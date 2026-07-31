Япония ўзининг испасе компанияси Falcon 9 ўрнига H3 ракетасини танлади
Япониянинг испасе компанияси келгусидаги Ой миссиялари учун Америка технологияларидан воз кечиб, миллий H3 ракетасига ўтишини еълон қилди. Компаниянинг аввалги иккита Ой аппарати SpaceX компаниясига тегишли бўлган Falcon 9 ракеталари ёрдамида фазога учирилган еди.
Япониянинг испасе космик компанияси келгусидаги Ой миссиялари учун Америка технологияларидан воз кечиб, миллий H3 ракетасига ўтишини эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, 2028-йилда амалга оширилиши режалаштирилган Миссион 3 дастури янги Ultra номли қўниш модулини фазога олиб чиқади ва бу япон хусусий стартапининг H3 ташувчисидан фойдаланган илк тарихийлиги бўлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур қарор испасе компанияси учун янги босқич ҳисобланади, чунки унинг аввалги иккита Ой аппарати америкалик SpaceX компаниясига тегишли бўлган Falcon 9 ракеталари ёрдамида фазога учирилган эди. Эндиликда испасе ва H3 ракетасини ишлаб чиқарувчи Mitsubishi Ҳеавй Индустриес (МҲИ) ўртасидаги битим оддий тижорий шартнома доирасидан чиқиб, Японияда илк бор хусусий Ой транспорт тизимини яратишни мақсад қилган.
Валюта тебранишлари ва ракетанинг ишончлилигиH3 ракета ташувчисини танлашда нафақат миллий космик инфратузилмани қўллаб-қувватлаш, балки унинг техник хусусиятлари, парвоз шартлари ва янги модул билан мослиги ҳам инобатга олинди. Шартнома қиймати ошкор этилмаган бўлса-да, испасе раҳбари Такеши Ҳакамада япон иенасининг заифлашуви АҚШ долларида ҳисоб-китоб қилинадиган Falcon 9 хизматларини япониялик буюртмачилар учун сезиларли даражада қимматлаштириб юборганини таъкидлади.
Шу билан бирга, H3 ракетасининг ўтмишдаги муаммолари ҳам эътибордан четда қолмади. Ҳозиргача амалга оширилган 8 та парвоздан 2 таси муваффақиятсиз якунланган эди. Бироқ, ташувчи яна муваффақиятли парвозларни бошлагач, компания раҳбарияти бу таваккални мақбул деб топди. Таъкидлаш жоизки, SpaceX билан ҳамкорлик бутунлай тўхтагани йўқ.
Келгусидаги улкан режалар ва Европа билан ҳамкорликиспасе келажакда ҳам бир нечта йирик лойиҳаларни амалга оширишни режалаштирган. Компания маълумотига кўра, янги Мобиле Карго Сйстем юк ташиш тизими 2030-йилдан барвақт бўлмаган муддатда Starship кемасида Ойга йўл олади. Бу эса компаниянинг логистика имкониятларини янада кенгайтиради.
Бундан ташқари, компаниянинг Европадаги бўлинмаси Европа космик агентлигидан (ESA) 65 миллион евро қийматидаги муҳим шартномани қўлга киритди. Ушбу маблағ Ойнинг жанубий қутбига бориб, сув музини қидириш ва тупроқни тадқиқ қилишга мўлжалланган МАГПИE луноходини ишлаб чиқишни якунлашга сарфланади. Бу қурилма 2029-йилда бўлиб ўтадиган Миссион 4 доирасида Ойга жўнатилади.
…