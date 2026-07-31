Латвияга ишга бориш осонлашади: Тошкентда ҳайдовчилар учун ўқув полигони очилмоқда
Ўзбекистон Миграция агентлиги директори Беҳзод Мусаев ва Латвиянинг елчиси Гирц Яунзеms ҳамда Креисс компанияси раҳбарияти учрашувида ҳайдовчиларни Латвияга кетишдан олдин Ўзбекистонда мақсадли тайёрлаш ва синовдан ўтказиш масаласи ҳал етилди. Ушбу лойиҳага кўра, Тошкент вилоятида латвиялик мутахассислар иштирокида ўқитиш учун махсус ўқув полигони, синф хоналари ва барча зарур инфратузилма яратилади.
Ўзбекистон Миграция агентлиги директори Беҳзод Мусаев ва Латвиянинг Ўзбекистондаги Фавқулодда ва Мухтор элчиси Гиртс Яунземс ҳамда Латвиянинг энг йирик транспорт-логистика компанияларидан бири — Kreiss раҳбарияти ўртасида ўтказилган учрашув меҳнат миграцияси соҳасида янги босқични бошлаб берди. Музокаралар давомида ўзбекистонлик ҳайдовчиларни Латвияга жўнатишдан аввал уларни бевосита Ўзбекистонда мақсадли тайёрлаш ва зарур синовларни шу ернинг ўзида ташкил этиш масаласи ҳал этилди.
Zamin.uz ушбу ташаббуснинг тафсилотлари ва меҳнат мигрантлари учун яратиладиган қулайликларни таҳлил қилиб тақдим этади.
Ўзбекистонда Латвия ҳайдовчилик гувоҳномасини олиш имконияти
Kreiss компанияси раҳбарияти ҳайдовчиларни латвиялик мутахассислар иштирокида тайёрлаш учун Миграция агентлигидан амалий кўмак сўради. Лойиҳага кўра, Ўзбекистонда махсус ўқув полигони, синф хоналари ва барча зарур инфратузилма яратилади.
Ушбу марказнинг асосий ўзига хослиги шундаки, у ерда нафақат малака ошириш, балки Латвия ҳайдовчилик гувоҳномасини олиш учун зарур бўлган барча синов ва имтиҳонларни ҳам топшириш мумкин бўлади. Бу Европада ишлаш истагида бўлган ҳайдовчилар учун катта енгиллик яратади.
Вақт ва харажатларни кескин камайтириш
Ушбу янги тизимнинг жорий этилиши меҳнат мигрантлари учун бир қанча сезиларли қулайликларни тақдим этади:
Тезкор иш бошлаш: Ҳайдовчилар Латвияга борганидан сўнг, илгари мажбурий бўлган ва бир ойдан ортиқ давом этадиган тайёргарлик курсларини ўташ заруриятидан халос бўлишади.
Тежамкорлик: Латвиядаги мажбурий ўқув даври учун сарфланадиган ортиқча харажатлар (турар жой, овқатланиш, транспорт) камаяди.
Самарадорлик: Вақт йўқотишнинг олди олинади ва ишни тезроқ бошлаш имконияти туғилади.
Меҳнат шартномасига риоя қилиш — муваффақият гарови
Учрашувда фақат қулайликлар эмас, балки мажбуриятлар масаласи ҳам кўтарилди. Мингдан ортиқ ўзбекистонлик фаолият юритаётган Kreiss компанияси мақсадли тайёрланган мутахассисларнинг меҳнат шартномасига қатъий риоя қилиши муҳимлигини таъкидлади.
Қайд этилишича, айрим ҳолларда ходимларни тайёрлашга сарфланган маблағ ва вақтга қарамасдан, уларнинг бошқа иш берувчиларга ўтиб кетиши ташкиллаштирилган меҳнат миграцияси тизимига салбий таъсир кўрсатмоқда. Компания бундай ҳолатларнинг олдини олиш учун шартнома интизомига қатъий риоя қилинишини талаб этмоқда.
Планлаштирилаётган Ўқув-синов маркази таҳлили
Кўрсаткич / Тафсилотлар
Таҳлил ва Шарҳ
Лойиҳа мақсади
Ҳайдовчиларни Латвия талаблари асосида Ўзбекистонда тайёрлаш
Латвиялик мутахассислар иштирокида ўқитиш
Асосий функция
Латвия ҳайдовчилик гувоҳномаси учун синовларни ташкил этиш
Мўлжалланган жой
Тошкент вилояти
Зарур инфратузилма
Ўқув полигони, синф хоналари, техника
Асосий ҳамкор
Kreiss компанияси (Латвия)
Мигрантлар учун фойда
Бир ойлик мажбурий ўқувни Латвияда ўташ эҳтиёжининг камайиши, харажатлар ва вақтни тежаш
Хулоса ва Таҳлил: Европа бозорига янги йўл
Ўзбекистонда Латвия стандартлари асосида ҳайдовчиларни тайёрлаш ва синовдан ўтказиш марказининг очилиши меҳнат миграцияси соҳасида стратегик аҳамиятга эга қадамдир. Бу нафақат Kreiss компанияси учун сифатли кадрлар етказиб беришни таъминлайди, балки ўзбекистонлик мутахассислар учун Европа меҳнат бозорига эшикларни кенгроқ очади.
Музокаралар якунига кўра, Kreiss компанияси ўқув-синов маркази учун техник талабларни тақдим этади, Миграция агентлиги Тошкент вилоятида полигон ва зарур инфратузилмани жойлаштириш имкониятларини ишлаб чиқади. Шунингдек, меҳнат миграцияси соҳасида ҳукуматлараро келишув лойиҳаси тайёрланади. Ушбу ташаббуснинг муваффақиятли амалга оширилиши Ўзбекистон ва Латвия ўртасидаги иқтисодий алоқаларни янада мустаҳкамлашга хизмат қилади.
Сиз Латвияда ёки Европанинг бошқа давлатларида ҳайдовчи сифатида ишлашни хоҳлайсизми? Бундай марказ очилса, ундан фойдаланган бўлармидингиз? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг! Ушбу муҳим хабарни Европа бозорига интилаётган ҳайдовчи дўстларингизга улашинг.
…