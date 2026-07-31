Япония ўзининг испасе компанияси Falcon 9 ўрнига H3 ракетасини танлади

·25·Техно
Япония ўзининг испасе компанияси Falcon 9 ўрнига H3 ракетасини танлади
Қисқача

Япониянинг испасе компанияси келгусидаги Ой миссиялари учун Америка технологияларидан воз кечиб, миллий H3 ракетасига ўтишини еълон қилди. Компаниянинг аввалги иккита Ой аппарати SpaceX компаниясига тегишли бўлган Falcon 9 ракеталари ёрдамида фазога учирилган еди.

Япониянинг испасе космик компанияси келгусидаги Ой миссиялари учун Америка технологияларидан воз кечиб, миллий H3 ракетасига ўтишини эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, 2028-йилда амалга оширилиши режалаштирилган Миссион 3 дастури янги Ultra номли қўниш модулини фазога олиб чиқади ва бу япон хусусий стартапининг H3 ташувчисидан фойдаланган илк тарихийлиги бўлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур қарор испасе компанияси учун янги босқич ҳисобланади, чунки унинг аввалги иккита Ой аппарати америкалик SpaceX компаниясига тегишли бўлган Falcon 9 ракеталари ёрдамида фазога учирилган эди. Эндиликда испасе ва H3 ракетасини ишлаб чиқарувчи Mitsubishi Ҳеавй Индустриес (МҲИ) ўртасидаги битим оддий тижорий шартнома доирасидан чиқиб, Японияда илк бор хусусий Ой транспорт тизимини яратишни мақсад қилган.

Валюта тебранишлари ва ракетанинг ишончлилиги

H3 ракета ташувчисини танлашда нафақат миллий космик инфратузилмани қўллаб-қувватлаш, балки унинг техник хусусиятлари, парвоз шартлари ва янги модул билан мослиги ҳам инобатга олинди. Шартнома қиймати ошкор этилмаган бўлса-да, испасе раҳбари Такеши Ҳакамада япон иенасининг заифлашуви АҚШ долларида ҳисоб-китоб қилинадиган Falcon 9 хизматларини япониялик буюртмачилар учун сезиларли даражада қимматлаштириб юборганини таъкидлади.

Шу билан бирга, H3 ракетасининг ўтмишдаги муаммолари ҳам эътибордан четда қолмади. Ҳозиргача амалга оширилган 8 та парвоздан 2 таси муваффақиятсиз якунланган эди. Бироқ, ташувчи яна муваффақиятли парвозларни бошлагач, компания раҳбарияти бу таваккални мақбул деб топди. Таъкидлаш жоизки, SpaceX билан ҳамкорлик бутунлай тўхтагани йўқ.

Келгусидаги улкан режалар ва Европа билан ҳамкорлик

испасе келажакда ҳам бир нечта йирик лойиҳаларни амалга оширишни режалаштирган. Компания маълумотига кўра, янги Мобиле Карго Сйстем юк ташиш тизими 2030-йилдан барвақт бўлмаган муддатда Starship кемасида Ойга йўл олади. Бу эса компаниянинг логистика имкониятларини янада кенгайтиради.

Бундан ташқари, компаниянинг Европадаги бўлинмаси Европа космик агентлигидан (ESA) 65 миллион евро қийматидаги муҳим шартномани қўлга киритди. Ушбу маблағ Ойнинг жанубий қутбига бориб, сув музини қидириш ва тупроқни тадқиқ қилишга мўлжалланган МАГПИE луноходини ишлаб чиқишни якунлашга сарфланади. Бу қурилма 2029-йилда бўлиб ўтадиган Миссион 4 доирасида Ойга жўнатилади.

ИспасеОй миссиясиH3 ракетасиFalcon 9Космик технологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект компаниялари китобларни оммавий харид қилиб йўқ қилмоқдаСунъий интеллект компаниялари китобларни оммавий харид қилиб йўқ қилмоқдаБугун, 22:51СEРН нейтрино детектори прототипини 300 минг вольт кучланишда синовдан ўтказмоқдаСEРН нейтрино детектори прототипини 300 минг вольт кучланишда синовдан ўтказмоқдаБугун, 22:29Сунъий интеллект саноати тезликни пасайтиришни муҳокама қилмоқдаСунъий интеллект саноати тезликни пасайтиришни муҳокама қилмоқдаБугун, 22:22Ил-114-300 самолёти Ўзбекистонда экстремал иссиқлик синовларидан ўтмоқдаИл-114-300 самолёти Ўзбекистонда экстремал иссиқлик синовларидан ўтмоқдаБугун, 22:00Snapchat сунъий интеллект ёрдамида яратилган видеоларни тақдирламайдиSnapchat сунъий интеллект ёрдамида яратилган видеоларни тақдирламайдиБугун, 21:58Apple компанияси Siri AI функцияси учун тўлов жорий этиши мумкинApple компанияси Siri AI функцияси учун тўлов жорий этиши мумкинБугун, 21:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади