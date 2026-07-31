Apple компанияси Siri AI функцияси учун тўлов жорий этиши мумкин

·30·Техно
Apple компанияси Siri AI функцияси учун тўлов жорий этиши мумкин
Қисқача

Apple компанияси раҳбарияти келгусида янгиланган Siri AI имкониятларидан фойдаланиш учун қўшимча тўлов тизимини жорий етиш имкониятини кўриб чиқмоқда. Фойдаланувчилар мавжуд iCloud+ обуналари орқали Siri AI учун кўпроқ ҳисоблаш қувватини сотиб олиш имкониятига ега бўлиши мумкин.

Apple компанияси раҳбарияти келгусида янгиланган Siri AI имкониятларидан фойдаланиш учун қўшимча тўлов тизимини жорий этиш имкониятини кўриб чиқмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур режа ҳали тўлиқ тасдиқланмаган бўлса-да, компания илғор сунъий интеллект функцияларини тақдим этишда янги тижорат ёндашувларини синаб кўришга ҳозирланмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Компаниянинг таъкидлашича, фойдаланувчилар мавжуд iCloud+ обуналари орқали Siri AI учун кўпроқ ҳисоблаш қувватини сотиб олиш имкониятига эга бўлиши мумкин. Бу эса кундалик вазифалар учун асосий функцияларни бепул сақлаган ҳолда, талаб юқори бўлган фойдаланувчиларга кенгайтирилган имкониятларни тақдим этади.

Сунъий интеллект бозоридаги умумий амалиёт

Ҳозирги кунда OpenAI ва Anthropic каби аксарият сунъий интеллект провайдерлари ҳам шунга ўхшаш бизнес моделидан фойдаланмоқда. Яни, истеъмолчиларга чекланган бепул версия тақдим этилиб, фаолроқ фойдаланиш учун қўшимча имкониятларни ўз ичига олган пуллик обуна турлари таклиф қилинади.

Янги ва такомиллаштирилган Siri AI ҳозирда iOS 27 синов версиясида мавжуд бўлиб, уни жорий йилнинг куз ойларида кенг миқёсда оммага чиқариш режалаштирилган. Бироқ ушбу лойиҳани амалга ошириш жараёни компания учун осон кечмаяпти.

Компания дуч келаётган қийинчиликлар

Сўнгги йилларда Apple илғор сунъий интеллект ёрдамчисини яратиш борасида бошқа рақобатчилардан бироз ортда қолди. Ҳатто Siri имкониятларини кучайтириш мақсадида Google компаниясининг махсус Gemini моделидан фойдаланиш учун лицензия олишга ҳам тўғри келди.

Шунингдек, Siri AI янгиланишининг кечикиши сабабли компания iPhone 16 қурилмаларининг сунъий интеллект имкониятлари реклама қилиниши юзасидан қўзғатилган жамоавий суд ишини ҳал қилиш учун 250 миллион доллар тўлашга мажбур бўлди.

Бозордаги умумий вазият ҳам барча технология ишлаб чиқарувчилардан эҳтиёткорликни талаб қилмоқда. Саноат миқёсида юзага келган RAM танқислиги сабабли қурилмалар ишлаб чиқариш таннархи қимматлашди, бу эса ўз навбатида нархларнинг ошишига олиб келмоқда.

AppleSiri AIТехнологияларСуний интеллектiCloud
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект компаниялари китобларни оммавий харид қилиб йўқ қилмоқдаСунъий интеллект компаниялари китобларни оммавий харид қилиб йўқ қилмоқдаБугун, 22:51СEРН нейтрино детектори прототипини 300 минг вольт кучланишда синовдан ўтказмоқдаСEРН нейтрино детектори прототипини 300 минг вольт кучланишда синовдан ўтказмоқдаБугун, 22:29Сунъий интеллект саноати тезликни пасайтиришни муҳокама қилмоқдаСунъий интеллект саноати тезликни пасайтиришни муҳокама қилмоқдаБугун, 22:22Ил-114-300 самолёти Ўзбекистонда экстремал иссиқлик синовларидан ўтмоқдаИл-114-300 самолёти Ўзбекистонда экстремал иссиқлик синовларидан ўтмоқдаБугун, 22:00Snapchat сунъий интеллект ёрдамида яратилган видеоларни тақдирламайдиSnapchat сунъий интеллект ёрдамида яратилган видеоларни тақдирламайдиБугун, 21:58Япония ўзининг испасе компанияси Falcon 9 ўрнига H3 ракетасини танладиЯпония ўзининг испасе компанияси Falcon 9 ўрнига H3 ракетасини танладиБугун, 21:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади