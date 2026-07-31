Президентлар Иссиқкўлда беш юлдузли “Боку” меҳмонхонасини очишди (фото)
Иссиқкўл соҳилида Марказий Осиё туризмининг янги маскани бўлиши кутилаётган беш юлдузли «Боку» меҳмонхонаси очилди. Тантанали маросимда Ўзбекистон Президенти Шоукат Мирзиёев Марказий Осиё ва Озарбайжон давлат раҳбарлари билан биргаликда иштирок етди. Қарийб 30 минг квадрат метр умумий майдонни ва 17,2 гектар ҳудудни егаллаган мажмуада 120 тадан ортиқ хона, 7 қаватли бош бино, бассейн ва аквапарк мавжуд.
Иссиқкўл соҳилида Марказий Осиё туризмининг янги диққатга сазовор масканларидан бири бўлиши кутилаётган беш масканларидан бири юлдузли «Боку» меҳмонхонаси очилди. Тантанали маросимда Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев Марказий Осиё ва Озарбайжон давлат раҳбарлари билан биргаликда иштирок этди.
17,2 гектар ҳудудни эгаллаган янги мажмуа оддий меҳмонхона билан чекланмайди. Унда дам олиш, спорт, кўнгилочар тадбирлар ва юқори даражадаги халқаро учрашувларни ўтказиш учун яхлит инфратузилма яратилган.
Президентлар янги мажмуа имкониятларини кўздан кечирди
«Боку» меҳмонхонасининг очилиш маросими Марказий Осиё ва Озарбайжон давлат раҳбарларининг норасмий Маслаҳат учрашуви доирасида ўтказилди.
Шавкат Мирзиёев ва бошқа етакчилар мажмуада меҳмонлар учун яратилган шароитлар, хоналар, дам олиш ҳудудлари ҳамда халқаро тадбирларни қабул қилиш имкониятлари билан танишди.
Давлат раҳбарларининг очилиш маросимида биргаликда қатнашиши объектнинг фақат Қирғизистон ички туризми учун эмас, балки бутун минтақа миқёсида аҳамиятли лойиҳа сифатида тақдим этилаётганини кўрсатади.
Мажмуа келажакда:
давлат ва ҳукумат делегацияларини қабул қилиш;
халқаро форум ва конференциялар ўтказиш;
ишбилармонлик учрашувларини ташкил этиш;
оилавий ва премиум туризмни ривожлантириш;
спорт ҳамда маданий тадбирларга мезбонлик қилиш имконини бериши мумкин.
Меҳмонхона рақамларда қандай кўринади?
Янги беш юлдузли меҳмонхона Иссиқкўл соҳилидаги 17,2 гектар майдонда жойлашган.
Мажмуа таркибига:
Объект
Асосий кўрсаткич
Бош бино
7 қават
Умумий майдон
Қарийб 30 минг квадрат метр
Хоналар
120 тадан ортиқ
Ҳудуд
17,2 гектар
Дам олиш объектлари
Бассейн ва аквапарк
Қўшимча имкониятлар
Спорт ва кўнгилочар инфратузилма
120 дан ортиқ хонанинг мавжудлиги меҳмонхонага бир вақтнинг ўзида катта миқдордаги сайёҳлар, расмий делегациялар ва турли тадбир қатнашчиларини қабул қилиш имконини беради.
Ҳудуднинг катта қисми фақат бино учун эмас, балки очиқ дам олиш масканлари, яшил зоналар, спорт майдонлари ва сув аттракционларини ташкил этиш учун ажратилгани англашилади.
Аквапарк ва бассейн кимларни жалб қилади?
Мажмуадаги бассейн ва аквапарк меҳмонхонани фақат хизмат сафари ёки расмий тадбирлар учун мўлжалланган объект бўлиб қолишидан сақлайди.
Бу инфратузилма уни:
фарзандли оилалар;
ёзги таътилни Иссиқкўлда ўтказувчилар;
фаол дам олишни яхши кўрувчилар;
хорижий сайёҳлар;
корпоратив тадбир ташкилотчилари учун ҳам қизиқарли қилиши мумкин.
Иссиқкўлдаги туризм асосан ёзги мавсумда фаоллашади. Аквапарк, бассейн, спорт майдонлари ва ёпиқ кўнгилочар объектларнинг мавжудлиги эса меҳмонларнинг мажмуа ҳудудида кўпроқ вақт қолишига хизмат қилади.
Сайёҳ учун фақат шинам хона етарли эмас. У дам олиш давомида қаерга бориши, нимани кўриши ва вақтини қандай ўтказиши ҳам муҳим. «Боку» меҳмонхонасида турли хизматларни бир ҳудудда бирлаштиришга ҳаракат қилинган.
Нега меҳмонхонага «Боку» номи берилган?
Меҳмонхона номининг Озарбайжон пойтахти билан боғланиши лойиҳанинг рамзий маъносини ҳам кучайтиради.
Марказий Осиё ва Озарбайжон ўртасидаги сиёсий, иқтисодий ва маданий мулоқот тобора фаоллашиб бораётган бир шароитда «Боку» номи Иссиқкўл соҳилидаги янги туризм объектига қўйилиши икки минтақа ўртасидаги яқинлик белгиси сифатида қабул қилиниши мумкин.
Озарбайжоннинг Марказий Осиё давлатлари раҳбарлари учрашувларида фаол иштирок этаётгани Каспий денгизи орқали транспорт, туризм ва маданий алоқаларни кенгайтириш имкониятини оширади.
