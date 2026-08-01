Ҳиндистон мобил иловалар бозорида даромад келтирувчи давлатга айланмоқда

·27·Техно
Ҳиндистон мобил иловалар бозорида даромад келтирувчи давлатга айланмоқда
Қисқача

Сенсор Товер ҳисоботига кўра, жорий йилнинг иккинчи чорагида Ҳиндистон мобил иловалар бозори истеъмолчилар харажатлари бўйича 345 миллион долларлик рекорд кўрсаткични қайд етди. Ушбу ўсиш ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 35 фоизни ташкил етиб, мамлакатни йирик илова бозорлари орасида даромадларини енг юқори суръатда ўстирган давлатга айлантирди.

Йиллар давомида Ҳиндистон дунёдаги энг йирик иловалар юклаб олиш бозори бўлиб қолган, бироқ у ерда пул ишлаш энг қийин вазифалардан бири саналган. Бироқ, ixbt.com манбасига асосланган хабарларга кўра, бу ҳолат эндиликда ўзгара бошлаган ва ҳиндистонлик истеъмолчилар сунъий интеллект, ўйин-кулги ҳамда бошқа премиум иловалар учун кўпроқ маблағ сарфлаётгани кузатилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Сенсор Товер таҳлилий компаниясининг янги ҳисоботига таяниб маълум қилинишича, жорий йилнинг иккинчи чорагида Ҳиндистон мобил иловалар бозори истеъмолчилар харажатлари бўйича рекорд кўрсаткични қайд этиб, 345 миллион долларни ташкил этди. Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 35 фоизга кўп демакдир. Мутахассислар мазкур ўсиш ўйинлардан кўра кўпроқ генератив сунъий интеллект, стриминг ҳамда маҳсулдорлик иловалари ҳисобига таъминланаётганини таъкидлашмоқда.

Рақамли тўловлар ва обуналарнинг ўрни

Мазкур рекорд кўрсаткич иловаларни монетизация қилишнинг умумий ўсиш тенденциясига таянади. Сенсор Товер таҳлилчиси Ив Ченнинг TechCrunch нашрига маълум қилишича, Ҳиндистонда ҳар бир юклаб олиш учун тўғри келадиган даромад сўнгги уч ярим йил ичида икки мартадан зиёд ошган, шу билан бирга чораклик юклаб олишлар ҳажми 2023-йилдан бери барқарор равишда 6,3 миллиард атрофида сақланиб қолмоқда.

Бундай ижобий ўзгаришларга рақамли тўловларнинг кенг жорий этилгани, жумладан, фойдаланувчиларга тўғридан-тўғри банк ҳисобварақларидан пул ўтказиш имконини берувчи Бирлашган тўловлар интерфейси (УПИ) ҳамда рақамли ҳамёнлар сабаб бўлган. Ушбу тизимлар илова ичидаги харидлардаги тўсиқларни камайтириб, фойдаланувчиларнинг рақамли хизматлар ва обуналарга бўлган ижобий муносабатини кучайтирди.

Глобал миқёсдаги ўсиш суръатлари

Тақдим этилган маълумотларга кўра, ушбу тенденция глобал миқёсда ҳам яққол ажралиб туради. Иккинчи чоракда йирик илова бозорлари орасида Ҳиндистон ўз даромадларини энг юқори суръатда ўстирган мамлакат бўлди. Таққослаш учун, Мекцикада бу кўрсаткич 30 фоизни, Туркияда 25 фоизни ташкил этган бўлса, АҚШда иловалар бозоридан тушадиган даромад мазкур даврда 3 фоизга қисқарган.

Шунга қарамай, Ҳиндистон ҳали ҳам етук бозорлардан сезиларли даражада ортда қолмоқда. Хусусан, ҳар бир юклаб олиш учун тўғри келадиган даромад АҚШда тахминан 4,60 долларни, Жанубий Кореяда 3,90 долларни ва Японияда 6,10 долларни ташкил этади. Ҳиндистонда эса бу кўрсаткич ҳозирча анча паст даражада.

Сунъий интеллект ва ўйинсиз иловаларнинг улуши

Шунга қарамай, мутахассисларнинг фикрича, мутлақ кўрсаткичлардан кўра ривожланиш траекторияси муҳимроқдир. Даромадларнинг барқарор ўсиб бориши келгусида узоқ муддатли истиқбол учун катта имкониятлар мавжудлигидан далолат беради. Хусусан, генератив сунъий интеллект энг жадал ривожланаётган йўналишлардан бирига айланди.

Сенсор Товер маълумотларига кўра, иккинчи чоракда OpenAI компаниясининг ChatGPT ва Anthropic томонидан яратилган Claude иловалари биргаликда Ҳиндистондаги сунъий интеллект иловалари даромадининг қарийб 83 фоизини таъминлаган. Шунингдек, мамлакатдаги умумий илова даромадининг асосий қисми ўйинсиз иловалар ҳиссасига тўғри келиб, жорий йилнинг биринчи ярмида улар 68 фоизни ташкил этди.

ИловаларТехнологияларҲиндистонСуний интеллектБизнес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Rivian асос солган Алсо компанияси ўзининг илк электр велосипедларини етказиб беришни бошлайдиRivian асос солган Алсо компанияси ўзининг илк электр велосипедларини етказиб беришни бошлайдиБугун, 03:25Фан оламида янги қадам: ёруғлик ёрдамида космик парвозлар синовдан ўтказилдиФан оламида янги қадам: ёруғлик ёрдамида космик парвозлар синовдан ўтказилдиБугун, 03:24Кремний водийсида ёш асосчилар даври: имконият ва шафқатсиз талабларКремний водийсида ёш асосчилар даври: имконият ва шафқатсиз талабларБугун, 03:22PlayStation 5 консоллари савдоси 100 миллионлик маррага яқинлашдиPlayStation 5 консоллари савдоси 100 миллионлик маррага яқинлашдиБугун, 02:55Хитойда фое-элементлар самарадорлиги оширилди: КПД 29,7 фоизга етказилдиХитойда фое-элементлар самарадорлиги оширилди: КПД 29,7 фоизга етказилдиБугун, 02:22Amazon компанияси сунъий интеллект лойиҳалари учун бюджетни 860 фоизга ошириб юбордиAmazon компанияси сунъий интеллект лойиҳалари учун бюджетни 860 фоизга ошириб юбордиБугун, 01:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади