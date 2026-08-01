Михаил Мудрик дисквалификациядан сўлиб Чельфига қайтмоқда

·0·Спорт
Михаил Мудрик дисквалификациядан сўлиб Чельфига қайтмоқда

Челси қанот ҳужумчиси Михаил Мудрикка қўйилган тўрт йиллик дисквалификация муддати қисқартирилиб, футболчига ўз жамоасига қайтишга рухсат берилди. Бу ҳақда Sport арбитраж судидаги апелляция жараёнидан сўнг маълум бўлди ва украиналик футболчи тез орада жамоанинг мавсумолди йиғинига қўшилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Эслатиб ўтамиз, футболчи 2024-йилнинг ноябрь ойидан буён майдонга тушмаган эди. Унга нафас олиш қобилиятини оширадиган мелдониум моддаси топилгани сабабли Англия футбол ассоциацияси (ФА) томонидан 2025-йил июн ойида тўрт йиллик дисквалификация жазоси тайинланган эди.

Дисквалификациянинг бекор қилиниши ва суддаги жараён

Мазкур қаттиқ жазо туфайли Михаил Мудрик 2028-йил охиригача расмий ўйинларда қатнаша олмаслиги керак эди. Бироқ футболчи Sport арбитраж судига мурожаат қилиб, тақиқланган моддаларни ўз хоҳиши билан ҳеч қачон истеъмол қилмаганини таъкидлаб, апелляция берганди.

Англия футбол ассоциацияси жума куни футболчи қоидабузарликни қабул қилгани ва дисквалификация муддати муддатидан олдин якунланиб, дарҳол ўйинларга қайтиш ҳуқуқини олганини тасдиқлади. Гарчи апелляция тафсилотлари очиқланмаган бўлса-да, бу қарор футболчининг фаолиятини давом эттириши учун яшил чироқ ёқди.

Футболчининг ҳиссиётлари ва Челмининг муносабати

Михаил Мудрик бу давр унинг фаолиятидаги энг оғир синов бўлганини яширмади. У ўз баёнотида ҳеч қачон атайлаб қоидаларни бузмаганини, ҳалил рақобат ва профессионаллик унинг учун доимо устувор бўлганини алоҳида таъкидлади.

“Ушбу узоқ давом этган курашдан сўнг менга қўйилган тўрт йиллик тақиқ бекор қилинди ва мен ўз фаолиятимни дарҳол давом эттириш ҳуқуқига эга бўлдим”, — дея ўз миннатдорчилигини билдирди украиналик футболчи яқинлари ва дўстларига.

Янги мураббий қўл остидаги истиқболлар

Ушбу жанжалли иш якунига етгач, Челси раҳбарияти ҳам расмий баёнот билан чиқиб, масаланинг ижобий ҳал этилганидан мамнунлигини билдирди. Лондонликлар футболчини қўллаб-қувватлашда давом этмоқда ва у энди жамоанинг янги бош мураббийи Хаби Алонсо қўл остида ўзини кўрсатиш имкониятига эга бўлади.

Таъкидлаш жоизки, дисквалификация даврида Мудрикка клуб базасига кириш ва жамоа шароитларидан фойдаланиш тақиқлангани сабабли у асосан якка тартибда шуғулланган эди. Эндиликда эса у асосий таркиб машғулотларига қайтиб, Челси сафида ўзининг энг яхши ўйинларини намойиш этишга интилади.

Михаил МудрикЧелсиAPЛХаби АлонсоДопинг
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Комо Тревоҳ Чалобаҳ трансферини якунлашга яқин турибдиКомо Тревоҳ Чалобаҳ трансферини якунлашга яқин турибдиКеча, 21:59Шахмат маликаси Умида Омонова Осиё чемпионатида шоҳсупага кўтарилди!Шахмат маликаси Умида Омонова Осиё чемпионатида шоҳсупага кўтарилди!Кеча, 20:25Бокудан хушхабар: Мухлиса Машарипова — Жаҳон чемпиони!Бокудан хушхабар: Мухлиса Машарипова — Жаҳон чемпиони!Кеча, 20:14Тарихий зафар: Ўзбекистонлик кўзи ожиз шахматчи Жаҳон чемпиони бўлди!Тарихий зафар: Ўзбекистонлик кўзи ожиз шахматчи Жаҳон чемпиони бўлди!Кеча, 20:12Футбол инқилоби: ФИФА Жаҳон чемпионатини 64 та жамоагача кенгайтирмоқчиФутбол инқилоби: ФИФА Жаҳон чемпионатини 64 та жамоагача кенгайтирмоқчиКеча, 20:09Матиас Соулė агенти Милан клубига мурожаат қилдиМатиас Соулė агенти Милан клубига мурожаат қилдиКеча, 19:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда