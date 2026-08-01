Афсонавий Винамп треки: янги авлод мусиқий плеери 2027 йилда чиқади

·0·Техно
Афсонавий Винамп треки: янги авлод мусиқий плеери 2027 йилда чиқади

2000-йилларнинг бошларида компьютер фойдаланувчилари орасида мислсиз машҳурликка эришган афсонавий Винамп плеери тез орада мутлақо янги форматда бозорга қайтади. ixbt.com нашрининг хабар беришича, лойиҳа муаллифлари уни оддий дастур эмас, балки кенгайтирилган имкониятларга эга замонавий онлайн-сервис сифатида тақдим этишни режалаштирмоқда. Ушбу қадам рақамли стриминг даврида классик брендни қайта жонлантириш йўлидаги муҳим стратегик қадам бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум қилинишича, янги авлод Винамп Плаер расман 2027 йилнинг биринчи ярмида чиқарилади. Дастлабки маълумотларга кўра, мазкур маҳсулот фойдаланувчиларга мутлақо янги тинглаш тажрибасини тақдим этади. Асосий мақсад — мусиқий плеерни ҳозирги замон стриминг даври талабларига тўлақонли мослаштириш ва уни янада қулай ҳолатга келтиришдан иборат.

Деэзер билан стратегик ҳамкорлик

Ушбу улкан режаларни амалга ошириш учун Винамп компанияси машҳур Деэзер хизмати билан стратегик ҳамкорлик келишувига эришди. Расмий пресс-релизга мувофиқ, Деэзер янги авлод мусиқий плеерининг барқарор ишлашини таъминлашда асосий технологик ҳамкор бўлади. Бу ҳамкорлик лойиҳанинг техник имкониятларини кескин кенгайтиради.

Ҳамкорлик шартларига кўра, Деэзер ўзининг оқимли мусиқа узатиш технологиясини ҳамда улкан глобал мусиқа каталогини Винамп ихтиёрига тақдим этади. Натижада Винамп ўз бренди остида махсус обуна хизматини йўлга қўйиш имкониятига эга бўлади. Бу фойдаланувчиларга нафақат эски севимли трекларни, балки дунё бўйлаб миллионлаб янги композицияларни тўғридан-тўғри илова ичида тинглаш йўлини очади.

Маҳаллий файллар ва оқимли режим уйғунлиги

Янги Винамп Плаер тўғридан-тўғри махсус дастурий таъминот сифатида тақдим этилиб, янги сервис хизматлари унинг интерфейсига тўлиқ интеграция қилинади. Техник ечимлар туфайли фойдаланувчилар плеердан худди эскидек, яни қурилмадаги маҳаллий аудио файлларни ишга туширган ҳолда фойдаланишда давом этишлари мумкин бўлади.

Шу билан бирга, замонавий оқимли режим ҳам мавжуд бўлиб, бу икки ёндашувни ўзаро мукаммал уйғунлаштиради. Мутахассисларнинг фикрича, ўтмишдаги соддалик ва бугунги кундаги чексиз интернет имкониятларининг бирлашуви Винамп брендига миллионлаб эски мухлисларни қайтариш билан бирга, ёш авлод эътиборини ҳам тортишга ёрдам беради.

ВинампДеэзерМусиқа плеериСтримингТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Индех Вентурес учта янги фонд учун 2 миллиард доллар маблағ жалб қилдиИндех Вентурес учта янги фонд учун 2 миллиард доллар маблағ жалб қилдиБугун, 00:58Google Эарт сунъий интеллект функциясини тақдимотдан бир кун ўтиб ёпдиGoogle Эарт сунъий интеллект функциясини тақдимотдан бир кун ўтиб ёпдиБугун, 00:56Intel Арк B580 видеокартаси нархи 300 доллардан пасайдиIntel Арк B580 видеокартаси нархи 300 доллардан пасайдиБугун, 00:53Radeon RX 9050 илк тестларда қандай натижа кўрсатдиRadeon RX 9050 илк тестларда қандай натижа кўрсатдиБугун, 00:22Венчур инвестициялар стартапларда фирибгарликни кўпайтирадимиВенчур инвестициялар стартапларда фирибгарликни кўпайтирадимиБугун, 00:20Apple рекорд даромад келтирди, бироқ акциялар нархи кескин тушиб кетдиApple рекорд даромад келтирди, бироқ акциялар нархи кескин тушиб кетдиКеча, 23:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади