Лиса ФИФА 2026 давомида энг кўп даромад топган юлдузлар сафидан жой олди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
BLACKPINK гуруҳи аъзоси Лиса 2026 йилги ФИФА Жаҳон чемпионати давомида энг кўп даромад топган машҳурлар қаторидан ўрин олди.
Маълумотларга кўра, хонанда мусобақа доирасидаги саҳна чиқишлари ҳамда нуфузли халқаро брендлар билан амалга оширган реклама ва ҳамкорлик лойиҳалари эвазига тахминан 12 миллион АҚШ доллари даромад олган.
Ушбу кўрсаткич Лисанинг нафақат К-поп оламида, балки мода, реклама ва глобал кўнгилочар индустрия вакиллари орасида ҳам юқори талабга эга юлдузлардан бирига айланганини яна бир бор тасдиқлайди.
Сўнгги йилларда халқаро лойиҳаларда фаол иштирок этаётган BLACKPINK аъзоси ўзининг машҳурлигини тобора мустаҳкамлаб, дунёнинг энг нуфузли ва энг кўп талаб қилинадиган санъаткорлар қаторидаги ўрнини сақлаб қолмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…