Бир уйдан етти куйдирилган жасад топилди полиция сабабни ўрганмоқда
Эквадорнинг жанубидаги Каняр провинциясида жойлашган уйлардан бирида етти кишининг куйдирилган жасади топилди. Бу ҳақда мамлакат расмийларига таяниб CBS News хабар берди. Қайд этилишича, ҳудудда жиноий зўравонликлар кучайгани сабабли фавқулодда ҳолат режими амал қилмоқда.
Маълум қилинишича, жасадлар 28 июль куни Ла Тронкал шаҳарчасидаги уйдан топилган. Марҳумлардан икки нафарининг қўл-оёғи сим билан боғланган бўлган, уй ташқарисида эса ёниб кетган автомобиль аниқланган. Қурбонлар 21 ёшдан 30 ёшгача бўлган шахслардир. Дастлабки тахминларга кўра, воқеа жиноий гуруҳлар ўртасидаги ҳудуд талашиш билан боғлиқ бўлиши мумкин.
Терговчиларнинг маълум қилишича, уй деворларида «Бўрилар замини» ва «Бўрилар фаол» деган ёзувлар қолдирилган. Бу ёзувлар Эквадордаги энг йирик наркотрафик ва товламачилик тўдаларидан бири ҳисобланган «Лос Лобос» («Бўрилар») билан боғлиқ бўлиши мумкин. Мазкур гуруҳ 2025 йил сентябрь ойида АҚШ томонидан террорчи ташкилот деб эълон қилинган.
Мутахассислар таъкидлашича, сўнгги йилларда Эквадор Жанубий Американинг энг хавфсиз давлатларидан бири мақомидан кокаин контрабандасининг асосий транзит нуқталарига айланиб қолган. Колумбия ва Перуда ишлаб чиқариладиган кокаиннинг қарийб 70 фоизи Эквадор орқали ташилади.
Расмий маълумотларга кўра, 2025 йилда мамлакатда 9200 дан ортиқ одам зўравонлик қурбони бўлган. Шу билан бирга, АҚШ кўмагида уюшган жиноятчиликка қарши кенг кўламли операциялар давом этмоқда. Бироқ расмийлар таъкидлаганидек, жиноий тўдалар билан боғлиқ қонли ҳодисалар ҳозирча тўхтагани йўқ.
…