PlayStation 5 консоллари савдоси 100 миллионлик маррага яқинлашди

·23·Техно
PlayStation 5 консоллари савдоси 100 миллионлик маррага яқинлашди
Қисқача

Sony компаниясининг молиявий ҳисоботига кўра, бутун дунё бўйлаб сотилган PlayStation 5 консоллари сони 95,3 миллион донага етди. Ўтган чоракда атиги 1,6 миллион дона консол сотилиб, бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос давридагига нисбатан 36 фоизга пастроқ натижани ташкил етди. Мутахассисларнинг фикрича, яқин келажакда чиқарилиши кутилаётган GTA VI лойиҳаси консоллар савдосида яна ўсиш кузатилишига асосий сабаб бўлади.

Sony компанияси эълон қилган навбатдаги молиявий ҳисоботга кўра, бутун дунё бўйлаб сотилган PlayStation 5 консоллари сони 95,3 миллион донага етди. Ҳозирда ушбу қурилма тарихдаги энг кўп сотилган ўйин приставкалари рейтингида муносиб ўрин эгаллаб турибди ва тез орада янги марраларни забт этиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Шунга қарамай, сўнгги молиявий давр кўрсаткичлари бироз пасайишни кўрсатди. ixbt.com маълумотига кўра, ўтган чоракда атиги 1,6 миллион дона PlayStation 5 сотилган бўлиб, бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос давридагига нисбатан 36 фоизга пастроқ натижани ташкил этади.

Келажакдаги ўсиш омиллари ва бозор тенденциялари

Мутахассисларнинг фикрича, яқин келажакда консоллар савдосида яна ўсиш кузатилиши мумкин. Бунг асосий сабаб сифатида яқин орада чиқарилиши кутилаётган GTA VI лойиҳаси кўрсатилмоқда. Ушбу узоқ кутилган ўйин миллионлаб фойдаланувчиларни янги авлод консолларини харид қилишга ундаши шубҳасиз.

Шунингдек, рақамли контентнинг улуши ҳам ортиб бормоқда. Ҳисобот даврида ўйинларнинг рақамли нусхалари савдоси умумий ҳажмнинг 82 фоизини ташкил этди. Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Sony 2028-йилдан бошлаб янги ўйинлар учун дисклар чиқаришни тўхтатиши ҳақида хабар берилган эди.

Тарихий рейтингдаги ўрин ва олдиндаги марралар

Ҳозирги вақтда PlayStation 5 барча замонларнинг энг кўп сотилган приставкалари рейтингида саккизинчи ўринни эгаллаб турибди. У ўзидан олдинги PS3 консолининг 87,4 миллионлик натижасини ортда қолдиришга муваффақ бўлди, бироқ ҳозирча Вии консолидан (101,63 миллион дона) ортда қолмоқда.

Рейтингда юқорироқ поғонага кўтарилиш учун Sony яна 6 миллиондан ортиқ қурилмани сотиши талаб этилади. Ушбу маррадан сўнг навбатдаги ўринларни PlayStation оиласининг бошқа вакиллари — оригинал PlayStation (102,49 миллион дона) ва 117,2 миллион нусхада сотилган PS4 эгаллаб турибди.

PlayStation 5SonyЎйин консоллариGTA VIТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Rivian асос солган Алсо компанияси ўзининг илк электр велосипедларини етказиб беришни бошлайдиRivian асос солган Алсо компанияси ўзининг илк электр велосипедларини етказиб беришни бошлайдиБугун, 03:25Фан оламида янги қадам: ёруғлик ёрдамида космик парвозлар синовдан ўтказилдиФан оламида янги қадам: ёруғлик ёрдамида космик парвозлар синовдан ўтказилдиБугун, 03:24Кремний водийсида ёш асосчилар даври: имконият ва шафқатсиз талабларКремний водийсида ёш асосчилар даври: имконият ва шафқатсиз талабларБугун, 03:22Ҳиндистон мобил иловалар бозорида даромад келтирувчи давлатга айланмоқдаҲиндистон мобил иловалар бозорида даромад келтирувчи давлатга айланмоқдаБугун, 02:26Хитойда фое-элементлар самарадорлиги оширилди: КПД 29,7 фоизга етказилдиХитойда фое-элементлар самарадорлиги оширилди: КПД 29,7 фоизга етказилдиБугун, 02:22Amazon компанияси сунъий интеллект лойиҳалари учун бюджетни 860 фоизга ошириб юбордиAmazon компанияси сунъий интеллект лойиҳалари учун бюджетни 860 фоизга ошириб юбордиБугун, 01:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади