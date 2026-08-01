Нью-Йорк соҳилларидаги улкан акула олимларни ҳайратга солди
Нью-Йорк соҳиллари яқинида пайдо бўлган улкан мако акуласи олимлар ва денгиз ҳаётига қизиқувчилар эътиборини яна бир бор ўзига қаратди. Қарийб 12 фут (3,6 метр) узунликка эга бўлган йирик йиртқич «Шаркзилла» деб номланган бўлиб, у Лонг-Айленд атрофида бир қатор йирик денгиз жониворларига ҳужум қилгани ҳақида хабарлар тарқалди.
Маълум қилинишича, ушбу улкан мако акуласи Монтаук яқинида сузиб юрган букри китга ҳужум қилиб, унинг танасида қарийб 2 футлик тиш изини қолдирган. Шунингдек, у кулранг тюленга ҳам ташланиб, унинг танасида 22 дюймлик чуқур жароҳат қолдирган. Худди шу ҳудудда оғирлиги 400 фунтлик тунец балиқларига қилинган ҳужумлар ҳам айнан шу акула билан боғланмоқда. Бу ҳақда Discovery Channel телеканали тайёрлаган «Sharkzilla Takes New York» ҳужжатли дастурида маълум қилинди.
Денгиз биологи Крейг О'Коннеллнинг таъкидлашича, бундай улкан жароҳатлар сўнгги йилларда Нью-Йорк соҳилларига йирик мако акулалари яна қайтаётганининг муҳим белгиси бўлиши мумкин.
Дастурда яна бир қизиқарли тахмин ҳам илгари сурилди. Олимнинг фикрича, 1960-йиллар охирида Гудзон каньонига кўмилган 15 минг бўчка ядровий чиқинди ва кейинчалик улардан аниқланган радиоактив сизиб чиқишлар денгиз жониворларига таъсир кўрсатган бўлиши мумкин. Унинг айтишича, бундай таъсир айрим ҳайвонларда генетик ўзгаришлар ва ғайриоддий ўсишни келтириб чиқариши эҳтимолдан холи эмас.
«Агар ҳайвонлар радиоактив чиқиндилар таъсирига учраса, бу генетик мутациялар ва ноодатий ўсишга сабаб бўлиши мумкин. Агар бу йиртқичда шундай ўзгариш юз берган бўлса, у тезроқ, кучлироқ ва хавфлироқ бўлиши мумкин», — деди О'Коннелл.
Шундан сўнг мутахассислар «Шаркзилла»ни топиш, унга махсус белги ўрнатиш ва тўқима намуналарини олиб, радиоактивлик бўйича текшириш ишларини бошлади.
Олимнинг қайд этишича, Нью-Йорк соҳиллари бир вақтлар улкан мако акулалари билан машҳур бўлган. Кейинчалик ортиқча ов қилиш оқибатида улар деярли йўқолиб кетган. Бироқ ҳозирги кузатувлар катта акулалар яна ушбу ҳудудга қайтаётганини кўрсатмоқда.
Текширувлар якунига кўра эса энг асосий саволга ойдинлик киритилди. Таҳлиллар «Шаркзилла»да ҳеч қандай радиоактивлик излари мавжуд эмаслигини кўрсатди. Мутахассислар унинг эҳтимол ҳомиладор мако акуласи эканини, катта ўлчами ва жуда тез ҳамда кучли ов қилиш қобилияти эса унинг табиий хусусияти эканини таъкидлади.
…