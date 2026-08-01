Rivian асос солган Алсо компанияси ўзининг илк электр велосипедларини етказиб беришни бошлайди
Электр транспорт воситалари бозори иштирокчиси Rivian томонидан ташкил этилган Алсо стартапи бир неча ойлик кечикишлардан сўнг ўзининг илк ТМ-Б русумли электр велосипедларини харидорларга етказиб беришни бошлашини эълон қилди. TechCrunch нашри хабар қилишича, нархи 4,5 минг долларни ташкил этувчи Лаунч Эдитион махсус туркумидаги велосипедлар ишлаб чиқарувчидан АҚШдаги омборхонага йўл олган бўлиб, барча буюртмалар сентябрь ойига қадар эгаларига топширилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Алсо лойиҳаси дастлаб 2022 йилда Rivian компанияси ичида яширин эксперимент сифатида бошланган эди. Rivian бош директори РЖ Скаринге очиқ табиат қўйнида ҳордиқ чиқаришни хуш кўрувчилар учун мўлжалланган электр транспорт воситалари қаторини электр велосипед билан тўлдириш мақсадида ушбу ғояни ўрганиб чиққан эди. Компания бир неча йил давомида ишланмалар устида бош қотириб, ҳатто дизайннинг дастлабки босқичида машҳур дизайнер Жонй Ивега тегишли ЛовеФром агентлигини ҳам жалб қилган.
2025 йил март ойида Rivian Алсо компаниясини мустақил корхона сифатида ажратиб чиқарган ва Эклипсе фондидан 105 миллион доллар миқдорида сармоя жалб этилган. Стартап ўзининг илк ТМ-Б электр велосипедини ўша йилнинг октябрь ойида омма эътиборига ҳавола этганди. Дастлаб маҳсулотни 2026 йилнинг баҳорида сотувга чиқариш режалаштирилган эди, бироқ глобал таъминот занжиридаги узилишлар сабабли муддат июль ойига сурилганди.
Таъминот занжиридаги муаммолар ва мижозлар эътирозиКомпания вакилларининг маълум қилишича, етказиб бериш муддатининг ўзгаришига глобал таъминот занжирларидаги жиддий босим сабаб бўлган. Хомашё ва электрон компонентларга бўлган талабнинг кескин ортиши ТМ-Б велосипедлари учун зарур бўлган асосий қисмларни етказиб беришда вақтинча қийинчиликларни келтириб чиқарган. Шунга қарамай, муҳандислик ва ишлаб чиқариш жамоалари хавфсизлик ҳамда сифат стандартларидан асло воз кечмаган ҳолда ишни жадаллаштирган.
Шу билан бирга, бир неча ойлик кечикишлар харидорларнинг ҳафсаласини пир қилиб, мулоқот етишмаслигидан норозиликларга сабаб бўлди. Reddit платформасининг р/АЛСОмикромобилитй бўлимида фойдаланувчилар компаниянинг аниқ муддатларни ўз вақтида етказа олмагани ва етарли даражада маълумот бермаганини қаттиқ танқид қилишди. Алсо раҳбарияти айнан қайси бутловчи қисмлар кечикишга сабаб бўлганини ошкор қилишни истамаган бўлсада, мижозларга хизмат кўрсатиш вақтида юзага келган ушбу муаммоларни бартараф этишга ҳаракат қилмоқда.
Алсо компаниясининг келгусидаги улкан режалариАлсо ўзини оддий велосипед ишлаб чиқарувчиси эмас, балки кенг қамровли транспорт компанияси сифатида кўради. Стартап келгусида Amazon учун тўрт ғилдиракли педалли юк ташиш воситаларини ишлаб чиқишни режалаштирган. Шунингдек, компания DoorDash учун автоном етказиб бериш транспорт воситаси устида ҳам иш олиб бормоқда.
Бироқ ҳозирги босқичда Алсо учун энг асосий вазифа — ўзининг илк маҳсулоти бўлган ТМ-Б электр велосипедларини муваффақиятли етказиб бериш ва истеъмолчилар билан юзага келган ишончсизлик муаммоларини ҳал этишдан иборат.
…