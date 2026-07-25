Нега Марк Кукурелья сочини ҳеч қачон кесмайди? Сабаби кўпчиликни йиғлатди
Испания терма жамоаси ҳимоячиси Марк Кукурелья майдонда узун, жингалак сочлари билан ажралиб туради. Маълум бўлишича, бу оддий имиж эмас, балки унинг оиласи билан боғлиқ таъсирли сабабга эга.
Футболчининг тўнғич ўғли Матеода аутизм спектри бузилиши ташхисланган. Боланинг нутқи ривожланмаган бўлиб, у катта одамлар каби мулоқот қила олмайди. Бироқ Матео майдонда отасини айнан узун сочлари орқали таниб олади. Шу боис Кукурелья йиллар давомида сочини қисқартирмай келади.
Футболчининг оиласи бу синовни осонлик билан енгмаган. Ташхис қўйилиши, муносиб мактаб ва мутахассисларни топиш йўлида улар кўплаб қийинчиликларни бошдан кечирган. Марк эса фаолияти давомида ҳар доим бир тамойилга амал қилган.
«Аввало ўғлим учун муносиб мактаб топаман, кейин клуб ҳақида ўйлайман», деган Кукурелья.
Унинг айтишича, футболдаги совринлар бир кун келиб унутилади, аммо фарзандининг бахти ва ҳаёти унинг учун ҳар қандай чемпионликдан устун.
Марк ва рафиқаси Клаудия ўғлининг ташхисини яширмайди. Улар бу орқали аутизмли фарзанд тарбиялаётган бошқа оилаларга руҳий мадад беришни мақсад қилган. Футболчи учун энг катта ғалаба чемпионлик эмас, балки фарзандларининг меҳри ва ишончидир.
…