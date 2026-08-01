Хитойда фое-элементлар самарадорлиги оширилди: КПД 29,7 фоизга етказилди
Хитой Фанлар академияси олимлари қуёш енергиясини електр токига айлантириш самарадорлиги 29,71 фоизга тенг бўлган янги авлод тандем қуёш елементини яратди. Ушбу қурилманинг юқори қатлами перовскитдан, пастки қисми еса СИГС асосида ишлайди. Перовскит кристалларини шакллантириш босқичида олтингугурт асосидаги органик бирикма қўшилиб, структуравий нуқсонлар камайтирилди ва материал қуёш нурлари таъсирида емирилишидан ҳимоя қилинди.
Хитой Фанлар академияси олимлари қуёш энергиясини электр токига айлантириш самарадорлиги 29,71 фоизга тенг бўлган янги авлод тандем қуёш элементини яратишди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу янги ишланма нафақат юқори кўрсаткичга эришди, балки анъанавий батареяларнинг энг асосий муаммоларидан бири бўлган чидамлилик масаласини ҳам ҳал қилишга ёрдам берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мутахассислар тақдим этган инновацион тузилма икки хил фотоэлементни ўзаро бирлаштиради. Қурилманинг юқори қатлами қуёш спектрининг юқори энергияли қисмини самарали ютувчи перовскитдан тайёрланган бўлса, пастки қисми СИГС асосида ишлайди. Ушбу қатлам юқори қатламдан ўтган камроқ энергияли ёруғликни электр энергиясига муваффақиятли айлантиради.
Чидамлилик муаммосининг инновацион ечимиҲозирги кунга қадар перовскит батареяларини оммавий ишлаб чиқариш ва амалиётга жорий этишдаги асосий тўсиқ уларнинг паст барқарорлиги бўлиб келган эди. Вақт ўтиши билан материал таркибида микродефектлар пайдо бўлиб, бу энергия айлантириш самарадорлигини пасайтиради ва элементларнинг хизмат қилиш муддатини қисқартиради.
Хитойлик тадқиқотчилар бу муаммони ҳал қилиш учун ўзига хос ечим топишди. Перовскит кристалларини шакллантириш босқичида улар олтингугурт асосидаги органик бирикма — бис(2-пиридилметил)сульфид қўшишди. Ушбу махсус қўшимча қўрғошин ионлари билан боғланиб, структуравий нуқсонлар сонини камайтиради ва материални қуёш нурлари таъсирида емирилишидан ҳимоя қилади.
Синов натижалари ва истиқболларЛаборатория синовлари янги ёндашувнинг нақадар самарали эканини амалда тўлиқ тасдиқлади. Юқори перовскит фотоэлектр элементи 22,21 фоизли фойдали иш коэффициентини кўрсатган бўлса, умумий тандем конструкция самарадорлиги 29,71 фоизни ташкил этди.
Шунингдек, синовларнинг узоқ муддатли чидамлилик босқичи ҳам юқори натижа берди. 2000 соатлик узлуксиз иш фаолиятидан кейин ҳам қуёш элементи ўзининг бошланғич самарадорлигининг 91 фоиздан ортиғини сақлаб қолишга муваффақ бўлди.
Ҳозирча мазкур технология фақат лаборатория шароитида мавжуд бўлса-да, олимларнинг фикрича, у юқори самарали ва узоқ хизмат қиладиган қуёш батареяларини саноат миқёсида қўллаш даври яқинлашиб келаётганини яққол кўрсатмоқда.
…