Amazon компанияси сунъий интеллект лойиҳалари учун бюджетни 860 фоизга ошириб юборди
Amazon компанияси ички лойиҳаларда сунъий интеллект воситаларидан фойдаланиш чоғида белгиланган буджетни кескин бузиб юборди ва йирик миқдордаги маблағни ўта қимматга туширди. Хусусан, маркетплейсда муаллифлар маълумотларини маҳсулот карточкалари билан солиштиришга мўлжалланган ва Anthropic компаниясининг Claude Соннет моделидан фойдаланилган лойиҳа 1,8 миллион долларга тушиб, дастлабки тасдиқланган буджетдан 860 фоизга кўп бўлди.
Сунъий интеллект технологияларининг жадал жорий этилиши йирик корпорациялар учун кутилмаган молиявий муаммоларни келтириб чиқармоқда. Финансиал Times нашрининг хабар беришича, Amazon компанияси ички лойиҳаларда сунъий интеллект воситаларидан фойдаланиш чоғида йирик миқдордаги маблағни ўта қимматга туширган ва белгиланган бюджетни кескин равишда бузган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Хусусан, маркетплейсда муаллифлар маълумотларини маҳсулот карточкалари билан автоматик тарзда солиштиришга мўлжалланган лойиҳа компанияга 1,8 миллион долларга тушган. Ушбу вазифа учун Anthropic компаниясининг Claude Соннет моделидан фойдаланилган бўлиб, мазкур кўрсаткич дастлабки тасдиқланган бюджетдан нақ 860 фоизга кўп эканлиги аниқланган.
Назоратнинг йўқлиги ва яширин харажатларМазкур молиявий тафовут дарҳол сезилмагани вазиятни янада жиддийлаштирган. Ўта юқори харажатлар фақатгина беш ой ўтгачгина аниқланган, энг ачинарлиси шундаки, шунча маблағ сарфланишига қарамамай, лойиҳанинг ўзи охир-оқибат амалда жорий этилмаган.
Финансиал Times маълумотига кўра, бу каби ҳолатлар ягона истисно эмас эди. Компания молиявий аудит воситасини ишлаб чиқишда кутилганидан қўшимча равишда яна 541 минг доллар, логистика жараёнларини оптималлаштиришга қаратилган сунъий интеллект лойиҳасида эса қарийб 134 минг доллар маблағни ортиқча сарфлаган.
Ички танқид ва ёндашувнинг ўзгаришиAmazon муҳандислари компания ичидаги ёпиқ йиғилишда бу каби ҳолатларни «фалокатли даражада қиммат» деб баҳолашган. Ходимлардан бири сунъий интеллект лойиҳаларининг реал харажатларини олдиндан аниқ баҳолаш жуда қийин эканлигини алоҳида таъкидлаб ўтган.
Шундан сўнг, Amazon раҳбарияти ходимларни сунъий интеллект агентларидан фаол фойдаланишга рағбатлантириб келган КироРанк ички рейтингини ёпишга қарор қилган. Эндиликда компания раҳбарияти ўз ходимларини «сунъий интеллектни шунчаки унинг ўзи учун қўлламасликка» чақирмоқда.
Юзага келган шароитда ортиб бораётган харажатлар корпорацияни илғор технологиялардан фойдаланиш ёндашувларини қайта кўриб чиқишга мажбур қилди. Ўз навбатида, Amazon вакиллари Финансиал Times нашрида келтирилган маълумотлар фақатгина айрим алоҳида ҳолатларга асосланганини ва жамоаларнинг кўпчилиги сунъий интеллектни ички жараёнларда қандай қўллашини тўлиқ акс эттирмаслигини билдиришди.
…