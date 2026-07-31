Snapchat сунъий интеллект ёрдамида яратилган видеоларни тақдирламайди
Машҳур Snapchat ижтимоий тармоғи сунъий интеллект томонидан тўлиқ генерация қилинган видеоларни Spotлигҳт бўлимида мукофотлаш амалиётидан воз кечди. Платформа асл инсон ижодига устувор аҳамият қаратиш мақсадида ўз тавсия тизимларини жиддий ўзгартиргани ҳақида хабар берди. Шунга қарамай, муаллифлар ўз контентини бойитиш ёки таҳрирлаш учун махсус сунъий интеллект воситаларидан фойдаланишда давом етишлари мумкин.
Машҳур Snapchat ижтимоий тармоғи сунъий интеллект томонидан тўлиқ генерация қилинган видеоларни Spotlight бўлимида мукофотлаш амалиётидан воз кечди. Платформа асл инсон ижодига устувор аҳамият қаратиш мақсадида ўз тавсия тизимларини жиддий ўзгартиргани ҳақида хабар берди ва бу қадам рақамли маконда ҳақиқий муаллифлик контентини сақлаб қолишда муҳим аҳамият касб этади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, компания ўзининг расмий блогида Spotlight бўлими одамлар ўзларининг ўзига хос ижодий ёндашуви, шахсий ҳикоялари ва ҳаётий лаҳзаларини кашф этадиган маскан бўлиб қолиши кераклигини таъкидлаган. Раҳбарият инсонлар ўзлари яратган ва улашган оригинал истиқболларни рағбатлантиришда доимий қадрият борлигига ишонади.
Сунъий интеллект воситалари бутунлай тақиқланмадиБироқ, Snapchat сунъий интеллект технологияларидан бутунлай воз кечмаётганини аниқлаштирган. Муаллифлар ўз контентини бойитиш ёки таҳрирлаш учун платформанинг махсус сунъий интеллект ижодий воситаларидан фойдаланишда давом этишлари мумкин. Янгиланиш фақатгина бошдан-оёқ сунъий интеллект томонидан яратилган ва инсон иштирокисиз тайёрланган видеоларга тааллуқлидир.
Ушбу ўзгариш компаниянинг Spotlight'ни яхшилаш ҳамда эътиборни асл инсон ижодини намойиш этувчи постларга қаратиш бўйича кенгроқ саъй-ҳаракатларига мос келади. Жорий йилнинг апрель ойида ҳам фойдаланувчилар лентада сунъий интеллект контентини камроқ кўриши ҳақида огоҳлантирилган эди.
Глобал тенденция: “AI слоп”га қарши курашСўнгги пайтларда паст сифатли ва автоматик тарзда яратилган контент — “AI слоп” атамасига нисбатан танқидлар кескин ортиб бормоқда. Шунинг учун ҳам кўплаб йирик технология компаниялари ўз сиёсатини қайта кўриб чиқиб, бундай материалларни ўз алгоритмларида қуйи ўринга туширмоқда, махсус шикоят қилиш функцияларини жорий этмоқда ёки уларни бутунлай олиб ташламоқда.
Жумладан, LinkedIn фойдаланувчиларга сунъий интеллект ёрдамида ёзганга ўхшаш постларни белгилаш имконини берувчи тугмани ишга туширди. Субстакк эса ўқувчиларга сунъий интеллект ёзган ахборотномаларни аниқлашга ёрдам берадиган махсус воситани тақдим этди. Meta компанияси ҳам Instagram'да оммавий аккаунтлардаги суратларни сунъий интеллект ёрдамида ўзгартириш имконини берувчи функция туфайли жиддий эътирозларга учраб, уни бутунлай ўчириб юборишга мажбур бўлди.
YouTube ва хавфсизлик чоралариШунингдек, YouTube ҳам паст сифатли сунъий интеллект контентига қарши курашни кучайтириб, монетизация қоидаларини аниқлаштирди. Унга кўра, ўзлаштирилмаган шаблонли материаллар, шунингдек, соғлиқни сақлаш ва молия каби нозик мавзуларда сунъий интеллект персонажлари иштирокида тайёрланган видеолардан даромад топиш тақиқланди.
Бундан ташқари, ўтган ой Snapchat вояга етмаган фойдаланувчиларни ҳимоя қилиш мақсадида янги контент назорати чораларини ҳам амалда жорий этган эди. Унга кўра, 13 дан 15 ёшгача бўлган ўсмирлар ўзларининг Spotlight постларини фақат ўзлари обуна бўлган ва ўзаро кузатиб борадиган фойдаланувчилар билангина улашишлари мумкин.
…