Болаларнинг таваккал қилиши уларни кучли қилади

·0·Фойдали
Болаларнинг таваккал қилиши уларни кучли қилади

Болалар майдончалари одатда уларни овутиш ва хавфсиз сақлаш учун қурилган жой сифатида қаралади, деб МСН хабар берди.

Уларда сирпанчиқлар, арғимчоқлар ва чиқиш мосламалари кўпинча тартибли ҳамда олдиндан тахмин қилиш мумкин бўлган шаклда жойлаштирилади. Аммо мутахассислар бундай ёндашув ҳар доим ҳам энг тўғри эмаслигини таъкидламоқда. Уларнинг фикрича, болалар эркинлик, янгилик, вақт ва бироз ноаниқлик берилганда яхшироқ ривожланади. Шу боис айрим мутахассислар тартибсиз ва саргузашт руҳидаги ўйин майдончалари фойдасини кўрсатишга уринмоқда.

Барча хавфларни бутунлай йўқ қилиш ўрнига, яхши ўйин муҳити болаларга ижодкорлик, ўзини тутиш ва ишончни машқ қилиш имконини беради. Бундай ўйинлар болаларнинг бошқалар билан мулоқот қилишига, ҳамкорликни ўрганишига ва ижтимоий алоқаларини мустаҳкамлашига ҳам ёрдам беради. Шу сабабли болалар ҳаётида назорат қилинган таваккал муҳим ўрин тутади.

У уларнинг мустақил фикрлаши, жасоратли бўлиши ва муаммоларни ҳал қилиш кўникмаларини шакллантиради.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласизКеча, 11:56Юрак учун энг фойдали бўлган мева ва сабзавотлар номи маълум қилиндиЮрак учун энг фойдали бўлган мева ва сабзавотлар номи маълум қилинди10.06, 17:04Жазирама иссиқда саломатликка хавфли 5 та маҳсулотЖазирама иссиқда саломатликка хавфли 5 та маҳсулот10.06, 10:38Эйфел минораси ёзда “ўсадими”? Илмий ҳақиқат очиқландиЭйфел минораси ёзда “ўсадими”? Илмий ҳақиқат очиқланди09.06, 16:19Олимлар вақтнинг тез ўтиши сабабини қайта ўрганмоқдаОлимлар вақтнинг тез ўтиши сабабини қайта ўрганмоқда06.06, 15:46Ўзбекистонда картадан картага пул ўтказиш: энг фойдали ва бепул йўлиЎзбекистонда картадан картага пул ўтказиш: энг фойдали ва бепул йўли05.06, 17:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Нега макадамия дунёдаги энг қиммат ёнғоқлардан бири?
Нега макадамия дунёдаги энг қиммат ёнғоқлардан бири?
Эрталаб оч қоринга бир стакан илиқ сув ичиш қанчалик фойдали?
Эрталаб оч қоринга бир стакан илиқ сув ичиш қанчалик фойдали?
Жигар ва юракка зарарли озиқ-овқатлар комбинацияси аниқланди
Жигар ва юракка зарарли озиқ-овқатлар комбинацияси аниқланди
Нега фақат урғочи пашша чақиши кўпчиликни ҳайратга солмоқда
Нега фақат урғочи пашша чақиши кўпчиликни ҳайратга солмоқда
3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз
3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз
Иссиқдан сақланишнинг энг муҳим 11 усули
Иссиқдан сақланишнинг энг муҳим 11 усули
Болалар чой ичиши мумкинми?
Болалар чой ичиши мумкинми?
Атиги 5 дақиқада стрессни енгиш мумкинми? Олимлар жавоб берди
Атиги 5 дақиқада стрессни енгиш мумкинми? Олимлар жавоб берди