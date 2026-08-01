Кремний водийсида ёш асосчилар даври: имконият ва шафқатсиз талаблар

·0·Техно
Кремний водийсида ёш асосчилар даври: имконият ва шафқатсиз талаблар

Кремний водийси ҳар доим ёш ва ўқишни ташлаб кетган стартапчиларни қўллаб-қувватлаши билан машҳур бўлган, бироқ бугунги кунда бу борадаги ёндашувлар кескин ўзгарди. Сунъий интеллект технологияларининг жадал ривожланиши тажрибали мутахассислар ва йирик компанияларда ишлаганлик ҳақидаги резюмеларга бўлган талабни иккинчи даражага тушириб юборди. TechCrunch нашри хабар қилишича, ҳозирда инвесторлар ўн ёшли ўсмирлар ва талабаларга миллионлаб долларлик сармоялар киритишга тайёр, бироқ бунинг эвазига улардан мисли кўрилмаган тезлик ва ўсишни талаб қилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Қозоғистонда туғилиб ўсган, ҳозирда 19 ёшда бўлган Арлан Рахметжанов бу борадаги яққол мисоллардан биридир. У 15 ёшидан бошлаб дастурлаш билан шуғуллана бошлаган, Сан-Францискодаги ёзги дастурларда қатнашган ва LinkedIn тармоғи орқали Й Комбинатор асосчиларига тинимсиз мурожаат йўллаган. Натижада унинг саъй-ҳаракатлари ўз самарасини бериб, 17 ёшидаёқ илк инвесторидан молиявий кўмак олган. Ҳозирда унинг сунъий интеллект агентлари учун API индексини яратувчи Нозомио компанияси Й Комбинатор томонидан қўллаб-қувватланмоқда ва 6 миллион доллардан ортиқ сармоя жалб қилишга муваффақ бўлди.

Янги авлод учун енгиллашган йўл ва кучайган босим

Арлан Рахметжановнинг фикрича, ёш асосчилар учун ўрта йўлнинг ўзи йўқ: ё у Google'дек қиммат компания қуради ёки муваффақиятсизликка учраб кўчада қолади. Унинг таъкидлашича, кўплаб тенгдошлари айнан шундай максималистик дунёқараш билан ҳаракат қилмоқда ва улар фақат ғалаба қозонишни хоҳлайди. Шунга қарамай, бундай ёш раҳбарлар мутлақо янги босимлар остида ишламоқда. Инвесторлар уларга кўпроқ капитал тикаётган бўлса-да, асосий кўрсаткичларга эришиш талаби ҳеч қандай енгиллик яратгани йўқ ва ҳар қандай кичик хато дарҳол ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда.

Авваллари ВЧ (ВК) инвесторлари ёш талабаларни асосан техник асосчилар билан жуфтлаштиришни ёки уларнинг Meta, Amazon, Apple, Netflix ва Google каби йирик ФААНГ компанияларида тажрибага эга бўлишини афзал кўришарди. Бироқ сунъий интеллект воситалари дастурий таъминот яратиш жараёнини барча учун очиқ қилиб, муваффақиятга эришиш муддатларини қисқартирди. Натижада ёшлар йирик технологик гигантларда ишламасдан туриб ҳам муваффақиятли компаниялар асосчисига айланишмоқда.

Тажриба ўрнини босувчи рақамли фаоллик

Яна бир ёрқин мисол сифатида 19 ёшли Пранжали Авасчини келтириш мумкин. У ўрта мактабни, сўнгра Жоржия технология институтини ташлаб, электрон почтани бошқаришга ёрдам берувчи Слашй стартапига асос солган. Бир йилдан ортиқ вақт давомида ушбу лойиҳани бошқаргач, у ҳозирда махфий режимда ишлаётган яна янги стартап устида иш бошлаганини эълон қилди. Унинг эслашича, 14-15 ёшларида инвесторлар ундан нима сабабдан компания қурмоқчи эканлигини тез-тез сўрашган бўлса, ҳозир 18 ёшдан ошганлар учун бу ҳолат оддий ҳолга айланган.

Вермилион эрта босқич фондининг бош ҳамкори Эшли Смитнинг сўзларига кўра, бугунги кунда инвесторлар ёш номзодларни уларнинг GitHub фаоллиги, очиқ кодли лойиҳаларга қўшган ҳиссаси ҳамда сунъий интеллект соҳасидаги энг сўнгги воситаларни қанчалик яхши билиши орқали баҳоламоқда. Кўпгина ёш дастурчилар тўлиқ ставкада ишлайдиган ва ипотека тўлови бор инсонлардан фарқли ўлароқ, ўқиш даврида очиқ кодли лойиҳаларда қатнашиб, кўпроқ тажриба орттиришга вақт топадилар.

Эшли Смит ўз портфелидаги компанияларнинг салмоқли қисми 30 ёшга тўлмаган, ҳатто баъзилари 21 ёшдан ҳам кичик бўлган асосчилар томонидан бошқарилишини, у ёшликдан умуман қўрқмаслигини таъкидлади. Улар тажрибасизликларини тажриба ўтказишга бўлган иштиёқи ва қўрқувсизлиги эвазига қоплайдилар. Бироқ мутахассиснинг тан олишига кўра, бозор энди жуда шафқатсизлашган ва ёшларга секин ўрганиш учун ҳеч қандай имконият қолдирмаяпти.

СтартапСунъий интеллектИнвестицияТехнологияКремний водийси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Rivian асос солган Алсо компанияси ўзининг илк электр велосипедларини етказиб беришни бошлайдиRivian асос солган Алсо компанияси ўзининг илк электр велосипедларини етказиб беришни бошлайдиБугун, 03:25Фан оламида янги қадам: ёруғлик ёрдамида космик парвозлар синовдан ўтказилдиФан оламида янги қадам: ёруғлик ёрдамида космик парвозлар синовдан ўтказилдиБугун, 03:24PlayStation 5 консоллари савдоси 100 миллионлик маррага яқинлашдиPlayStation 5 консоллари савдоси 100 миллионлик маррага яқинлашдиБугун, 02:55Ҳиндистон мобил иловалар бозорида даромад келтирувчи давлатга айланмоқдаҲиндистон мобил иловалар бозорида даромад келтирувчи давлатга айланмоқдаБугун, 02:26Хитойда фое-элементлар самарадорлиги оширилди: КПД 29,7 фоизга етказилдиХитойда фое-элементлар самарадорлиги оширилди: КПД 29,7 фоизга етказилдиБугун, 02:22Amazon компанияси сунъий интеллект лойиҳалари учун бюджетни 860 фоизга ошириб юбордиAmazon компанияси сунъий интеллект лойиҳалари учун бюджетни 860 фоизга ошириб юбордиБугун, 01:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади