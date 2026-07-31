Комо Тревоҳ Чалобаҳ трансферини якунлашга яқин турибди

·25·Спорт
Комо Тревоҳ Чалобаҳ трансферини якунлашга яқин турибди
Қисқача

Италиянинг Комо клуби Челси ҳимоячиси Тревоҳ Чалобаҳни трансфер қилиш бўйича музокараларда ҳал қилувчи босқичга кирди. Футболчи ва Комо раҳбарияти ўртасидаги шахсий шартнома шартлари бир ҳафта олдин тўлиқ келишиб олинган бўлиб, ҳозирда Италия клуби Челси талаб қилган 30 миллион еврони қаноатлантиришга яқин турибди. Тревоҳ Чалобаҳ фаолиятини айнан Комо сафида давом еттиришни истамоқда ва якуний келишув яқин соатларда еълон қилиниши кутилмоқда.

Италиянинг Комо клуби Челси ҳимоячиси Тревоҳ Чалобаҳни ўз сафига қўшиб олиш бўйича музокараларда ҳал қилувчи босқичга кирди. Goal.com хабар беришича, томонлар келишувга эришиш учун сўнгги қадамларни ташламоқда ва яқин соатларда якуний келишув эълон қилиниши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, инглизистонлик футболчи ва Комо раҳбарияти ўртасидаги шахсий шартнома шартлари бўйича келишув бундан бир ҳафта муқаддам тўлиқ келишиб олинганди. Ҳозирда эса Италия клуби Лондон жамоасининг молиявий талабларини тўлиқ қаноатлантиришга жуда яқин келди.

Трансфер қиймати ва молиявий шартлар

Челси раҳбарияти трансфер ойнаси бошидан буён ҳимоячи учун 30 миллион евро талаб қилиб келаётган эди. Комо клуби мазкур талабни бажаришга тайёр эканлигини билдириб, томонлар ўртасида яна бир қўнғироқ режалаштирилганини маълум қилди.

Ушбу музокаралар муваффақиятли якунланса, томонлар ўртасидаги трансфер расман тасдиқланади ва инглиз футболчиси Италияга йўл олади.

Бошқа даъвогарлар ва футболчининг нияти

Тревоҳ Чалобаҳнинг хизматларига бошқа топ-клублар ҳам қизиқиш билдирганди. Жумладан, Интер жамоаси ҳам футболчи борасида суриштирувлар ўтказган эди, бироқ ҳозирда миланликлар эътиборини бошқа вариантларга, жумладан Кути Ромерўни трансфер қилишга қаратган.

Футболчининг ўзи эса фаолиятини айнан Комо сафида давом эттиришни истамоқда. Тревоҳ Италияга учиб бориб, ўз фаолиятидаги янги ва қизиқарли босқични бошлаш учун фақатгина клублардан якуний қўнғироқни кутиб турибди.

Сескк Фабрегас бошчилигидаги мураббийлар штаби мазкур трансфер тезроқ амалга ошишини интиқлик билан кутмоқда. Ушбу тажрибали ҳимоячининг келиши жамоанинг ҳимоя чизиғини сезиларли даражада кучайтириши кутилмоқда.

КомоТревоҳ ЧалобаҳЧелсиА СерияТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шахмат маликаси Умида Омонова Осиё чемпионатида шоҳсупага кўтарилди!Шахмат маликаси Умида Омонова Осиё чемпионатида шоҳсупага кўтарилди!Бугун, 20:25Бокудан хушхабар: Мухлиса Машарипова — Жаҳон чемпиони!Бокудан хушхабар: Мухлиса Машарипова — Жаҳон чемпиони!Бугун, 20:14Тарихий зафар: Ўзбекистонлик кўзи ожиз шахматчи Жаҳон чемпиони бўлди!Тарихий зафар: Ўзбекистонлик кўзи ожиз шахматчи Жаҳон чемпиони бўлди!Бугун, 20:12Футбол инқилоби: ФИФА Жаҳон чемпионатини 64 та жамоагача кенгайтирмоқчиФутбол инқилоби: ФИФА Жаҳон чемпионатини 64 та жамоагача кенгайтирмоқчиБугун, 20:09Матиас Соулė агенти Милан клубига мурожаат қилдиМатиас Соулė агенти Милан клубига мурожаат қилдиБугун, 19:59Комо Тревоҳ Чалобаҳ трансферини ҳал қилмоқдаКомо Тревоҳ Чалобаҳ трансферини ҳал қилмоқдаБугун, 19:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда