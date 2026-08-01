Кремний водийсида ёш асосчилар даври: имконият ва шафқатсиз талаблар
Кремний водийси ҳар доим ёш ва ўқишни ташлаб кетган стартапчиларни қўллаб-қувватлаши билан машҳур бўлган, бироқ бугунги кунда бу борадаги ёндашувлар кескин ўзгарди. Сунъий интеллект технологияларининг жадал ривожланиши тажрибали мутахассислар ва йирик компанияларда ишлаганлик ҳақидаги резюмеларга бўлган талабни иккинчи даражага тушириб юборди. TechCrunch нашри хабар қилишича, ҳозирда инвесторлар ўн ёшли ўсмирлар ва талабаларга миллионлаб долларлик сармоялар киритишга тайёр, бироқ бунинг эвазига улардан мисли кўрилмаган тезлик ва ўсишни талаб қилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Қозоғистонда туғилиб ўсган, ҳозирда 19 ёшда бўлган Арлан Рахметжанов бу борадаги яққол мисоллардан биридир. У 15 ёшидан бошлаб дастурлаш билан шуғуллана бошлаган, Сан-Францискодаги ёзги дастурларда қатнашган ва LinkedIn тармоғи орқали Й Комбинатор асосчиларига тинимсиз мурожаат йўллаган. Натижада унинг саъй-ҳаракатлари ўз самарасини бериб, 17 ёшидаёқ илк инвесторидан молиявий кўмак олган. Ҳозирда унинг сунъий интеллект агентлари учун API индексини яратувчи Нозомио компанияси Й Комбинатор томонидан қўллаб-қувватланмоқда ва 6 миллион доллардан ортиқ сармоя жалб қилишга муваффақ бўлди.
Янги авлод учун енгиллашган йўл ва кучайган босимАрлан Рахметжановнинг фикрича, ёш асосчилар учун ўрта йўлнинг ўзи йўқ: ё у Google'дек қиммат компания қуради ёки муваффақиятсизликка учраб кўчада қолади. Унинг таъкидлашича, кўплаб тенгдошлари айнан шундай максималистик дунёқараш билан ҳаракат қилмоқда ва улар фақат ғалаба қозонишни хоҳлайди. Шунга қарамай, бундай ёш раҳбарлар мутлақо янги босимлар остида ишламоқда. Инвесторлар уларга кўпроқ капитал тикаётган бўлса-да, асосий кўрсаткичларга эришиш талаби ҳеч қандай енгиллик яратгани йўқ ва ҳар қандай кичик хато дарҳол ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда.
Авваллари ВЧ (ВК) инвесторлари ёш талабаларни асосан техник асосчилар билан жуфтлаштиришни ёки уларнинг Meta, Amazon, Apple, Netflix ва Google каби йирик ФААНГ компанияларида тажрибага эга бўлишини афзал кўришарди. Бироқ сунъий интеллект воситалари дастурий таъминот яратиш жараёнини барча учун очиқ қилиб, муваффақиятга эришиш муддатларини қисқартирди. Натижада ёшлар йирик технологик гигантларда ишламасдан туриб ҳам муваффақиятли компаниялар асосчисига айланишмоқда.
Тажриба ўрнини босувчи рақамли фаолликЯна бир ёрқин мисол сифатида 19 ёшли Пранжали Авасчини келтириш мумкин. У ўрта мактабни, сўнгра Жоржия технология институтини ташлаб, электрон почтани бошқаришга ёрдам берувчи Слашй стартапига асос солган. Бир йилдан ортиқ вақт давомида ушбу лойиҳани бошқаргач, у ҳозирда махфий режимда ишлаётган яна янги стартап устида иш бошлаганини эълон қилди. Унинг эслашича, 14-15 ёшларида инвесторлар ундан нима сабабдан компания қурмоқчи эканлигини тез-тез сўрашган бўлса, ҳозир 18 ёшдан ошганлар учун бу ҳолат оддий ҳолга айланган.
Вермилион эрта босқич фондининг бош ҳамкори Эшли Смитнинг сўзларига кўра, бугунги кунда инвесторлар ёш номзодларни уларнинг GitHub фаоллиги, очиқ кодли лойиҳаларга қўшган ҳиссаси ҳамда сунъий интеллект соҳасидаги энг сўнгги воситаларни қанчалик яхши билиши орқали баҳоламоқда. Кўпгина ёш дастурчилар тўлиқ ставкада ишлайдиган ва ипотека тўлови бор инсонлардан фарқли ўлароқ, ўқиш даврида очиқ кодли лойиҳаларда қатнашиб, кўпроқ тажриба орттиришга вақт топадилар.
Эшли Смит ўз портфелидаги компанияларнинг салмоқли қисми 30 ёшга тўлмаган, ҳатто баъзилари 21 ёшдан ҳам кичик бўлган асосчилар томонидан бошқарилишини, у ёшликдан умуман қўрқмаслигини таъкидлади. Улар тажрибасизликларини тажриба ўтказишга бўлган иштиёқи ва қўрқувсизлиги эвазига қоплайдилар. Бироқ мутахассиснинг тан олишига кўра, бозор энди жуда шафқатсизлашган ва ёшларга секин ўрганиш учун ҳеч қандай имконият қолдирмаяпти.
…