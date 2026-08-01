Афсонавий Винамп треки: янги авлод мусиқий плеери 2027 йилда чиқади
2000-йилларнинг бошларида компьютер фойдаланувчилари орасида мислсиз машҳурликка эришган афсонавий Винамп плеери тез орада мутлақо янги форматда бозорга қайтади. ixbt.com нашрининг хабар беришича, лойиҳа муаллифлари уни оддий дастур эмас, балки кенгайтирилган имкониятларга эга замонавий онлайн-сервис сифатида тақдим этишни режалаштирмоқда. Ушбу қадам рақамли стриминг даврида классик брендни қайта жонлантириш йўлидаги муҳим стратегик қадам бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълум қилинишича, янги авлод Винамп Плаер расман 2027 йилнинг биринчи ярмида чиқарилади. Дастлабки маълумотларга кўра, мазкур маҳсулот фойдаланувчиларга мутлақо янги тинглаш тажрибасини тақдим этади. Асосий мақсад — мусиқий плеерни ҳозирги замон стриминг даври талабларига тўлақонли мослаштириш ва уни янада қулай ҳолатга келтиришдан иборат.
Деэзер билан стратегик ҳамкорликУшбу улкан режаларни амалга ошириш учун Винамп компанияси машҳур Деэзер хизмати билан стратегик ҳамкорлик келишувига эришди. Расмий пресс-релизга мувофиқ, Деэзер янги авлод мусиқий плеерининг барқарор ишлашини таъминлашда асосий технологик ҳамкор бўлади. Бу ҳамкорлик лойиҳанинг техник имкониятларини кескин кенгайтиради.
Ҳамкорлик шартларига кўра, Деэзер ўзининг оқимли мусиқа узатиш технологиясини ҳамда улкан глобал мусиқа каталогини Винамп ихтиёрига тақдим этади. Натижада Винамп ўз бренди остида махсус обуна хизматини йўлга қўйиш имкониятига эга бўлади. Бу фойдаланувчиларга нафақат эски севимли трекларни, балки дунё бўйлаб миллионлаб янги композицияларни тўғридан-тўғри илова ичида тинглаш йўлини очади.
Маҳаллий файллар ва оқимли режим уйғунлигиЯнги Винамп Плаер тўғридан-тўғри махсус дастурий таъминот сифатида тақдим этилиб, янги сервис хизматлари унинг интерфейсига тўлиқ интеграция қилинади. Техник ечимлар туфайли фойдаланувчилар плеердан худди эскидек, яни қурилмадаги маҳаллий аудио файлларни ишга туширган ҳолда фойдаланишда давом этишлари мумкин бўлади.
Шу билан бирга, замонавий оқимли режим ҳам мавжуд бўлиб, бу икки ёндашувни ўзаро мукаммал уйғунлаштиради. Мутахассисларнинг фикрича, ўтмишдаги соддалик ва бугунги кундаги чексиз интернет имкониятларининг бирлашуви Винамп брендига миллионлаб эски мухлисларни қайтариш билан бирга, ёш авлод эътиборини ҳам тортишга ёрдам беради.
…