Фан оламида янги қадам: ёруғлик ёрдамида космик парвозлар синовдан ўтказилди

·0·Техно
Фан оламида янги қадам: ёруғлик ёрдамида космик парвозлар синовдан ўтказилди

Пенсилвания университети, Калифорния технология институти ҳамда Калифорния университети (Лос-Анжелес) муҳандислари назарий физикадаги лазерни қўллаган ҳолда юлдузлараро парвозлар концепциясини амалда синовдан ўтказишди. Натуре Коммуникатионс нашрида эълон қилинган тадқиқот натижаларига кўра, олимлар юқори қайтариш қобилияти ва самарали иссиқлик чиқариш хусусиятига эга наноламинатли ёруғлик элканинг прототипини яратишди. Ушбу ютуқ минимал масса, оптик самарадорлик ва юқори термал турғунлик ўртасидаги ўзаро зид муаммоларни муваффақиятли ҳал этди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги замонавий кимёвий ракеталар ёрдамида Ерга энг яқин бўлган Алпҳа Сентаури юлдузлар тизимига етиб бориш учун 75 мингдан 165 минг йилгача вақт талаб этилади. Бироқ Бреактроугҳ Старшот ташаббуси бутунлай бошқа ёндашувни таклиф қилади: энергия манбасини Ерда қолдириб, қуввати 100 гигаватт бўлган лазерлар мажмуаси ёрдамида оғирлиги тахминан 1 грамм келадиган микрозондни ҳаракатга келтириш кўзда тутилган. Ушбу фотонлар оқими аппаратни ёруғлик тезлигининг бешдан бир қисмига (секундига қарийб 60 минг километр) атиги 7 дақиқада етказиб, парвоз вақтини 20 йилгача қисқартириши мумкин.

Қийин физик чекловларнинг ечими

ixbt.com маълумотига кўра, бунгача гигаваттли лазер қувватига бардош бера оладиган материал мавжуд эмас эди. Жуда юпқа пелёнка лазер нурларининг кичик қисмини ютганда ҳам дарҳол эриб кетар ёки кучли босим остида йиртилиб қолар эди. Ушбу жисмоний чекловни четлаб ўтиш учун муҳандислар ҳар бир қатлами маълум бир вазифани бажарувчи уч қатламли тузилмани ишлаб чиқишди. Элканинг асоси инфрақизил нурларни яхши қайтарувчи молибден дисульфидидан (MoS2) иборат бўлиб, у икки қатламли алюминий оксиди (Al2O3) орасига жойлаштирилган.

Янги конструкция нафақат ички қатламни ҳимоя қилади, балки ўта қизиб кетишнинг олдини олиб, ортиқча иссиқликни радиатор каби космосга тарқатади. Бундан ташқари, механик мустаҳкамликни таъминлаш мақсадида олимлар гексагонал гофрировка усулини қўллашди. Пилла шаклидаги микроскопик нақшлар материалнинг оғирлигини оширмасдан унинг эгилишга бўлган мустаҳкамлигини бир неча бор оширди ва юзага келиши мумкин бўлган микро-ёрлиқларнинг тарқалишига тўсқинлик қилди.

Амалий натижалар ва истиқболлар

Лаборатория синовлари натижалари кўрсатишича, яратилган прототипларнинг оғирлиги бир квадрат метр учун 1 граммдан ҳам кам бўлиб, бу оддий қоғоздан тахминан 100 марта енгил эканини билдиради. Мазкур ёруғлик элканинг тушаётган лазер нурланишининг 50 фоиздан ортиғини қайтариб, атиги 4 фоиздан камроғини ютади ва ёруғликни кинетик энергияга самарали айлантиради. Ҳозирги кунда бу прототип ўлчамлари бўйича ўта тезликдаги мақсадларга эриша оладиган ягона материал ҳисобланади.

Келгусида мутахассислар термостабилликни янада ошириш, ишлаб чиқариш ҳажмини кенгайтириш ва механик барқарорлик масалаларини ҳал этиш устида иш олиб боришни режалаштирмоқда. Хусусан, аморф алюминий оксидини кристалл сафирга айлантириш, сирт микроструктуралари орқали иссиқлик тарқалишини яхшилаш ҳамда рулонли нанолитография усулларини қўллаш кўзда тутилган. Бу эса келгусида нафақат юлдузлараро тадқиқотларни амалга ошириш, балки Юпитерга атиги 4 кунда етиб борувчи зондларни учириш имконини беради.

ТехнологияКосмосИлм-фанЛазерТадқиқот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Rivian асос солган Алсо компанияси ўзининг илк электр велосипедларини етказиб беришни бошлайдиRivian асос солган Алсо компанияси ўзининг илк электр велосипедларини етказиб беришни бошлайдиБугун, 03:25Кремний водийсида ёш асосчилар даври: имконият ва шафқатсиз талабларКремний водийсида ёш асосчилар даври: имконият ва шафқатсиз талабларБугун, 03:22PlayStation 5 консоллари савдоси 100 миллионлик маррага яқинлашдиPlayStation 5 консоллари савдоси 100 миллионлик маррага яқинлашдиБугун, 02:55Ҳиндистон мобил иловалар бозорида даромад келтирувчи давлатга айланмоқдаҲиндистон мобил иловалар бозорида даромад келтирувчи давлатга айланмоқдаБугун, 02:26Хитойда фое-элементлар самарадорлиги оширилди: КПД 29,7 фоизга етказилдиХитойда фое-элементлар самарадорлиги оширилди: КПД 29,7 фоизга етказилдиБугун, 02:22Amazon компанияси сунъий интеллект лойиҳалари учун бюджетни 860 фоизга ошириб юбордиAmazon компанияси сунъий интеллект лойиҳалари учун бюджетни 860 фоизга ошириб юбордиБугун, 01:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади