Латвияга ишга бориш осонлашади: Тошкентда ҳайдовчилар учун ўқув полигони очилмоқда

·24·Жамият
Латвияга ишга бориш осонлашади: Тошкентда ҳайдовчилар учун ўқув полигони очилмоқда
Қисқача

Ўзбекистон Миграция агентлиги директори Беҳзод Мусаев ва Латвиянинг елчиси Гирц Яунзеms ҳамда Креисс компанияси раҳбарияти учрашувида ҳайдовчиларни Латвияга кетишдан олдин Ўзбекистонда мақсадли тайёрлаш ва синовдан ўтказиш масаласи ҳал етилди. Ушбу лойиҳага кўра, Тошкент вилоятида латвиялик мутахассислар иштирокида ўқитиш учун махсус ўқув полигони, синф хоналари ва барча зарур инфратузилма яратилади.

Ўзбекистон Миграция агентлиги директори Беҳзод Мусаев ва Латвиянинг Ўзбекистондаги Фавқулодда ва Мухтор элчиси Гиртс Яунземс ҳамда Латвиянинг энг йирик транспорт-логистика компанияларидан бири — Kreiss раҳбарияти ўртасида ўтказилган учрашув меҳнат миграцияси соҳасида янги босқични бошлаб берди. Музокаралар давомида ўзбекистонлик ҳайдовчиларни Латвияга жўнатишдан аввал уларни бевосита Ўзбекистонда мақсадли тайёрлаш ва зарур синовларни шу ернинг ўзида ташкил этиш масаласи ҳал этилди.

Zamin.uz ушбу ташаббуснинг тафсилотлари ва меҳнат мигрантлари учун яратиладиган қулайликларни таҳлил қилиб тақдим этади.

Ўзбекистонда Латвия ҳайдовчилик гувоҳномасини олиш имконияти

Kreiss компанияси раҳбарияти ҳайдовчиларни латвиялик мутахассислар иштирокида тайёрлаш учун Миграция агентлигидан амалий кўмак сўради. Лойиҳага кўра, Ўзбекистонда махсус ўқув полигони, синф хоналари ва барча зарур инфратузилма яратилади.

Ушбу марказнинг асосий ўзига хослиги шундаки, у ерда нафақат малака ошириш, балки Латвия ҳайдовчилик гувоҳномасини олиш учун зарур бўлган барча синов ва имтиҳонларни ҳам топшириш мумкин бўлади. Бу Европада ишлаш истагида бўлган ҳайдовчилар учун катта енгиллик яратади.

Вақт ва харажатларни кескин камайтириш

Ушбу янги тизимнинг жорий этилиши меҳнат мигрантлари учун бир қанча сезиларли қулайликларни тақдим этади:

  1. Тезкор иш бошлаш: Ҳайдовчилар Латвияга борганидан сўнг, илгари мажбурий бўлган ва бир ойдан ортиқ давом этадиган тайёргарлик курсларини ўташ заруриятидан халос бўлишади.

  2. Тежамкорлик: Латвиядаги мажбурий ўқув даври учун сарфланадиган ортиқча харажатлар (турар жой, овқатланиш, транспорт) камаяди.

  3. Самарадорлик: Вақт йўқотишнинг олди олинади ва ишни тезроқ бошлаш имконияти туғилади.

Меҳнат шартномасига риоя қилиш — муваффақият гарови

Учрашувда фақат қулайликлар эмас, балки мажбуриятлар масаласи ҳам кўтарилди. Мингдан ортиқ ўзбекистонлик фаолият юритаётган Kreiss компанияси мақсадли тайёрланган мутахассисларнинг меҳнат шартномасига қатъий риоя қилиши муҳимлигини таъкидлади.

Қайд этилишича, айрим ҳолларда ходимларни тайёрлашга сарфланган маблағ ва вақтга қарамасдан, уларнинг бошқа иш берувчиларга ўтиб кетиши ташкиллаштирилган меҳнат миграцияси тизимига салбий таъсир кўрсатмоқда. Компания бундай ҳолатларнинг олдини олиш учун шартнома интизомига қатъий риоя қилинишини талаб этмоқда.

Планлаштирилаётган Ўқув-синов маркази таҳлили

Кўрсаткич / Тафсилотлар

Таҳлил ва Шарҳ

Лойиҳа мақсади

Ҳайдовчиларни Латвия талаблари асосида Ўзбекистонда тайёрлаш

Мутахассислар

Латвиялик мутахассислар иштирокида ўқитиш

Асосий функция

Латвия ҳайдовчилик гувоҳномаси учун синовларни ташкил этиш

Мўлжалланган жой

Тошкент вилояти

Зарур инфратузилма

Ўқув полигони, синф хоналари, техника

Асосий ҳамкор

Kreiss компанияси (Латвия)

Мигрантлар учун фойда

Бир ойлик мажбурий ўқувни Латвияда ўташ эҳтиёжининг камайиши, харажатлар ва вақтни тежаш

Хулоса ва Таҳлил: Европа бозорига янги йўл

Ўзбекистонда Латвия стандартлари асосида ҳайдовчиларни тайёрлаш ва синовдан ўтказиш марказининг очилиши меҳнат миграцияси соҳасида стратегик аҳамиятга эга қадамдир. Бу нафақат Kreiss компанияси учун сифатли кадрлар етказиб беришни таъминлайди, балки ўзбекистонлик мутахассислар учун Европа меҳнат бозорига эшикларни кенгроқ очади.

Музокаралар якунига кўра, Kreiss компанияси ўқув-синов маркази учун техник талабларни тақдим этади, Миграция агентлиги Тошкент вилоятида полигон ва зарур инфратузилмани жойлаштириш имкониятларини ишлаб чиқади. Шунингдек, меҳнат миграцияси соҳасида ҳукуматлараро келишув лойиҳаси тайёрланади. Ушбу ташаббуснинг муваффақиятли амалга оширилиши Ўзбекистон ва Латвия ўртасидаги иқтисодий алоқаларни янада мустаҳкамлашга хизмат қилади.

Сиз Латвияда ёки Европанинг бошқа давлатларида ҳайдовчи сифатида ишлашни хоҳлайсизми? Бундай марказ очилса, ундан фойдаланган бўлармидингиз? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг! Ушбу муҳим хабарни Европа бозорига интилаётган ҳайдовчи дўстларингизга улашинг.

Беҳзод МусаевЛатвияЎзбекистонТошкентKreiss
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Андижонда ер сотмоқчи бўлганлар ушланди: 39 минг долларлик фирибгарликАндижонда ер сотмоқчи бўлганлар ушланди: 39 минг долларлик фирибгарликБугун, 22:23Нега айнан шу куни туғилгансиз? Ҳаётингизга оид муҳим нарсани билиб олингНега айнан шу куни туғилгансиз? Ҳаётингизга оид муҳим нарсани билиб олингБугун, 20:06Андижондаги мудҳиш ЙТҲ: Tracker’да 21 бола ва 6 ёшли қизалоқнинг ўлимиАндижондаги мудҳиш ЙТҲ: Tracker’да 21 бола ва 6 ёшли қизалоқнинг ўлимиБугун, 18:03Ўзбекистон, Қирғизистон ва Озарбойжон биринчи хонимлари болалар марказидаЎзбекистон, Қирғизистон ва Озарбойжон биринчи хонимлари болалар марказидаБугун, 17:50Тошкентда 86 ёшли аёл уйида қулфланган ҳолда топилдиТошкентда 86 ёшли аёл уйида қулфланган ҳолда топилдиБугун, 13:40Бухорода газли шарлар электр симига тегиб портлади (видео)Бухорода газли шарлар электр симига тегиб портлади (видео)Бугун, 04:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди