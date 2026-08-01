Ҳиндистон мобил иловалар бозорида даромад келтирувчи давлатга айланмоқда
Сенсор Товер ҳисоботига кўра, жорий йилнинг иккинчи чорагида Ҳиндистон мобил иловалар бозори истеъмолчилар харажатлари бўйича 345 миллион долларлик рекорд кўрсаткични қайд етди. Ушбу ўсиш ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 35 фоизни ташкил етиб, мамлакатни йирик илова бозорлари орасида даромадларини енг юқори суръатда ўстирган давлатга айлантирди.
Йиллар давомида Ҳиндистон дунёдаги энг йирик иловалар юклаб олиш бозори бўлиб қолган, бироқ у ерда пул ишлаш энг қийин вазифалардан бири саналган. Бироқ, ixbt.com манбасига асосланган хабарларга кўра, бу ҳолат эндиликда ўзгара бошлаган ва ҳиндистонлик истеъмолчилар сунъий интеллект, ўйин-кулги ҳамда бошқа премиум иловалар учун кўпроқ маблағ сарфлаётгани кузатилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Сенсор Товер таҳлилий компаниясининг янги ҳисоботига таяниб маълум қилинишича, жорий йилнинг иккинчи чорагида Ҳиндистон мобил иловалар бозори истеъмолчилар харажатлари бўйича рекорд кўрсаткични қайд этиб, 345 миллион долларни ташкил этди. Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 35 фоизга кўп демакдир. Мутахассислар мазкур ўсиш ўйинлардан кўра кўпроқ генератив сунъий интеллект, стриминг ҳамда маҳсулдорлик иловалари ҳисобига таъминланаётганини таъкидлашмоқда.
Рақамли тўловлар ва обуналарнинг ўрниМазкур рекорд кўрсаткич иловаларни монетизация қилишнинг умумий ўсиш тенденциясига таянади. Сенсор Товер таҳлилчиси Ив Ченнинг TechCrunch нашрига маълум қилишича, Ҳиндистонда ҳар бир юклаб олиш учун тўғри келадиган даромад сўнгги уч ярим йил ичида икки мартадан зиёд ошган, шу билан бирга чораклик юклаб олишлар ҳажми 2023-йилдан бери барқарор равишда 6,3 миллиард атрофида сақланиб қолмоқда.
Бундай ижобий ўзгаришларга рақамли тўловларнинг кенг жорий этилгани, жумладан, фойдаланувчиларга тўғридан-тўғри банк ҳисобварақларидан пул ўтказиш имконини берувчи Бирлашган тўловлар интерфейси (УПИ) ҳамда рақамли ҳамёнлар сабаб бўлган. Ушбу тизимлар илова ичидаги харидлардаги тўсиқларни камайтириб, фойдаланувчиларнинг рақамли хизматлар ва обуналарга бўлган ижобий муносабатини кучайтирди.
Глобал миқёсдаги ўсиш суръатлариТақдим этилган маълумотларга кўра, ушбу тенденция глобал миқёсда ҳам яққол ажралиб туради. Иккинчи чоракда йирик илова бозорлари орасида Ҳиндистон ўз даромадларини энг юқори суръатда ўстирган мамлакат бўлди. Таққослаш учун, Мекцикада бу кўрсаткич 30 фоизни, Туркияда 25 фоизни ташкил этган бўлса, АҚШда иловалар бозоридан тушадиган даромад мазкур даврда 3 фоизга қисқарган.
Шунга қарамай, Ҳиндистон ҳали ҳам етук бозорлардан сезиларли даражада ортда қолмоқда. Хусусан, ҳар бир юклаб олиш учун тўғри келадиган даромад АҚШда тахминан 4,60 долларни, Жанубий Кореяда 3,90 долларни ва Японияда 6,10 долларни ташкил этади. Ҳиндистонда эса бу кўрсаткич ҳозирча анча паст даражада.
Сунъий интеллект ва ўйинсиз иловаларнинг улушиШунга қарамай, мутахассисларнинг фикрича, мутлақ кўрсаткичлардан кўра ривожланиш траекторияси муҳимроқдир. Даромадларнинг барқарор ўсиб бориши келгусида узоқ муддатли истиқбол учун катта имкониятлар мавжудлигидан далолат беради. Хусусан, генератив сунъий интеллект энг жадал ривожланаётган йўналишлардан бирига айланди.
Сенсор Товер маълумотларига кўра, иккинчи чоракда OpenAI компаниясининг ChatGPT ва Anthropic томонидан яратилган Claude иловалари биргаликда Ҳиндистондаги сунъий интеллект иловалари даромадининг қарийб 83 фоизини таъминлаган. Шунингдек, мамлакатдаги умумий илова даромадининг асосий қисми ўйинсиз иловалар ҳиссасига тўғри келиб, жорий йилнинг биринчи ярмида улар 68 фоизни ташкил этди.
…