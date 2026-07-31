Андижонда ер сотмоқчи бўлганлар ушланди: 39 минг долларлик фирибгарлик
Андижон вилоятининг Марҳамат туманида ҳокимлик захирасидаги ер майдонини ноқонуний сотиш билан боғлиқ йирик фирибгарлик ҳолати фош етилди. Банк хизматлари марказларидан бирининг бошлиғи ҳамда «Норин-Қорадарё» ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси машинисти туман ҳокимлиги захирасидаги 24 сотих ер майдонини турар-жой тоифасига оид ҳужжатлари бор деб алдаб, евазига 39 минг АҚШ доллари талаб қилишган.
Андижон вилоятининг Марҳамат туманида йирик миқдордаги фирибгарлик ва коррупция ҳолати фош этилди. Тумандаги банк хизматлари марказларидан бирининг бошлиғи ҳамда «Норин-Қорадарё» ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси машинисти тил бириктириб, фуқарони чуқур ишончига киришган ҳолда ер майдонини ноқонуний сотмоқчи бўлишган.
Zamin.uz ушбу жиноий тил бириктириш, фош этилган фирибгарлик ва тергов жараёнларининг тафсилотларини тақдим этади.
$39 минг долларлик ваъда ва захирадаги ерлар
Жиноий режа иштирокчилари Марҳамат тумани ҳокимлиги захирасида бўлган 24 сотих ер майдонини аниқлашган. Улар бўлажак харидорга ушбу ер майдонининг гўёки турар-жой тоифасига оид ҳужжатлари мавжудлигини айтиб, уни алдашган.
Банк филиали бошлиғи ва машинист ўзларининг гўёки мансабдор танишлари орқали ер майдонини келгусида мазкур фуқаро номига қонуний расмийлаштириб беришни ваъда қилишган. Ушбу «хизмат» эвазига улар фуқародан жами 39 минг АҚШ доллари талаб қилишган. Бу нафақат фирибгарлик, балки давлат ресурсларини ноқонуний тасарруф этишга уриниш ҳамдир.
Тезкор тадбир ва ашёвий далиллар
Ушбу жиноий режани амалга ошириш мақсадида тил бириктирган шахсларнинг ҳаракатлари ҳуқуқ-тартибот идораларининг диққат марказига тушди. Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ), Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти ва Ички ишлар органлари ходимлари ҳамкорлигида ўтказилган тезкор тадбир давомида жиноятнинг асосий ижрочиларидан бири қўлга олинди.
Тадбир давомида «Норин-Қорадарё» ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси машинисти фуқародан сўралган пулнинг 25 минг АҚШ доллари миқдоридаги олдиндан берилган қисмини олаётган вақтида ашёвий далиллар билан ушланди. Ушбу ҳолат видеотасвирга олиниб, тегишли баённомалар расмийлаштирилди.
Ер сотиш фирибгарлигининг таҳлили
Кўрсаткич / Тафсилотлар
Жиноий ҳолатнинг таҳлили
Ер майдони
24 сотих (Марҳамат тумани ҳокимлиги захираси)
Фирибгарлик усули
Гўёки турар-жой тоифасига оид ҳужжатлар борлигини айтиш
Таклиф этилган хизмат
Мансабдор танишлар орқали расмийлаштириб бериш
Талаб қилинган сумма
39,000 АҚШ доллари
Олдиндан олинган пул
25,000 АҚШ доллари
Қўлга олинган шахс
«Норин-Қорадарё» ирригация бошқармаси машинисти
Иштирокчилар
Банк филиали бошлиғи (тил бириктирувчи)
Ҳозирги ҳолат
Жиноят иши қўзғатилган, тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда
Хулоса ва Таҳлил: Коррупцияга қарши муросасиз кураш
Андижонда ер сотмоқчи бўлган мансабдорларнинг қўлга олиниши Ўзбекистонда коррупция ва фирибгарликка қарши кураш кучайган бир даврда юз берди. Ушбу ҳолат, айниқса, ер ресурсларини бошқариш соҳасидаги суиистеъмолликлар ҳали ҳам мавжудлигини кўрсатади. Давлат органларининг ер сотиш жараёнларини шаффофлаштириш борасидаги ислоҳотларига қарамай, айрим мансабдорлар ва уларнинг воситачилари фуқароларнинг ишончини суиистеъмол қилиш орқали шахсий бойлик орттиришга уринмоқдалар. Бу каби ҳолатлар нафақат давлат обрўсига путур етказади, балки жамиятда адолатга бўлган ишончни сусайтиради. Фуқароларнинг огоҳлиги ва ҳуқуқ-тартибот идораларининг фаоллигигина бундай тизимли иллатларга барҳам беришда ҳал қилувчи роль ўйнайди.
Ушбу муҳим жиноят таҳлилини дўстларингиз ва таҳлил ишқибозларига юборинг! Кўпчилик Ўзбекистондаги коррупцияга қарши курашдаги бу янги бурилиш ҳақида билиши керак.
Сизнингча, ер сотишдаги фирибгарликларни олдини олиш учун давлат қандай чоралар кўриши керак? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
…