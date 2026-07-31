Комо Тревоҳ Чалобаҳ трансферини якунлашга яқин турибди
Италиянинг Комо клуби Челси ҳимоячиси Тревоҳ Чалобаҳни трансфер қилиш бўйича музокараларда ҳал қилувчи босқичга кирди. Футболчи ва Комо раҳбарияти ўртасидаги шахсий шартнома шартлари бир ҳафта олдин тўлиқ келишиб олинган бўлиб, ҳозирда Италия клуби Челси талаб қилган 30 миллион еврони қаноатлантиришга яқин турибди. Тревоҳ Чалобаҳ фаолиятини айнан Комо сафида давом еттиришни истамоқда ва якуний келишув яқин соатларда еълон қилиниши кутилмоқда.
Италиянинг Комо клуби Челси ҳимоячиси Тревоҳ Чалобаҳни ўз сафига қўшиб олиш бўйича музокараларда ҳал қилувчи босқичга кирди. Goal.com хабар беришича, томонлар келишувга эришиш учун сўнгги қадамларни ташламоқда ва яқин соатларда якуний келишув эълон қилиниши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, инглизистонлик футболчи ва Комо раҳбарияти ўртасидаги шахсий шартнома шартлари бўйича келишув бундан бир ҳафта муқаддам тўлиқ келишиб олинганди. Ҳозирда эса Италия клуби Лондон жамоасининг молиявий талабларини тўлиқ қаноатлантиришга жуда яқин келди.
Трансфер қиймати ва молиявий шартларЧелси раҳбарияти трансфер ойнаси бошидан буён ҳимоячи учун 30 миллион евро талаб қилиб келаётган эди. Комо клуби мазкур талабни бажаришга тайёр эканлигини билдириб, томонлар ўртасида яна бир қўнғироқ режалаштирилганини маълум қилди.
Ушбу музокаралар муваффақиятли якунланса, томонлар ўртасидаги трансфер расман тасдиқланади ва инглиз футболчиси Италияга йўл олади.
Бошқа даъвогарлар ва футболчининг ниятиТревоҳ Чалобаҳнинг хизматларига бошқа топ-клублар ҳам қизиқиш билдирганди. Жумладан, Интер жамоаси ҳам футболчи борасида суриштирувлар ўтказган эди, бироқ ҳозирда миланликлар эътиборини бошқа вариантларга, жумладан Кути Ромерўни трансфер қилишга қаратган.
Футболчининг ўзи эса фаолиятини айнан Комо сафида давом эттиришни истамоқда. Тревоҳ Италияга учиб бориб, ўз фаолиятидаги янги ва қизиқарли босқични бошлаш учун фақатгина клублардан якуний қўнғироқни кутиб турибди.
Сескк Фабрегас бошчилигидаги мураббийлар штаби мазкур трансфер тезроқ амалга ошишини интиқлик билан кутмоқда. Ушбу тажрибали ҳимоячининг келиши жамоанинг ҳимоя чизиғини сезиларли даражада кучайтириши кутилмоқда.
…