Snapchat сунъий интеллект ёрдамида яратилган видеоларни тақдирламайди

·29·Техно
Snapchat сунъий интеллект ёрдамида яратилган видеоларни тақдирламайди
Қисқача

Машҳур Snapchat ижтимоий тармоғи сунъий интеллект томонидан тўлиқ генерация қилинган видеоларни Spotлигҳт бўлимида мукофотлаш амалиётидан воз кечди. Платформа асл инсон ижодига устувор аҳамият қаратиш мақсадида ўз тавсия тизимларини жиддий ўзгартиргани ҳақида хабар берди. Шунга қарамай, муаллифлар ўз контентини бойитиш ёки таҳрирлаш учун махсус сунъий интеллект воситаларидан фойдаланишда давом етишлари мумкин.

Машҳур Snapchat ижтимоий тармоғи сунъий интеллект томонидан тўлиқ генерация қилинган видеоларни Spotlight бўлимида мукофотлаш амалиётидан воз кечди. Платформа асл инсон ижодига устувор аҳамият қаратиш мақсадида ўз тавсия тизимларини жиддий ўзгартиргани ҳақида хабар берди ва бу қадам рақамли маконда ҳақиқий муаллифлик контентини сақлаб қолишда муҳим аҳамият касб этади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, компания ўзининг расмий блогида Spotlight бўлими одамлар ўзларининг ўзига хос ижодий ёндашуви, шахсий ҳикоялари ва ҳаётий лаҳзаларини кашф этадиган маскан бўлиб қолиши кераклигини таъкидлаган. Раҳбарият инсонлар ўзлари яратган ва улашган оригинал истиқболларни рағбатлантиришда доимий қадрият борлигига ишонади.

Сунъий интеллект воситалари бутунлай тақиқланмади

Бироқ, Snapchat сунъий интеллект технологияларидан бутунлай воз кечмаётганини аниқлаштирган. Муаллифлар ўз контентини бойитиш ёки таҳрирлаш учун платформанинг махсус сунъий интеллект ижодий воситаларидан фойдаланишда давом этишлари мумкин. Янгиланиш фақатгина бошдан-оёқ сунъий интеллект томонидан яратилган ва инсон иштирокисиз тайёрланган видеоларга тааллуқлидир.

Ушбу ўзгариш компаниянинг Spotlight'ни яхшилаш ҳамда эътиборни асл инсон ижодини намойиш этувчи постларга қаратиш бўйича кенгроқ саъй-ҳаракатларига мос келади. Жорий йилнинг апрель ойида ҳам фойдаланувчилар лентада сунъий интеллект контентини камроқ кўриши ҳақида огоҳлантирилган эди.

Глобал тенденция: “AI слоп”га қарши кураш

Сўнгги пайтларда паст сифатли ва автоматик тарзда яратилган контент — “AI слоп” атамасига нисбатан танқидлар кескин ортиб бормоқда. Шунинг учун ҳам кўплаб йирик технология компаниялари ўз сиёсатини қайта кўриб чиқиб, бундай материалларни ўз алгоритмларида қуйи ўринга туширмоқда, махсус шикоят қилиш функцияларини жорий этмоқда ёки уларни бутунлай олиб ташламоқда.

Жумладан, LinkedIn фойдаланувчиларга сунъий интеллект ёрдамида ёзганга ўхшаш постларни белгилаш имконини берувчи тугмани ишга туширди. Субстакк эса ўқувчиларга сунъий интеллект ёзган ахборотномаларни аниқлашга ёрдам берадиган махсус воситани тақдим этди. Meta компанияси ҳам Instagram'да оммавий аккаунтлардаги суратларни сунъий интеллект ёрдамида ўзгартириш имконини берувчи функция туфайли жиддий эътирозларга учраб, уни бутунлай ўчириб юборишга мажбур бўлди.

YouTube ва хавфсизлик чоралари

Шунингдек, YouTube ҳам паст сифатли сунъий интеллект контентига қарши курашни кучайтириб, монетизация қоидаларини аниқлаштирди. Унга кўра, ўзлаштирилмаган шаблонли материаллар, шунингдек, соғлиқни сақлаш ва молия каби нозик мавзуларда сунъий интеллект персонажлари иштирокида тайёрланган видеолардан даромад топиш тақиқланди.

Бундан ташқари, ўтган ой Snapchat вояга етмаган фойдаланувчиларни ҳимоя қилиш мақсадида янги контент назорати чораларини ҳам амалда жорий этган эди. Унга кўра, 13 дан 15 ёшгача бўлган ўсмирлар ўзларининг Spotlight постларини фақат ўзлари обуна бўлган ва ўзаро кузатиб борадиган фойдаланувчилар билангина улашишлари мумкин.

SnapchatСунъий интеллектТехнологияИжтимоий тармоқКонтент
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект компаниялари китобларни оммавий харид қилиб йўқ қилмоқдаСунъий интеллект компаниялари китобларни оммавий харид қилиб йўқ қилмоқдаБугун, 22:51СEРН нейтрино детектори прототипини 300 минг вольт кучланишда синовдан ўтказмоқдаСEРН нейтрино детектори прототипини 300 минг вольт кучланишда синовдан ўтказмоқдаБугун, 22:29Сунъий интеллект саноати тезликни пасайтиришни муҳокама қилмоқдаСунъий интеллект саноати тезликни пасайтиришни муҳокама қилмоқдаБугун, 22:22Ил-114-300 самолёти Ўзбекистонда экстремал иссиқлик синовларидан ўтмоқдаИл-114-300 самолёти Ўзбекистонда экстремал иссиқлик синовларидан ўтмоқдаБугун, 22:00Apple компанияси Siri AI функцияси учун тўлов жорий этиши мумкинApple компанияси Siri AI функцияси учун тўлов жорий этиши мумкинБугун, 21:27Япония ўзининг испасе компанияси Falcon 9 ўрнига H3 ракетасини танладиЯпония ўзининг испасе компанияси Falcon 9 ўрнига H3 ракетасини танладиБугун, 21:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади