Apple annonce officiellement la date de présentation du premier iPhone pliable

Apple a officiellement confirmé la tenue de sa prochaine grande conférence le 9 septembre. À l'approche de l'événement, les spéculations sur le premier iPhone pliable de l'histoire de l'entreprise se sont intensifiées.

Le nouvel appareil attendu devrait s'ouvrir comme un « livre » et disposer d'un écran interne plus large une fois déplié.

Si ces informations sont confirmées, cela marquera l'entrée d'Apple sur le marché des smartphones pliables.

Le plus grand intérêt porte sur le prix de l'appareil et sur les technologies qu'Apple intégrera dans cet iPhone pliable. Selon des informations non officielles, le prix du nouvel iPhone pourrait se situer entre 2 000 et 2 500 dollars.

Cependant, Apple n'a pas encore officiellement annoncé le prix final ni les caractéristiques techniques de l'appareil.

Outre l'iPhone pliable, d'autres nouveaux appareils devraient être présentés lors de l'événement du 9 septembre.

Parmi eux :

iPhone 18 Pro ;

iPhone 18 Pro Max ;

la nouvelle Apple Watch ;

les AirPods 5.