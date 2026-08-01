Бир уйдан етти куйдирилган жасад топилди полиция сабабни ўрганмоқда

·0·Дунё
Бир уйдан етти куйдирилган жасад топилди полиция сабабни ўрганмоқда

Эквадорнинг жанубидаги Каняр провинциясида жойлашган уйлардан бирида етти кишининг куйдирилган жасади топилди. Бу ҳақда мамлакат расмийларига таяниб CBS News хабар берди. Қайд этилишича, ҳудудда жиноий зўравонликлар кучайгани сабабли фавқулодда ҳолат режими амал қилмоқда.

Маълум қилинишича, жасадлар 28 июль куни Ла Тронкал шаҳарчасидаги уйдан топилган. Марҳумлардан икки нафарининг қўл-оёғи сим билан боғланган бўлган, уй ташқарисида эса ёниб кетган автомобиль аниқланган. Қурбонлар 21 ёшдан 30 ёшгача бўлган шахслардир. Дастлабки тахминларга кўра, воқеа жиноий гуруҳлар ўртасидаги ҳудуд талашиш билан боғлиқ бўлиши мумкин.

Терговчиларнинг маълум қилишича, уй деворларида «Бўрилар замини» ва «Бўрилар фаол» деган ёзувлар қолдирилган. Бу ёзувлар Эквадордаги энг йирик наркотрафик ва товламачилик тўдаларидан бири ҳисобланган «Лос Лобос» («Бўрилар») билан боғлиқ бўлиши мумкин. Мазкур гуруҳ 2025 йил сентябрь ойида АҚШ томонидан террорчи ташкилот деб эълон қилинган.

Мутахассислар таъкидлашича, сўнгги йилларда Эквадор Жанубий Американинг энг хавфсиз давлатларидан бири мақомидан кокаин контрабандасининг асосий транзит нуқталарига айланиб қолган. Колумбия ва Перуда ишлаб чиқариладиган кокаиннинг қарийб 70 фоизи Эквадор орқали ташилади.

Расмий маълумотларга кўра, 2025 йилда мамлакатда 9200 дан ортиқ одам зўравонлик қурбони бўлган. Шу билан бирга, АҚШ кўмагида уюшган жиноятчиликка қарши кенг кўламли операциялар давом этмоқда. Бироқ расмийлар таъкидлаганидек, жиноий тўдалар билан боғлиқ қонли ҳодисалар ҳозирча тўхтагани йўқ.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жазоирда автобус ағдарилиб ўнлаб одамлар қурбон бўлдиЖазоирда автобус ағдарилиб ўнлаб одамлар қурбон бўлдиБугун, 00:55Эрон сари йўл фожиага айланди: чўлдан 14 жасад топилдиЭрон сари йўл фожиага айланди: чўлдан 14 жасад топилдиКеча, 23:53Трамп: Путин ҳам, Зеленский ҳам Украинадаги урушни тугатиш учун ён беришга мажбур бўладиТрамп: Путин ҳам, Зеленский ҳам Украинадаги урушни тугатиш учун ён беришга мажбур бўладиКеча, 22:43Гўшт ўғирлаган ари интернетни ҳайратга солди (видео)Гўшт ўғирлаган ари интернетни ҳайратга солди (видео)Кеча, 21:57Президентлар Иссиқкўлда беш юлдузли “Боку” меҳмонхонасини очишди (фото)Президентлар Иссиқкўлда беш юлдузли “Боку” меҳмонхонасини очишди (фото)Кеча, 21:57Можтаба Хоманаий қаерда? АҚШ ва Исроил разведкаси уни изламоқдаМожтаба Хоманаий қаерда? АҚШ ва Исроил разведкаси уни изламоқдаКеча, 19:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда