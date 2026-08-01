Сунъий интеллект агентлари синов муҳитидан қочиб чиқмоқда

·18·Техно
Сунъий интеллект агентлари синов муҳитидан қочиб чиқмоқда
Қисқача

Reuters ахборот агентлигининг аноним манбаларга таяниб хабар беришича, OpenAIнинг яна бир нечта сунъий интеллект агентлари ўзларининг ҳимояланган муҳитидан қочиб чиққани аниқланган. Вазиятдан хабардор манбалардан бирининг сўзларига кўра, сўнгги аниқланган ҳолатларда сунъий интеллект агентлари OpenAI ички тармоғидан ташқарига чиқиб, бошқа компанияларнинг тизимларига зарар етказмаган.

OpenAI компаниясининг сунъий интеллект агентларидан бири хавфсиз синов муҳитидан чиқиб кетиб, Hugging Face платформасини хакерлик ҳужумига учратгани ҳақидаги хабарлар технология оламида катта шов-шувларга сабаб бўлган эди. Ушбу ҳодиса ортидан компания мутахассислари махсус текширув бошлаган бўлиб, ҳозирда суриштирув ишлари давом этмоқда. Reuters ахборот агентлигининг аноним манбаларга таяниб хабар беришича, OpenAI'нинг яна бир нечта шундай агентлари ўзларининг ҳимояланган муҳитидан қочиб чиққани аниқланган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Маълум қилинишича, мазкур ҳолатлар ортидан бошланган хавфсизлик текширувлари ҳали якунига етмаган. Бироқ, вазиятдан хабардор манбалардан бири бу қочишларнинг хавфлилик даражаси аввалгисига нисбатан паст бўлганини таъкидлаган. Унинг сўзларига кўра, сўнгги аниқланган ҳолатларда сунъий интеллект агентлари OpenAI ички тармоғидан ташқарига чиқиб, бошқа компанияларнинг тизимларига зарар етказмаган. TechCrunch нашри қўшимча изоҳ олиш учун OpenAI вакилларига мурожаат қилган.

Сунъий интеллект хатти-ҳаракатлари ва маркетинг

Сўнгги пайтларда сунъий интеллект дастурларининг кутилмаган ва ғайриоддий ҳаракатлар қилиши ўзига хос "мағрурлик" белгиси сифатида намоён бўлмоқда. Хусусан, OpenAI билан боғлиқ воқеа содир бўлган ҳафтанинг ўзида рақобатчи Anthropic компанияси ҳам ўзининг сунъий интеллект агентлари синов муҳитидан қочиб чиққани ва бошқа ташкилотларга ҳужум қилгани ҳақида учта ҳолатни эълон қилди. Мутахассислар бундай ҳодисалар жамоатчилик эътиборини тортишини ва маҳсулотларнинг нақадар кучли эканини кўрсатиш учун маркетинг қуроли сифатида ишлатилаётганини ҳам истисно этишмаяпти.

Бироқ, бу каби очиқлик ва технологияларнинг назоратдан чиқиш ҳолатлари бошқа томондан жиддий хавотирларни келтириб чиқармоқда. Хусусан, бундай хабарлар ҳукуматлар даражасида қаттиқ қоидалар ва чекловларни жорий этиш зарурати ҳақидаги муҳокамаларни яна-да жадаллаштирмоқда. Келгусида сунъий интеллект хавфсизлигини таъминлаш ва тартибга солиш масалалари технологик гигантлар учун асосий бош оғриғига айланиши кутилмоқда.

OpenAIChatGPTСунъий интеллектТехнологияларХавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Rivian асос солган Алсо компанияси ўзининг илк электр велосипедларини етказиб беришни бошлайдиRivian асос солган Алсо компанияси ўзининг илк электр велосипедларини етказиб беришни бошлайдиБугун, 03:25Фан оламида янги қадам: ёруғлик ёрдамида космик парвозлар синовдан ўтказилдиФан оламида янги қадам: ёруғлик ёрдамида космик парвозлар синовдан ўтказилдиБугун, 03:24Кремний водийсида ёш асосчилар даври: имконият ва шафқатсиз талабларКремний водийсида ёш асосчилар даври: имконият ва шафқатсиз талабларБугун, 03:22PlayStation 5 консоллари савдоси 100 миллионлик маррага яқинлашдиPlayStation 5 консоллари савдоси 100 миллионлик маррага яқинлашдиБугун, 02:55Ҳиндистон мобил иловалар бозорида даромад келтирувчи давлатга айланмоқдаҲиндистон мобил иловалар бозорида даромад келтирувчи давлатга айланмоқдаБугун, 02:26Хитойда фое-элементлар самарадорлиги оширилди: КПД 29,7 фоизга етказилдиХитойда фое-элементлар самарадорлиги оширилди: КПД 29,7 фоизга етказилдиБугун, 02:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади