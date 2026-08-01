PlayStation 5 консоллари савдоси 100 миллионлик маррага яқинлашди
Sony компаниясининг молиявий ҳисоботига кўра, бутун дунё бўйлаб сотилган PlayStation 5 консоллари сони 95,3 миллион донага етди. Ўтган чоракда атиги 1,6 миллион дона консол сотилиб, бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос давридагига нисбатан 36 фоизга пастроқ натижани ташкил етди. Мутахассисларнинг фикрича, яқин келажакда чиқарилиши кутилаётган GTA VI лойиҳаси консоллар савдосида яна ўсиш кузатилишига асосий сабаб бўлади.
Sony компанияси эълон қилган навбатдаги молиявий ҳисоботга кўра, бутун дунё бўйлаб сотилган PlayStation 5 консоллари сони 95,3 миллион донага етди. Ҳозирда ушбу қурилма тарихдаги энг кўп сотилган ўйин приставкалари рейтингида муносиб ўрин эгаллаб турибди ва тез орада янги марраларни забт этиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Шунга қарамай, сўнгги молиявий давр кўрсаткичлари бироз пасайишни кўрсатди. ixbt.com маълумотига кўра, ўтган чоракда атиги 1,6 миллион дона PlayStation 5 сотилган бўлиб, бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос давридагига нисбатан 36 фоизга пастроқ натижани ташкил этади.
Келажакдаги ўсиш омиллари ва бозор тенденциялариМутахассисларнинг фикрича, яқин келажакда консоллар савдосида яна ўсиш кузатилиши мумкин. Бунг асосий сабаб сифатида яқин орада чиқарилиши кутилаётган GTA VI лойиҳаси кўрсатилмоқда. Ушбу узоқ кутилган ўйин миллионлаб фойдаланувчиларни янги авлод консолларини харид қилишга ундаши шубҳасиз.
Шунингдек, рақамли контентнинг улуши ҳам ортиб бормоқда. Ҳисобот даврида ўйинларнинг рақамли нусхалари савдоси умумий ҳажмнинг 82 фоизини ташкил этди. Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Sony 2028-йилдан бошлаб янги ўйинлар учун дисклар чиқаришни тўхтатиши ҳақида хабар берилган эди.
Тарихий рейтингдаги ўрин ва олдиндаги марраларҲозирги вақтда PlayStation 5 барча замонларнинг энг кўп сотилган приставкалари рейтингида саккизинчи ўринни эгаллаб турибди. У ўзидан олдинги PS3 консолининг 87,4 миллионлик натижасини ортда қолдиришга муваффақ бўлди, бироқ ҳозирча Вии консолидан (101,63 миллион дона) ортда қолмоқда.
Рейтингда юқорироқ поғонага кўтарилиш учун Sony яна 6 миллиондан ортиқ қурилмани сотиши талаб этилади. Ушбу маррадан сўнг навбатдаги ўринларни PlayStation оиласининг бошқа вакиллари — оригинал PlayStation (102,49 миллион дона) ва 117,2 миллион нусхада сотилган PS4 эгаллаб турибди.
…