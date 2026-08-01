Amazon компанияси сунъий интеллект лойиҳалари учун бюджетни 860 фоизга ошириб юборди

·31·Техно
Amazon компанияси сунъий интеллект лойиҳалари учун бюджетни 860 фоизга ошириб юборди
Қисқача

Amazon компанияси ички лойиҳаларда сунъий интеллект воситаларидан фойдаланиш чоғида белгиланган буджетни кескин бузиб юборди ва йирик миқдордаги маблағни ўта қимматга туширди. Хусусан, маркетплейсда муаллифлар маълумотларини маҳсулот карточкалари билан солиштиришга мўлжалланган ва Anthropic компаниясининг Claude Соннет моделидан фойдаланилган лойиҳа 1,8 миллион долларга тушиб, дастлабки тасдиқланган буджетдан 860 фоизга кўп бўлди.

Сунъий интеллект технологияларининг жадал жорий этилиши йирик корпорациялар учун кутилмаган молиявий муаммоларни келтириб чиқармоқда. Финансиал Times нашрининг хабар беришича, Amazon компанияси ички лойиҳаларда сунъий интеллект воситаларидан фойдаланиш чоғида йирик миқдордаги маблағни ўта қимматга туширган ва белгиланган бюджетни кескин равишда бузган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Хусусан, маркетплейсда муаллифлар маълумотларини маҳсулот карточкалари билан автоматик тарзда солиштиришга мўлжалланган лойиҳа компанияга 1,8 миллион долларга тушган. Ушбу вазифа учун Anthropic компаниясининг Claude Соннет моделидан фойдаланилган бўлиб, мазкур кўрсаткич дастлабки тасдиқланган бюджетдан нақ 860 фоизга кўп эканлиги аниқланган.

Назоратнинг йўқлиги ва яширин харажатлар

Мазкур молиявий тафовут дарҳол сезилмагани вазиятни янада жиддийлаштирган. Ўта юқори харажатлар фақатгина беш ой ўтгачгина аниқланган, энг ачинарлиси шундаки, шунча маблағ сарфланишига қарамамай, лойиҳанинг ўзи охир-оқибат амалда жорий этилмаган.

Финансиал Times маълумотига кўра, бу каби ҳолатлар ягона истисно эмас эди. Компания молиявий аудит воситасини ишлаб чиқишда кутилганидан қўшимча равишда яна 541 минг доллар, логистика жараёнларини оптималлаштиришга қаратилган сунъий интеллект лойиҳасида эса қарийб 134 минг доллар маблағни ортиқча сарфлаган.

Ички танқид ва ёндашувнинг ўзгариши

Amazon муҳандислари компания ичидаги ёпиқ йиғилишда бу каби ҳолатларни «фалокатли даражада қиммат» деб баҳолашган. Ходимлардан бири сунъий интеллект лойиҳаларининг реал харажатларини олдиндан аниқ баҳолаш жуда қийин эканлигини алоҳида таъкидлаб ўтган.

Шундан сўнг, Amazon раҳбарияти ходимларни сунъий интеллект агентларидан фаол фойдаланишга рағбатлантириб келган КироРанк ички рейтингини ёпишга қарор қилган. Эндиликда компания раҳбарияти ўз ходимларини «сунъий интеллектни шунчаки унинг ўзи учун қўлламасликка» чақирмоқда.

Юзага келган шароитда ортиб бораётган харажатлар корпорацияни илғор технологиялардан фойдаланиш ёндашувларини қайта кўриб чиқишга мажбур қилди. Ўз навбатида, Amazon вакиллари Финансиал Times нашрида келтирилган маълумотлар фақатгина айрим алоҳида ҳолатларга асосланганини ва жамоаларнинг кўпчилиги сунъий интеллектни ички жараёнларда қандай қўллашини тўлиқ акс эттирмаслигини билдиришди.

AmazonСунъий интеллектClaude СоннетТехнологияларМолиявий харажатлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Rivian асос солган Алсо компанияси ўзининг илк электр велосипедларини етказиб беришни бошлайдиRivian асос солган Алсо компанияси ўзининг илк электр велосипедларини етказиб беришни бошлайдиБугун, 03:25Фан оламида янги қадам: ёруғлик ёрдамида космик парвозлар синовдан ўтказилдиФан оламида янги қадам: ёруғлик ёрдамида космик парвозлар синовдан ўтказилдиБугун, 03:24Кремний водийсида ёш асосчилар даври: имконият ва шафқатсиз талабларКремний водийсида ёш асосчилар даври: имконият ва шафқатсиз талабларБугун, 03:22PlayStation 5 консоллари савдоси 100 миллионлик маррага яқинлашдиPlayStation 5 консоллари савдоси 100 миллионлик маррага яқинлашдиБугун, 02:55Ҳиндистон мобил иловалар бозорида даромад келтирувчи давлатга айланмоқдаҲиндистон мобил иловалар бозорида даромад келтирувчи давлатга айланмоқдаБугун, 02:26Хитойда фое-элементлар самарадорлиги оширилди: КПД 29,7 фоизга етказилдиХитойда фое-элементлар самарадорлиги оширилди: КПД 29,7 фоизга етказилдиБугун, 02:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади