Андижонда ер сотмоқчи бўлганлар ушланди: 39 минг долларлик фирибгарлик

·20·Жамият
Андижонда ер сотмоқчи бўлганлар ушланди: 39 минг долларлик фирибгарлик
Қисқача

Андижон вилоятининг Марҳамат туманида ҳокимлик захирасидаги ер майдонини ноқонуний сотиш билан боғлиқ йирик фирибгарлик ҳолати фош етилди. Банк хизматлари марказларидан бирининг бошлиғи ҳамда «Норин-Қорадарё» ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси машинисти туман ҳокимлиги захирасидаги 24 сотих ер майдонини турар-жой тоифасига оид ҳужжатлари бор деб алдаб, евазига 39 минг АҚШ доллари талаб қилишган.

Андижон вилоятининг Марҳамат туманида йирик миқдордаги фирибгарлик ва коррупция ҳолати фош этилди. Тумандаги банк хизматлари марказларидан бирининг бошлиғи ҳамда «Норин-Қорадарё» ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси машинисти тил бириктириб, фуқарони чуқур ишончига киришган ҳолда ер майдонини ноқонуний сотмоқчи бўлишган.

Zamin.uz ушбу жиноий тил бириктириш, фош этилган фирибгарлик ва тергов жараёнларининг тафсилотларини тақдим этади.

$39 минг долларлик ваъда ва захирадаги ерлар

Жиноий режа иштирокчилари Марҳамат тумани ҳокимлиги захирасида бўлган 24 сотих ер майдонини аниқлашган. Улар бўлажак харидорга ушбу ер майдонининг гўёки турар-жой тоифасига оид ҳужжатлари мавжудлигини айтиб, уни алдашган.

Банк филиали бошлиғи ва машинист ўзларининг гўёки мансабдор танишлари орқали ер майдонини келгусида мазкур фуқаро номига қонуний расмийлаштириб беришни ваъда қилишган. Ушбу «хизмат» эвазига улар фуқародан жами 39 минг АҚШ доллари талаб қилишган. Бу нафақат фирибгарлик, балки давлат ресурсларини ноқонуний тасарруф этишга уриниш ҳамдир.

Тезкор тадбир ва ашёвий далиллар

Ушбу жиноий режани амалга ошириш мақсадида тил бириктирган шахсларнинг ҳаракатлари ҳуқуқ-тартибот идораларининг диққат марказига тушди. Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ), Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти ва Ички ишлар органлари ходимлари ҳамкорлигида ўтказилган тезкор тадбир давомида жиноятнинг асосий ижрочиларидан бири қўлга олинди.

Тадбир давомида «Норин-Қорадарё» ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси машинисти фуқародан сўралган пулнинг 25 минг АҚШ доллари миқдоридаги олдиндан берилган қисмини олаётган вақтида ашёвий далиллар билан ушланди. Ушбу ҳолат видеотасвирга олиниб, тегишли баённомалар расмийлаштирилди.

Ер сотиш фирибгарлигининг таҳлили

Кўрсаткич / Тафсилотлар

Жиноий ҳолатнинг таҳлили

Ер майдони

24 сотих (Марҳамат тумани ҳокимлиги захираси)

Фирибгарлик усули

Гўёки турар-жой тоифасига оид ҳужжатлар борлигини айтиш

Таклиф этилган хизмат

Мансабдор танишлар орқали расмийлаштириб бериш

Талаб қилинган сумма

39,000 АҚШ доллари

Олдиндан олинган пул

25,000 АҚШ доллари

Қўлга олинган шахс

«Норин-Қорадарё» ирригация бошқармаси машинисти

Иштирокчилар

Банк филиали бошлиғи (тил бириктирувчи)

Ҳозирги ҳолат

Жиноят иши қўзғатилган, тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда

Хулоса ва Таҳлил: Коррупцияга қарши муросасиз кураш

Андижонда ер сотмоқчи бўлган мансабдорларнинг қўлга олиниши Ўзбекистонда коррупция ва фирибгарликка қарши кураш кучайган бир даврда юз берди. Ушбу ҳолат, айниқса, ер ресурсларини бошқариш соҳасидаги суиистеъмолликлар ҳали ҳам мавжудлигини кўрсатади. Давлат органларининг ер сотиш жараёнларини шаффофлаштириш борасидаги ислоҳотларига қарамай, айрим мансабдорлар ва уларнинг воситачилари фуқароларнинг ишончини суиистеъмол қилиш орқали шахсий бойлик орттиришга уринмоқдалар. Бу каби ҳолатлар нафақат давлат обрўсига путур етказади, балки жамиятда адолатга бўлган ишончни сусайтиради. Фуқароларнинг огоҳлиги ва ҳуқуқ-тартибот идораларининг фаоллигигина бундай тизимли иллатларга барҳам беришда ҳал қилувчи роль ўйнайди.

Ушбу муҳим жиноят таҳлилини дўстларингиз ва таҳлил ишқибозларига юборинг! Кўпчилик Ўзбекистондаги коррупцияга қарши курашдаги бу янги бурилиш ҳақида билиши керак.

Сизнингча, ер сотишдаги фирибгарликларни олдини олиш учун давлат қандай чоралар кўриши керак? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

АндижонМарҳаматЗамин.уз
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Латвияга ишга бориш осонлашади: Тошкентда ҳайдовчилар учун ўқув полигони очилмоқдаЛатвияга ишга бориш осонлашади: Тошкентда ҳайдовчилар учун ўқув полигони очилмоқдаБугун, 22:27Нега айнан шу куни туғилгансиз? Ҳаётингизга оид муҳим нарсани билиб олингНега айнан шу куни туғилгансиз? Ҳаётингизга оид муҳим нарсани билиб олингБугун, 20:06Андижондаги мудҳиш ЙТҲ: Tracker’да 21 бола ва 6 ёшли қизалоқнинг ўлимиАндижондаги мудҳиш ЙТҲ: Tracker’да 21 бола ва 6 ёшли қизалоқнинг ўлимиБугун, 18:03Ўзбекистон, Қирғизистон ва Озарбойжон биринчи хонимлари болалар марказидаЎзбекистон, Қирғизистон ва Озарбойжон биринчи хонимлари болалар марказидаБугун, 17:50Тошкентда 86 ёшли аёл уйида қулфланган ҳолда топилдиТошкентда 86 ёшли аёл уйида қулфланган ҳолда топилдиБугун, 13:40Бухорода газли шарлар электр симига тегиб портлади (видео)Бухорода газли шарлар электр симига тегиб портлади (видео)Бугун, 04:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди