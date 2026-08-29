L'explication scientifique du mystère de la « méduse » sur Mars a été révélée

Le rover Curiosity de la NASA a capturé un étrange objet noir lors de la prise de vue du paysage martien sous le ciel rouge. Cette image, rappelant une créature marine avec de longs tentacules, a attiré l'attention des internautes et suscité de larges discussions. Les experts ont étudié la nature réelle de cette découverte et ont clarifié ce qui s'est réellement passé. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon la publication ixbt.com, l'étrange cliché a été pris le 20 août 2023 et a recommencé à circuler activement sur les réseaux sociaux au fil du temps. L'objet noir situé sur la partie gauche de l'image ressemble non seulement à une méduse, mais aussi à un tripode du célèbre roman « La Guerre des mondes » de H.G. Wells. Cependant, les scientifiques soulignent qu'aucun être vivant ou objet volant n'a été détecté dans l'atmosphère de Mars.

Dysfonctionnement technique ou rayonnement cosmique

Les experts expliquent l'apparition de tels artefacts étranges par le fonctionnement des équipements de l'engin spatial. Selon la version la plus probable, la trace mystérieuse a été formée par l'impact d'une particule chargée venue de l'espace sur le détecteur en silicium de la caméra de navigation (NavCam) de Curiosity.

Il est courant que le rayonnement cosmique et les particules à haute énergie provoquent diverses taches claires ou sombres sur les capteurs d'image. Pour un observateur ordinaire, de tels défauts sont facilement interprétés comme des objets réels à la surface de Mars ou des phénomènes extraterrestres, ce qui alimente diverses spéculations infondées sur Internet.

La comparaison des clichés a révélé le mystère

Il existe également des preuves pratiques confirmant pleinement cette hypothèse scientifique. Dans le cadre de ses recherches, Curiosity photographie la même zone plusieurs fois à de courts intervalles. Il s'est avéré que 13 et 25 secondes avant le cliché montrant la « méduse », le même point avait été photographié par la même caméra.

L'analyse des clichés précédents a montré qu'aucune silhouette mystérieuse n'y figurait. Cela prouve clairement que la découverte n'était ni sur le sol martien, ni en mouvement à la surface de la planète. L'objet est donc simplement un artefact optique résultant de l'impact d'une particule cosmique sur le capteur de la caméra.