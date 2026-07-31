Гўшт ўғирлаган ари интернетни ҳайратга солди (видео)

·96·Дунё
Гўшт ўғирлаган ари интернетни ҳайратга солди (видео)
Қисқача

Хитойда бир арининг гўшт бўлагидан кичик қисмни кесиб олиб учиб кетгани акс етган видео ижтимоий тармоқларда қизғин муҳокамага сабаб бўлди. Тарқалган тасвирларда ҳашарот ўзи кўтара оладиган ҳажмдаги парчани ажратиб олиб, ўлжасини маҳкам ушлаган ҳолда ҳавога кўтарилиб кетганини кўриш мумкин. Мутахассисларнинг таъкидлашича, бу ҳолат айрим ари турлари учун ғайриоддий емас.

Хитойда кузатилган ғайриоддий ҳолат ижтимоий тармоқларда қизғин муҳокамага сабаб бўлди. Воқеа давомида бир ари гўшт бўлагига қўниб, кичик қисмни эҳтиёткорлик билан кесиб олган ва уни олиб учиб кетган.

Тарқалган видеода ҳашарот аввал гўштни диққат билан кемириб, ўзи кўтара оладиган ҳажмдаги парчани ажратиб олади. Шундан сўнг у ўлжасини маҳкам ушлаган ҳолда ҳавога кўтарилиб, кўздан ғойиб бўлади.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, бу каби ҳолат айрим ари турлари учун ғайриоддий эмас. Улар личинкаларини озиқлантириш ёки ин қуриш учун оқсилга бой озуқани йиғиб кетиши мумкин. Шу боис гўштдан майда бўлакларни кесиб олиб кетиши табиий жараён ҳисобланади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трамп: Путин ҳам, Зеленский ҳам Украинадаги урушни тугатиш учун ён беришга мажбур бўладиТрамп: Путин ҳам, Зеленский ҳам Украинадаги урушни тугатиш учун ён беришга мажбур бўладиБугун, 22:43Президентлар Иссиқкўлда беш юлдузли “Боку” меҳмонхонасини очишди (фото)Президентлар Иссиқкўлда беш юлдузли “Боку” меҳмонхонасини очишди (фото)Бугун, 21:57Можтаба Хоманаий қаерда? АҚШ ва Исроил разведкаси уни изламоқдаМожтаба Хоманаий қаерда? АҚШ ва Исроил разведкаси уни изламоқдаБугун, 19:17Aмерикалик 18 ёшли йигит дунёдаги энг ёш профессор бўлдиAмерикалик 18 ёшли йигит дунёдаги энг ёш профессор бўлдиБугун, 18:55Зиддиятли баёнотлар: Трамп Киевга 300 та Patriot ракетасини беришдан бош тортдиЗиддиятли баёнотлар: Трамп Киевга 300 та Patriot ракетасини беришдан бош тортдиБугун, 18:39Оддий Wi-Fi орқали сизни кузатиш мумкинлиги маълум бўлдиОддий Wi-Fi орқали сизни кузатиш мумкинлиги маълум бўлдиБугун, 18:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда