce cas démontre clairement que son entretien et son remplacement nécessitent une grande attention et une extrême prudence.