Шу нуқтаи назардан, янги меҳмонхона:
Қирғизистоннинг туризм салоҳиятини;
Озарбайжон билан дўстлик алоқаларини;
минтақавий ҳамкорликнинг янги шаклини бир вақтда ифодаловчи объектга айланиши мумкин.
Халқаро тадбирлар учун қандай имконият яратилди?
Меҳмонхонада халқаро учрашувларни ўтказиш учун шароит яратилгани алоҳида таъкидланмоқда.
Беш юлдузли мажмуада юқори мартабали делегацияларни қабул қилиш имкониятининг мавжудлиги Иссиқкўлни норасмий саммитлар, бизнес форумлар ва минтақавий мулоқотлар ўтказиладиган майдон сифатида янада мустаҳкамлаши мумкин.
Иссиқкўлнинг бундай учрашувлар учун бир қатор табиий устунликлари бор:
катта шаҳар шовқинидан узоқлиги;
тоғ ва кўл манзараларининг уйғунлиги;
хавфсиз ва ёпиқ форматда музокара ўтказиш имконияти;
расмий учрашувни дам олиш дастури билан бирлаштириш;
хорижий меҳмонларда кучли таассурот қолдириши.
Норасмий учрашувларда давлат раҳбарлари қатъий протоколдан ташқарида мулоқот қилиши мумкин. Шу боис юқори даражадаги меҳмонхона ва дам олиш инфратузилмаси сиёсий дипломатия учун ҳам амалий аҳамият касб этади.
Янги объект маҳаллий иқтисодиётга нима беради?
Йирик меҳмонхона фаолияти фақат унинг хоналари билан чекланмайди. Бундай мажмуалар атрофида хизмат кўрсатишнинг бутун занжири шаклланади.
Янги объект қуйидаги соҳаларга талабни ошириши мумкин:
озиқ-овқат ва ресторан хизмати;
транспорт ва трансфер;
гидлик ва экскурсиялар;
тозалаш ва техник хизмат;
тадбирларни ташкил этиш;
сув ва спорт кўнгилочар хизматлари;
маҳаллий маҳсулотлар ва сувенирлар савдоси.
Меҳмонлар мажмуа ташқарисидаги ресторанлар, савдо нуқталари ва сайёҳлик объектларидан ҳам фойдаланса, лойиҳанинг иқтисодий таъсири яқин ҳудудларга тарқалади.
Бироқ бунинг учун меҳмонхонани маҳаллий бизнес билан боғлайдиган хизматлар, сайёҳлик маршрутлари ва ҳамкорлик дастурларини йўлга қўйиш муҳим бўлади.
Иссиқкўлда туризмнинг янги модели шаклланмоқдами?
Чўлпонотада қисқа вақт ичида халқаро тоифадаги гольф клуби ва янги беш юлдузли меҳмонхона каби объектларнинг очилиши Қирғизистон Иссиқкўл туризмини янги аудиторияга мослаштиришга ҳаракат қилаётганини кўрсатади.
Аввал Иссиқкўл асосан пляж, табиат ва оилавий дам олиш билан танилган бўлса, энди унга:
спорт туризми;
премиум туризм;
бизнес туризми;
халқаро тадбирлар;
корпоратив дам олиш йўналишлари ҳам қўшилмоқда.
Бу стратегия амалий натижа берса, Иссиқкўл фақат ёзги таътил маскани эмас, йирик учрашув ва юқори даражадаги дам олиш марказига айланиши мумкин.
Ҳали қайси саволлар очиқ қолмоқда?
Меҳмонхонанинг асосий кўрсаткичлари маълум қилинган бўлса-да, лойиҳанинг айрим иқтисодий тафсилотлари ҳозирча очиқланмаган.
Жумладан:
мажмуа қурилишига қанча инвестиция киритилгани;
меҳмонхонада нечта иш ўрни яратилгани;
хоналарнинг нархи ва брон қилиш шартлари;
мажмуани қайси компания бошқариши;
йил давомида қанча меҳмон қабул қилиниши;
халқаро тадбирлар учун заллар сиғими ҳақида маълумот берилмаган.
Лойиҳанинг ҳақиқий самараси фақат тантанали очилиш билан эмас, меҳмонлар оқими, хизмат сифати ва маҳаллий иқтисодиётга қўшадиган ҳиссаси билан баҳоланади.
Асосий хулоса
Иссиқкўл соҳилида очилган беш юлдузли «Боку» меҳмонхонаси Қирғизистон туризм инфратузилмасидаги янги йирик объектлардан бири бўлди.
17,2 гектар ҳудудда барпо этилган мажмуа 120 дан ортиқ хона, бассейн, аквапарк, спорт ва кўнгилочар инфратузилмани бирлаштирган. У дам олувчиларни қабул қилиш билан бирга, халқаро тадбирлар ва юқори даражадаги учрашувларга ҳам мезбонлик қилиши мумкин.
Энди асосий масала — катта майдон ва замонавий шароитлар Иссиқкўлга янги сайёҳлар оқимини жалб қилиб, уни минтақанинг етакчи туризм марказларидан бирига айлантира оладими?
Сизнингча, Иссиқкўлга сайёҳларни кўпроқ нима жалб қилади — табиат, замонавий меҳмонхоналар ёки янги кўнгилчар мажмуалар? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
…