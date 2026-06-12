Болаларнинг таваккал қилиши уларни кучли қилади
Болалар майдончалари одатда уларни овутиш ва хавфсиз сақлаш учун қурилган жой сифатида қаралади, деб МСН хабар берди.
Уларда сирпанчиқлар, арғимчоқлар ва чиқиш мосламалари кўпинча тартибли ҳамда олдиндан тахмин қилиш мумкин бўлган шаклда жойлаштирилади. Аммо мутахассислар бундай ёндашув ҳар доим ҳам энг тўғри эмаслигини таъкидламоқда. Уларнинг фикрича, болалар эркинлик, янгилик, вақт ва бироз ноаниқлик берилганда яхшироқ ривожланади. Шу боис айрим мутахассислар тартибсиз ва саргузашт руҳидаги ўйин майдончалари фойдасини кўрсатишга уринмоқда.
Барча хавфларни бутунлай йўқ қилиш ўрнига, яхши ўйин муҳити болаларга ижодкорлик, ўзини тутиш ва ишончни машқ қилиш имконини беради. Бундай ўйинлар болаларнинг бошқалар билан мулоқот қилишига, ҳамкорликни ўрганишига ва ижтимоий алоқаларини мустаҳкамлашига ҳам ёрдам беради. Шу сабабли болалар ҳаётида назорат қилинган таваккал муҳим ўрин тутади.
У уларнинг мустақил фикрлаши, жасоратли бўлиши ва муаммоларни ҳал қилиш кўникмаларини шакллантиради.
…