Хитойда фое-элементлар самарадорлиги оширилди: КПД 29,7 фоизга етказилди

·25·Техно
Хитойда фое-элементлар самарадорлиги оширилди: КПД 29,7 фоизга етказилди
Қисқача

Хитой Фанлар академияси олимлари қуёш енергиясини електр токига айлантириш самарадорлиги 29,71 фоизга тенг бўлган янги авлод тандем қуёш елементини яратди. Ушбу қурилманинг юқори қатлами перовскитдан, пастки қисми еса СИГС асосида ишлайди. Перовскит кристалларини шакллантириш босқичида олтингугурт асосидаги органик бирикма қўшилиб, структуравий нуқсонлар камайтирилди ва материал қуёш нурлари таъсирида емирилишидан ҳимоя қилинди.

Хитой Фанлар академияси олимлари қуёш энергиясини электр токига айлантириш самарадорлиги 29,71 фоизга тенг бўлган янги авлод тандем қуёш элементини яратишди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу янги ишланма нафақат юқори кўрсаткичга эришди, балки анъанавий батареяларнинг энг асосий муаммоларидан бири бўлган чидамлилик масаласини ҳам ҳал қилишга ёрдам берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мутахассислар тақдим этган инновацион тузилма икки хил фотоэлементни ўзаро бирлаштиради. Қурилманинг юқори қатлами қуёш спектрининг юқори энергияли қисмини самарали ютувчи перовскитдан тайёрланган бўлса, пастки қисми СИГС асосида ишлайди. Ушбу қатлам юқори қатламдан ўтган камроқ энергияли ёруғликни электр энергиясига муваффақиятли айлантиради.

Чидамлилик муаммосининг инновацион ечими

Ҳозирги кунга қадар перовскит батареяларини оммавий ишлаб чиқариш ва амалиётга жорий этишдаги асосий тўсиқ уларнинг паст барқарорлиги бўлиб келган эди. Вақт ўтиши билан материал таркибида микродефектлар пайдо бўлиб, бу энергия айлантириш самарадорлигини пасайтиради ва элементларнинг хизмат қилиш муддатини қисқартиради.

Хитойлик тадқиқотчилар бу муаммони ҳал қилиш учун ўзига хос ечим топишди. Перовскит кристалларини шакллантириш босқичида улар олтингугурт асосидаги органик бирикма — бис(2-пиридилметил)сульфид қўшишди. Ушбу махсус қўшимча қўрғошин ионлари билан боғланиб, структуравий нуқсонлар сонини камайтиради ва материални қуёш нурлари таъсирида емирилишидан ҳимоя қилади.

Синов натижалари ва истиқболлар

Лаборатория синовлари янги ёндашувнинг нақадар самарали эканини амалда тўлиқ тасдиқлади. Юқори перовскит фотоэлектр элементи 22,21 фоизли фойдали иш коэффициентини кўрсатган бўлса, умумий тандем конструкция самарадорлиги 29,71 фоизни ташкил этди.

Шунингдек, синовларнинг узоқ муддатли чидамлилик босқичи ҳам юқори натижа берди. 2000 соатлик узлуксиз иш фаолиятидан кейин ҳам қуёш элементи ўзининг бошланғич самарадорлигининг 91 фоиздан ортиғини сақлаб қолишга муваффақ бўлди.

Ҳозирча мазкур технология фақат лаборатория шароитида мавжуд бўлса-да, олимларнинг фикрича, у юқори самарали ва узоқ хизмат қиладиган қуёш батареяларини саноат миқёсида қўллаш даври яқинлашиб келаётганини яққол кўрсатмоқда.

Қуёш батареясиПеровскитХитой Фанлар академиясиТехнологияЯнги ишланма
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Rivian асос солган Алсо компанияси ўзининг илк электр велосипедларини етказиб беришни бошлайдиRivian асос солган Алсо компанияси ўзининг илк электр велосипедларини етказиб беришни бошлайдиБугун, 03:25Фан оламида янги қадам: ёруғлик ёрдамида космик парвозлар синовдан ўтказилдиФан оламида янги қадам: ёруғлик ёрдамида космик парвозлар синовдан ўтказилдиБугун, 03:24Кремний водийсида ёш асосчилар даври: имконият ва шафқатсиз талабларКремний водийсида ёш асосчилар даври: имконият ва шафқатсиз талабларБугун, 03:22PlayStation 5 консоллари савдоси 100 миллионлик маррага яқинлашдиPlayStation 5 консоллари савдоси 100 миллионлик маррага яқинлашдиБугун, 02:55Ҳиндистон мобил иловалар бозорида даромад келтирувчи давлатга айланмоқдаҲиндистон мобил иловалар бозорида даромад келтирувчи давлатга айланмоқдаБугун, 02:26Amazon компанияси сунъий интеллект лойиҳалари учун бюджетни 860 фоизга ошириб юбордиAmazon компанияси сунъий интеллект лойиҳалари учун бюджетни 860 фоизга ошириб юбордиБугун, 01:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади