СEРН нейтрино детектори прототипини 300 минг вольт кучланишда синовдан ўтказмоқда

·26·Техно
СEРН нейтрино детектори прототипини 300 минг вольт кучланишда синовдан ўтказмоқда
Қисқача

СЕРН майдончаларида келажакдаги йирик ДУНЕ халқаро илмий лойиҳаси учун мўлжалланган нейтрино детектори прототипини синовдан ўтказиш бошланди. Олимлар қурилмага тахминан 300 минг волт кучланиш бериб, унинг екстремал шароитлардаги чидамлилигини текширмоқдалар. Ҳозирги вақтда синовлар ПротоДУНЕ Вертикал Дрифт деб номланган тўла миқёсли прототип ёрдамида амалга оширилмоқда.

Илмий-тадқиқот марказлари олам сирларини очиш йўлида навбатдаги муҳим қадамни ташлади. ixbt.com маълумотига кўра, СEРН майдончаларида келажакдаги йирик ДУНE (Деэп Ундергроунд Неутрино Эхперимент) халқаро илмий лойиҳаси учун мўлжалланган детектор прототипини синовдан ўтказиш бошланди. Олимлар қурилмага тахминан 300 минг вольт кучланиш бериб, унинг экстремал шароитлардаги чидамлилигини текширмоқдалар. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

АҚШ Энергетика вазирлигига қарашли Ферми номидаги Миллий тезлатгич лабораторияси (Фермилаб) бошчилик қилаётган ушбу улкан лойиҳанинг асосий мақсади Катта портлашдан кейин коинотда нима сабабдан антивемишликка нисбатан модда сезиларли даражада кўп қолганини аниқлашдан иборат. Ушбу фундаментал саволга жавоб топиш юлдузлар, сайёралар ва умуман ҳаётнинг мавжудлик сабабларини тушунтиришга ёрдам бериши кутилмоқда.

Инқилобий конструкция ва ўта юқори кучланиш

Ҳозирги вақтда синовлар ПротоДУНE Вертикал Дрифт деб номланган тўла миқёсли прототип ёрдамида амалга оширилмоқда. Тадқиқотчилар янги конструкцияда анъанавий симли ўқиш элементларидан воз кечиб, саноат босма платаларига ўтишди. Бундай ёндашув детекторлар ишлаб чиқаришни сезиларли даражада соддалаштиради, бутловчи қисмлар сонини камайтиради ҳамда нейтрино ўзаро таъсирларини янада самаралироқ қайд этиш имконини беради.

Шу билан бирге, янги схеманинг ўзига хос хусусияти мавжуд бўлиб, бунда электронлар тизимга етиб боргунга қадар суюқ аргон ичида деярли икки баробар кўпроқ масофани босиб ўтиши талаб этилади. Ушбу жараён ҳеч қандай йўқотишларсиз кечиши учун детектор ичида ўта кучли электр майдонини яратиш зарур. Муҳандислар айнан шу боис ускунани 300 киловольт атрофидаги зўриқиш остида синамоқдалар.

Ерости лабораторияси ва ўн йилликлар учун кафолат

Лойиҳанинг техник раҳбарларидан бири Стив Кеттеллнинг сўзларига кўра, мутахассислар тизимни атайлаб чекланган ва экстремал режимларда ишлатиб кўрмоқдалар. Агар синов жараёнида электр тешилишлари юзага келса, бу конструкциянинг заиф нуқталарини олдиндан аниқлаб олиш ҳамда ускунанинг ўн йиллаб узлуксиз ишлашига ишонч ҳосил қилиш имконини беради.

Мазкур ишонч захираси ўта муҳим аҳамиятга эга, чунки қурилиш якунлангач, асосий ДУНE детекторлари АҚШнинг Жанубий Дакота штатидаги Санфорд ерости тадқиқот лабораториясида қарийб 1,5 километр чуқурликда ўрнатилади. Резервуарлар суюқ аргон билан тўлдирилгандан сўнг ускунага хизмат кўрсатиш имкони чекланган бўлади, шу боис барча потенциал муаммоларни олдиндан бартараф этиш талаб этилади.

Иш жараёнида ДУНE атомларнинг нейтрино билан энг кам учрайдиган тўқнашувларини қайд этиб, олимларга мазкур зарраларнинг энергияси, ҳаракат йўналиши ҳамда турини аниқлаш имконини беради. Қолаверса, қурилма ўта янги юлдузлар портлашидан келиб чиқадиган нейтрино оқимини ёруғлик Ерга етиб келишидан олдинроқ қайд этиши мумкин. Жорий йилнинг кузига қадар давом этадиган синовлар муваффақиятли якунланса, мазкур технология келгуси ўн йилликлардаги энг йирик физика тажрибаларининг пойдеворига айланади.

СEРНДУНEФизикаНейтриноСифатли_синов
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда дунёда илк бор соф гелийда ишлайдиган мегаваттли турбина синовдан ўтказилдиХитойда дунёда илк бор соф гелийда ишлайдиган мегаваттли турбина синовдан ўтказилдиБугун, 23:23Сунъий интеллект компаниялари китобларни оммавий харид қилиб йўқ қилмоқдаСунъий интеллект компаниялари китобларни оммавий харид қилиб йўқ қилмоқдаБугун, 22:51Сунъий интеллект саноати тезликни пасайтиришни муҳокама қилмоқдаСунъий интеллект саноати тезликни пасайтиришни муҳокама қилмоқдаБугун, 22:22Ил-114-300 самолёти Ўзбекистонда экстремал иссиқлик синовларидан ўтмоқдаИл-114-300 самолёти Ўзбекистонда экстремал иссиқлик синовларидан ўтмоқдаБугун, 22:00Snapchat сунъий интеллект ёрдамида яратилган видеоларни тақдирламайдиSnapchat сунъий интеллект ёрдамида яратилган видеоларни тақдирламайдиБугун, 21:58Apple компанияси Siri AI функцияси учун тўлов жорий этиши мумкинApple компанияси Siri AI функцияси учун тўлов жорий этиши мумкинБугун, 21:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади