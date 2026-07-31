Гўшт ўғирлаган ари интернетни ҳайратга солди (видео)
Хитойда бир арининг гўшт бўлагидан кичик қисмни кесиб олиб учиб кетгани акс етган видео ижтимоий тармоқларда қизғин муҳокамага сабаб бўлди. Тарқалган тасвирларда ҳашарот ўзи кўтара оладиган ҳажмдаги парчани ажратиб олиб, ўлжасини маҳкам ушлаган ҳолда ҳавога кўтарилиб кетганини кўриш мумкин. Мутахассисларнинг таъкидлашича, бу ҳолат айрим ари турлари учун ғайриоддий емас.
Хитойда кузатилган ғайриоддий ҳолат ижтимоий тармоқларда қизғин муҳокамага сабаб бўлди. Воқеа давомида бир ари гўшт бўлагига қўниб, кичик қисмни эҳтиёткорлик билан кесиб олган ва уни олиб учиб кетган.
Тарқалган видеода ҳашарот аввал гўштни диққат билан кемириб, ўзи кўтара оладиган ҳажмдаги парчани ажратиб олади. Шундан сўнг у ўлжасини маҳкам ушлаган ҳолда ҳавога кўтарилиб, кўздан ғойиб бўлади.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, бу каби ҳолат айрим ари турлари учун ғайриоддий эмас. Улар личинкаларини озиқлантириш ёки ин қуриш учун оқсилга бой озуқани йиғиб кетиши мумкин. Шу боис гўштдан майда бўлакларни кесиб олиб кетиши табиий жараён ҳисобланади.
…