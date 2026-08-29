Apple annonce officiellement la date de présentation du premier iPhone pliable

·11·Technologie
Apple annonce officiellement la date de présentation du premier iPhone pliable

Apple a officiellement confirmé la tenue de sa prochaine grande conférence le 9 septembre. À l'approche de l'événement, les spéculations sur le premier iPhone pliable de l'histoire de l'entreprise se sont intensifiées.

Le nouvel appareil attendu devrait s'ouvrir comme un « livre » et disposer d'un écran interne plus large une fois déplié.

Si ces informations sont confirmées, cela marquera l'entrée d'Apple sur le marché des smartphones pliables.

Le plus grand intérêt porte sur le prix de l'appareil et sur les technologies qu'Apple intégrera dans cet iPhone pliable. Selon des informations non officielles, le prix du nouvel iPhone pourrait se situer entre 2 000 et 2 500 dollars.

Cependant, Apple n'a pas encore officiellement annoncé le prix final ni les caractéristiques techniques de l'appareil.

Outre l'iPhone pliable, d'autres nouveaux appareils devraient être présentés lors de l'événement du 9 septembre.

Parmi eux :

iPhone 18 Pro ;

iPhone 18 Pro Max ;

la nouvelle Apple Watch ;

les AirPods 5.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Apple pourrait retarder les précommandes de l'iPhone 18 ProApple pourrait retarder les précommandes de l'iPhone 18 ProAujourd'hui, 13:56L'explication scientifique du mystère de la « méduse » sur Mars a été révéléeL'explication scientifique du mystère de la « méduse » sur Mars a été révéléeAujourd'hui, 12:27Une nouvelle académie spatiale sera créée aux États-UnisUne nouvelle académie spatiale sera créée aux États-UnisAujourd'hui, 11:50Le téléviseur laser 4K Hisense Starlight S2 Pro est dévoiléLe téléviseur laser 4K Hisense Starlight S2 Pro est dévoiléAujourd'hui, 11:28Le Xiaomi 18 Fold sera le premier au monde à intégrer la mémoire LPDDR6 de nouvelle générationLe Xiaomi 18 Fold sera le premier au monde à intégrer la mémoire LPDDR6 de nouvelle générationAujourd'hui, 10:52Le chef de la NASA admet que les États-Unis ne retourneront sur la Lune qu'avec l'aide d'entreprises privéesLe chef de la NASA admet que les États-Unis ne retourneront sur la Lune qu'avec l'aide d'entreprises privéesAujourd'hui, 10:25
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Un nouveau robot bionique doté d’une peau artificielle présenté à Pékin
Un nouveau robot bionique doté d’une peau artificielle présenté à Pékin
Un paiement pour iPhone provoque un drame familial (vidéo)
Un paiement pour iPhone provoque un drame familial (vidéo)
Tecno présente le premier smartphone sans bordures au monde
Tecno présente le premier smartphone sans bordures au monde
La planète Terre est devenue un immense détecteur à la recherche de matière noire
La planète Terre est devenue un immense détecteur à la recherche de matière noire
Le jeu GTA 5 a été lancé sur le smartphone iPhone 17 Pro Max
Le jeu GTA 5 a été lancé sur le smartphone iPhone 17 Pro Max
Roskosmos publie une image de l’éclipse solaire prise depuis l’espace
Roskosmos publie une image de l’éclipse solaire prise depuis l’espace
De nouvelles images du Starship récupéré dans l’océan Indien ont été publiées
De nouvelles images du Starship récupéré dans l’océan Indien ont été publiées
Samsung publie une mise à jour pour les anciens Galaxy S8 et Galaxy Note 8
Samsung publie une mise à jour pour les anciens Galaxy S8 et Galaxy Note 8