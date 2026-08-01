Нью-Йорк соҳилларидаги улкан акула олимларни ҳайратга солди

·1·Дунё
Нью-Йорк соҳилларидаги улкан акула олимларни ҳайратга солди

Нью-Йорк соҳиллари яқинида пайдо бўлган улкан мако акуласи олимлар ва денгиз ҳаётига қизиқувчилар эътиборини яна бир бор ўзига қаратди. Қарийб 12 фут (3,6 метр) узунликка эга бўлган йирик йиртқич «Шаркзилла» деб номланган бўлиб, у Лонг-Айленд атрофида бир қатор йирик денгиз жониворларига ҳужум қилгани ҳақида хабарлар тарқалди.

Маълум қилинишича, ушбу улкан мако акуласи Монтаук яқинида сузиб юрган букри китга ҳужум қилиб, унинг танасида қарийб 2 футлик тиш изини қолдирган. Шунингдек, у кулранг тюленга ҳам ташланиб, унинг танасида 22 дюймлик чуқур жароҳат қолдирган. Худди шу ҳудудда оғирлиги 400 фунтлик тунец балиқларига қилинган ҳужумлар ҳам айнан шу акула билан боғланмоқда. Бу ҳақда Discovery Channel телеканали тайёрлаган «Sharkzilla Takes New York» ҳужжатли дастурида маълум қилинди.

Денгиз биологи Крейг О'Коннеллнинг таъкидлашича, бундай улкан жароҳатлар сўнгги йилларда Нью-Йорк соҳилларига йирик мако акулалари яна қайтаётганининг муҳим белгиси бўлиши мумкин.

Дастурда яна бир қизиқарли тахмин ҳам илгари сурилди. Олимнинг фикрича, 1960-йиллар охирида Гудзон каньонига кўмилган 15 минг бўчка ядровий чиқинди ва кейинчалик улардан аниқланган радиоактив сизиб чиқишлар денгиз жониворларига таъсир кўрсатган бўлиши мумкин. Унинг айтишича, бундай таъсир айрим ҳайвонларда генетик ўзгаришлар ва ғайриоддий ўсишни келтириб чиқариши эҳтимолдан холи эмас.

«Агар ҳайвонлар радиоактив чиқиндилар таъсирига учраса, бу генетик мутациялар ва ноодатий ўсишга сабаб бўлиши мумкин. Агар бу йиртқичда шундай ўзгариш юз берган бўлса, у тезроқ, кучлироқ ва хавфлироқ бўлиши мумкин», — деди О'Коннелл.

Шундан сўнг мутахассислар «Шаркзилла»ни топиш, унга махсус белги ўрнатиш ва тўқима намуналарини олиб, радиоактивлик бўйича текшириш ишларини бошлади.

Олимнинг қайд этишича, Нью-Йорк соҳиллари бир вақтлар улкан мако акулалари билан машҳур бўлган. Кейинчалик ортиқча ов қилиш оқибатида улар деярли йўқолиб кетган. Бироқ ҳозирги кузатувлар катта акулалар яна ушбу ҳудудга қайтаётганини кўрсатмоқда.

Текширувлар якунига кўра эса энг асосий саволга ойдинлик киритилди. Таҳлиллар «Шаркзилла»да ҳеч қандай радиоактивлик излари мавжуд эмаслигини кўрсатди. Мутахассислар унинг эҳтимол ҳомиладор мако акуласи эканини, катта ўлчами ва жуда тез ҳамда кучли ов қилиш қобилияти эса унинг табиий хусусияти эканини таъкидлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бир уйдан етти куйдирилган жасад топилди полиция сабабни ўрганмоқдаБир уйдан етти куйдирилган жасад топилди полиция сабабни ўрганмоқдаБугун, 01:15Жазоирда автобус ағдарилиб ўнлаб одамлар қурбон бўлдиЖазоирда автобус ағдарилиб ўнлаб одамлар қурбон бўлдиБугун, 00:55Эрон сари йўл фожиага айланди: чўлдан 14 жасад топилдиЭрон сари йўл фожиага айланди: чўлдан 14 жасад топилдиКеча, 23:53Трамп: Путин ҳам, Зеленский ҳам Украинадаги урушни тугатиш учун ён беришга мажбур бўладиТрамп: Путин ҳам, Зеленский ҳам Украинадаги урушни тугатиш учун ён беришга мажбур бўладиКеча, 22:43Гўшт ўғирлаган ари интернетни ҳайратга солди (видео)Гўшт ўғирлаган ари интернетни ҳайратга солди (видео)Кеча, 21:57Президентлар Иссиқкўлда беш юлдузли “Боку” меҳмонхонасини очишди (фото)Президентлар Иссиқкўлда беш юлдузли “Боку” меҳмонхонасини очишди (фото)Кеча, 21:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда