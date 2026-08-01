Rivian асос солган Алсо компанияси ўзининг илк электр велосипедларини етказиб беришни бошлайди

·0·Техно
Rivian асос солган Алсо компанияси ўзининг илк электр велосипедларини етказиб беришни бошлайди

Электр транспорт воситалари бозори иштирокчиси Rivian томонидан ташкил этилган Алсо стартапи бир неча ойлик кечикишлардан сўнг ўзининг илк ТМ-Б русумли электр велосипедларини харидорларга етказиб беришни бошлашини эълон қилди. TechCrunch нашри хабар қилишича, нархи 4,5 минг долларни ташкил этувчи Лаунч Эдитион махсус туркумидаги велосипедлар ишлаб чиқарувчидан АҚШдаги омборхонага йўл олган бўлиб, барча буюртмалар сентябрь ойига қадар эгаларига топширилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Алсо лойиҳаси дастлаб 2022 йилда Rivian компанияси ичида яширин эксперимент сифатида бошланган эди. Rivian бош директори РЖ Скаринге очиқ табиат қўйнида ҳордиқ чиқаришни хуш кўрувчилар учун мўлжалланган электр транспорт воситалари қаторини электр велосипед билан тўлдириш мақсадида ушбу ғояни ўрганиб чиққан эди. Компания бир неча йил давомида ишланмалар устида бош қотириб, ҳатто дизайннинг дастлабки босқичида машҳур дизайнер Жонй Ивега тегишли ЛовеФром агентлигини ҳам жалб қилган.

2025 йил март ойида Rivian Алсо компаниясини мустақил корхона сифатида ажратиб чиқарган ва Эклипсе фондидан 105 миллион доллар миқдорида сармоя жалб этилган. Стартап ўзининг илк ТМ-Б электр велосипедини ўша йилнинг октябрь ойида омма эътиборига ҳавола этганди. Дастлаб маҳсулотни 2026 йилнинг баҳорида сотувга чиқариш режалаштирилган эди, бироқ глобал таъминот занжиридаги узилишлар сабабли муддат июль ойига сурилганди.

Таъминот занжиридаги муаммолар ва мижозлар эътирози

Компания вакилларининг маълум қилишича, етказиб бериш муддатининг ўзгаришига глобал таъминот занжирларидаги жиддий босим сабаб бўлган. Хомашё ва электрон компонентларга бўлган талабнинг кескин ортиши ТМ-Б велосипедлари учун зарур бўлган асосий қисмларни етказиб беришда вақтинча қийинчиликларни келтириб чиқарган. Шунга қарамай, муҳандислик ва ишлаб чиқариш жамоалари хавфсизлик ҳамда сифат стандартларидан асло воз кечмаган ҳолда ишни жадаллаштирган.

Шу билан бирга, бир неча ойлик кечикишлар харидорларнинг ҳафсаласини пир қилиб, мулоқот етишмаслигидан норозиликларга сабаб бўлди. Reddit платформасининг р/АЛСОмикромобилитй бўлимида фойдаланувчилар компаниянинг аниқ муддатларни ўз вақтида етказа олмагани ва етарли даражада маълумот бермаганини қаттиқ танқид қилишди. Алсо раҳбарияти айнан қайси бутловчи қисмлар кечикишга сабаб бўлганини ошкор қилишни истамаган бўлсада, мижозларга хизмат кўрсатиш вақтида юзага келган ушбу муаммоларни бартараф этишга ҳаракат қилмоқда.

Алсо компаниясининг келгусидаги улкан режалари

Алсо ўзини оддий велосипед ишлаб чиқарувчиси эмас, балки кенг қамровли транспорт компанияси сифатида кўради. Стартап келгусида Amazon учун тўрт ғилдиракли педалли юк ташиш воситаларини ишлаб чиқишни режалаштирган. Шунингдек, компания DoorDash учун автоном етказиб бериш транспорт воситаси устида ҳам иш олиб бормоқда.

Бироқ ҳозирги босқичда Алсо учун энг асосий вазифа — ўзининг илк маҳсулоти бўлган ТМ-Б электр велосипедларини муваффақиятли етказиб бериш ва истеъмолчилар билан юзага келган ишончсизлик муаммоларини ҳал этишдан иборат.

RivianАлсоЭлектрВелосипедТМ-БСтартап
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фан оламида янги қадам: ёруғлик ёрдамида космик парвозлар синовдан ўтказилдиФан оламида янги қадам: ёруғлик ёрдамида космик парвозлар синовдан ўтказилдиБугун, 03:24Кремний водийсида ёш асосчилар даври: имконият ва шафқатсиз талабларКремний водийсида ёш асосчилар даври: имконият ва шафқатсиз талабларБугун, 03:22PlayStation 5 консоллари савдоси 100 миллионлик маррага яқинлашдиPlayStation 5 консоллари савдоси 100 миллионлик маррага яқинлашдиБугун, 02:55Ҳиндистон мобил иловалар бозорида даромад келтирувчи давлатга айланмоқдаҲиндистон мобил иловалар бозорида даромад келтирувчи давлатга айланмоқдаБугун, 02:26Хитойда фое-элементлар самарадорлиги оширилди: КПД 29,7 фоизга етказилдиХитойда фое-элементлар самарадорлиги оширилди: КПД 29,7 фоизга етказилдиБугун, 02:22Amazon компанияси сунъий интеллект лойиҳалари учун бюджетни 860 фоизга ошириб юбордиAmazon компанияси сунъий интеллект лойиҳалари учун бюджетни 860 фоизга ошириб юбордиБугун, 01:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади