Михаил Мудрик дисквалификациядан сўлиб Чельфига қайтмоқда
Челси қанот ҳужумчиси Михаил Мудрикка қўйилган тўрт йиллик дисквалификация муддати қисқартирилиб, футболчига ўз жамоасига қайтишга рухсат берилди. Бу ҳақда Sport арбитраж судидаги апелляция жараёнидан сўнг маълум бўлди ва украиналик футболчи тез орада жамоанинг мавсумолди йиғинига қўшилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Эслатиб ўтамиз, футболчи 2024-йилнинг ноябрь ойидан буён майдонга тушмаган эди. Унга нафас олиш қобилиятини оширадиган мелдониум моддаси топилгани сабабли Англия футбол ассоциацияси (ФА) томонидан 2025-йил июн ойида тўрт йиллик дисквалификация жазоси тайинланган эди.
Дисквалификациянинг бекор қилиниши ва суддаги жараёнМазкур қаттиқ жазо туфайли Михаил Мудрик 2028-йил охиригача расмий ўйинларда қатнаша олмаслиги керак эди. Бироқ футболчи Sport арбитраж судига мурожаат қилиб, тақиқланган моддаларни ўз хоҳиши билан ҳеч қачон истеъмол қилмаганини таъкидлаб, апелляция берганди.
Англия футбол ассоциацияси жума куни футболчи қоидабузарликни қабул қилгани ва дисквалификация муддати муддатидан олдин якунланиб, дарҳол ўйинларга қайтиш ҳуқуқини олганини тасдиқлади. Гарчи апелляция тафсилотлари очиқланмаган бўлса-да, бу қарор футболчининг фаолиятини давом эттириши учун яшил чироқ ёқди.
Футболчининг ҳиссиётлари ва Челмининг муносабатиМихаил Мудрик бу давр унинг фаолиятидаги энг оғир синов бўлганини яширмади. У ўз баёнотида ҳеч қачон атайлаб қоидаларни бузмаганини, ҳалил рақобат ва профессионаллик унинг учун доимо устувор бўлганини алоҳида таъкидлади.
“Ушбу узоқ давом этган курашдан сўнг менга қўйилган тўрт йиллик тақиқ бекор қилинди ва мен ўз фаолиятимни дарҳол давом эттириш ҳуқуқига эга бўлдим”, — дея ўз миннатдорчилигини билдирди украиналик футболчи яқинлари ва дўстларига.
Янги мураббий қўл остидаги истиқболларУшбу жанжалли иш якунига етгач, Челси раҳбарияти ҳам расмий баёнот билан чиқиб, масаланинг ижобий ҳал этилганидан мамнунлигини билдирди. Лондонликлар футболчини қўллаб-қувватлашда давом этмоқда ва у энди жамоанинг янги бош мураббийи Хаби Алонсо қўл остида ўзини кўрсатиш имкониятига эга бўлади.
Таъкидлаш жоизки, дисквалификация даврида Мудрикка клуб базасига кириш ва жамоа шароитларидан фойдаланиш тақиқлангани сабабли у асосан якка тартибда шуғулланган эди. Эндиликда эса у асосий таркиб машғулотларига қайтиб, Челси сафида ўзининг энг яхши ўйинларини намойиш этишга интилади.
…