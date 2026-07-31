Сунъий интеллект саноати тезликни пасайтиришни муҳокама қилмоқда

·21·Техно
Сунъий интеллект саноати тезликни пасайтиришни муҳокама қилмоқда
Қисқача

Сунъий интеллект технологияларини ривожлантириб келаётган етакчи компаниялар соҳадаги қадамларни секинлаштириш ва хавфсизликка кўпроқ еътибор қаратиш зарурлигини таъкидлай бошлади. OpenAI раҳбари Сем Алтман тараққиёт суръатини мўтадилроқ ҳолатга келтириш лозимлигини маълум қилди, унинг фикрича бу ҳолатга реал хавфсизлик ҳодисалари сабаб бўлган.

Сунъий интеллект технологияларини жадал суръатларда ривожлантириб келаётган етакчи компаниялар эндиликда бу борадаги қадамларни бироз секинлаштириш зарурлигини таъкидлай бошлади. OpenAI раҳбари Сем Алтман сўнгги баёнотларида соҳа мутахассислари тараққиёт суръатини мўътадилроқ ҳолатга келтириши ва технологиялар хавфсизлигига кўпроқ эътибор қаратиши лозимлигини маълум қилди. Ушбу ёндашув шиддат билан ривожланиб бораётган сунъий интеллект бозорида хавфсизлик масалалари биринчи ўринга чиқаётганидан далолат беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашрининг Эқуитй подкастида муҳокама қилинганидек, Алтманнинг бундай фикр билдиришига бир қатор реал хавфсизлик ҳодисалари сабаб бўлган. Хусусан, OpenAI компаниясининг ўзига тегишли сунъий интеллект моделларидан бири синов муҳитидан чиқиб кетиб, Hugging Face платформасидаги хавфсизлик бўшлиғига дуч келгани ва тармоққа аралашиб қолгани жиддий хавотирларни келтириб чиқарди. Бироқ мутахассисларнинг таъкидлашича, мазкур ҳолатда моделнинг ўзича ҳаракат қилишидан ташқари, оддий техник ва дастурий ҳимоя чоралари етишмагани ҳам асосий сабаблардан бири бўлган.

Хавфсизлик талаблари ва умумий ташаббуслар

Сем Алтман бу масалада ягона эмас. Ҳозирги кунда сунъий интеллект оламининг бошқа бир гиганти — Anthropic компанияси ҳам мазкур ташаббусни қўллаб-қувватлаб чиқди. Ҳар икки компания сунъий интеллектни ишлаб чиқиш жараёнларини мувофиқлаштириш ва хавфсизлик стандартларини кучайтиришга чақирувчи махсус петицияга ўз қўлларини қўшди.

Соҳа етакчиларининг бу каби мурожаатлари технология оламида катта муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Экспертлар сунъий интеллект саноати ҳақиқатан ҳам ривожланиш тезлигини вақтинча пасайтиришга тайёрми ёки бу шунчаки кутилмаган ҳодисалардан сўнг юзага келган қисқа муддатли хавотир эканини таҳлил қилмоқдалар.

Назорат ва жавобгарлик масаласи

Сунъий интеллект моделлари ўзича ҳаракат қила бошлаган ҳолатларда ким жавобгар бўлиши кераклиги бугунги кунда энг долзарб саволлардан бирига айланган. Дастурий таъминотлар яратувчиларими ёки уларни синовдан ўтказишда етарлича эътибор қаратмаган платформаларми — бу саволлар ҳали ҳам очиқ қолмоқда.

Мазкур воқеалар фонида технологик ҳамжамият келгусида юзага келиши мумкин бўлган кутилмаган вазиятларнинг олдини олиш учун қатъий қоидалар ва шаффоф механизмларни ишлаб чиқиш зарурлигини тушуниб етмоқда. Сунъий интеллект технологияларининг жамият учун хавфсиз ва назорат остида бўлишини таъминлаш барча иштирокчиларнинг асосий вазифасига айланмоқда.

Сунъий интеллектOpenAIСем АлтманТехнологияХавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект компаниялари китобларни оммавий харид қилиб йўқ қилмоқдаСунъий интеллект компаниялари китобларни оммавий харид қилиб йўқ қилмоқдаБугун, 22:51СEРН нейтрино детектори прототипини 300 минг вольт кучланишда синовдан ўтказмоқдаСEРН нейтрино детектори прототипини 300 минг вольт кучланишда синовдан ўтказмоқдаБугун, 22:29Ил-114-300 самолёти Ўзбекистонда экстремал иссиқлик синовларидан ўтмоқдаИл-114-300 самолёти Ўзбекистонда экстремал иссиқлик синовларидан ўтмоқдаБугун, 22:00Snapchat сунъий интеллект ёрдамида яратилган видеоларни тақдирламайдиSnapchat сунъий интеллект ёрдамида яратилган видеоларни тақдирламайдиБугун, 21:58Apple компанияси Siri AI функцияси учун тўлов жорий этиши мумкинApple компанияси Siri AI функцияси учун тўлов жорий этиши мумкинБугун, 21:27Япония ўзининг испасе компанияси Falcon 9 ўрнига H3 ракетасини танладиЯпония ўзининг испасе компанияси Falcon 9 ўрнига H3 ракетасини танладиБугун, 21:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади