Xiaomi lance une nouvelle hotte de cuisine intelligente à aspiration automatique

Xiaomi, une entreprise bien établie sur le marché de l’électroménager et des gadgets, a présenté son prochain appareil intéressant. Selon ixbt.com, la nouvelle hotte de cuisine de style européen Mijia Smart Range Hood 3, mise en vente sur le marché chinois, attire l’attention grâce à ses fonctions avancées et à son prix abordable. Cet appareil est conçu pour rendre la purification de l’air dans les cuisines plus efficace et plus pratique. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Les principales caractéristiques techniques du nouveau modèle ont été considérablement améliorées par rapport aux appareils de la génération précédente. L’appareil repose sur un moteur à courant continu de nouvelle génération, capable d’atteindre jusqu’à 2200 rotations par minute, ainsi que sur un système de ventilation haute efficacité. Sa capacité maximale atteint ainsi 25 mètres cubes par minute, soit 9 % de plus que celle du modèle précédent.

Commande intelligente et détection de la résistance de l’air

L’un des principaux atouts de la Mijia Smart Range Hood 3 est son algorithme Cruise Boost, fondé sur des éléments d’intelligence artificielle. Ce système détecte automatiquement la résistance de l’air dans le conduit de ventilation commun des immeubles résidentiels, puis ajuste lui-même les performances et la pression en conséquence.

La pression statique maximale de l’appareil atteint 1080 Pa. Cela permet à la hotte de maintenir une efficacité stable même dans les situations complexes où la ventilation commune du bâtiment présente une forte résistance.

Confort et intégration à l’écosystème

Afin de réduire les désagréments liés à la préparation des repas, les fabricants ont équipé l’appareil d’une fonction de commande sans contact. Le système intégré de détection des gestes permet d’allumer et d’éteindre l’appareil ou de modifier la puissance d’aspiration d’un simple mouvement de la main. Les utilisateurs n’ont ainsi plus besoin de toucher le panneau avec des mains grasses ou mouillées pendant la préparation de pâtisseries ou de plats.

L’appareil est également entièrement intégré à l’écosystème Xiaomi HyperOS Connect et à l’application Mijia. Les utilisateurs peuvent contrôler la hotte à distance depuis leur smartphone et créer des scénarios d’interaction avec les autres appareils de la maison intelligente Xiaomi.

Nettoyage automatique et politique tarifaire

L’autre caractéristique technologique de l’appareil est son mode de nettoyage à sec automatique, baptisé Smart Dry Cleaning. Dans ce mode, la turbine tourne à grande vitesse et évacue une partie des résidus de graisse accumulés à l’intérieur. Selon Xiaomi, cela ralentit la formation de dépôts graisseux dans le ventilateur et contribue à préserver plus longtemps ses performances.

Actuellement commercialisée en Chine, la Mijia Smart Range Hood 3 est proposée au prix de 1499 yuans, soit environ 220 dollars américains. La disponibilité de technologies avancées et de fonctions intelligentes à un prix relativement abordable devrait intensifier la concurrence sur le marché des équipements de cuisine.