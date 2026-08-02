Snapdragon 8 Элите процессори кучли совутиш билан барча рақобатчиларни ортда қолдирди
Reddit фойдаланувчиси нцов ZTE Nubia Z70 Ultra смартфонига ўрнатилган Snapdragon 8 Елите процессорини компютерлар учун мўлжалланган иккита катта башний кулер ёрдамида синовдан ўтказди. Ўта кучайтирилган совутиш тизими туфайли процессордаги тротлинг деярли бутунлай йўқ қилинди ва 3DMark Вилд Лифе Ехтреме Стресс Тест синовида қурилманинг барқарорлик кўрсаткичи 99 фоизга етди.
Замонавий мобил қурилмалар технологияси жадал ривожланиб бораётган бир пайтда, ишлаб чиқарувчилар олдида турган энг асосий муаммолардан бири қизиб кетиш ва унинг натижасида юзага келадиган тротлинг жараёнидир. ixbt.com маълумотига кўра, технология ихлосмандларидан бири ўтказган ғайриоддий тажриба мобил процессорларнинг асл имкониятлари ҳарорат чекловлари туфайли қанчалик чекланишини яққол кўрсатиб берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Reddit фойдаланувчиси нтсов томонидан ўтказилган эксперимент давомида ZTE Nubia Z70 Ultra смартфонига ўрнатилган Snapdragon 8 Элите процессорини синовдан ўтказиш учун кутилмаган усул танланди. Смартфон корпусидаги қизиш муаммосини бутунлай бартараф этиш мақсадида унга одатда иш столи компьютерлари процессорлари учун мўлжалланган иккита катта башний кулер уланди.
Ғайриоддий тажриба ва унинг тафсилотлариТажриба давомида мутахассис смартфонга иккита совутгични жойлаштирди: улардан бири қурилманинг орқа панелига, иккинчиси эса тўғридан-тўғри экран томонига ўрнатилди. Гарчи мазкур қизиқарли пост кейинчалик ўчириб юборилган бўлса-да, унинг натижалари тезкорлик билан интернет тармоғи бўйлаб тарқалишга улгурди ва мутахассислар эътиборини тортди.
Ўта кучайтирилган совутиш тизими туфайли Snapdragon 8 Элите процессоридаги тротлинг деярли бутунлай йўқ қилинди. 3DMark Вилд Лифе Эхтреме Стресс Тест синовида қурилманинг барқарорлик кўрсаткичи 99 фоизга етди. Шунингдек, Солар Бай Эхтреме Стресс Тест натижаларида ҳам барқарорлик 99,2 фоизни ташкил этиб, максимал юкламалар вақтида ҳам иш унумдорлиги пасаймаганини тасдиқлади.
Натижалар ва келажакдаги имкониятларЭълон қилинган натижаларга кўра, бундай фавқулодда совитиш шароитида Snapdragon 8 Элите узоқ муддатли юкламалар остида барча замонавий илғор мобил процессорларни, жумладан, Snapdragon 8 Элите Ген 5, Apple A19 Pro ҳамда MediaTek Dimensity 9500 чипларини ортда қолдиришга муваффақ бўлди. Шуни таъкидлаш жоизки, гап базавий унумдорлик ҳақида бормоқда, чунки замонавий флагман СоКъларнинг чўққи кўрсаткичлари ҳали ҳам юқорилигича қолмоқда.
Ушбу қизиқарли эксперимент мобил платформаларнинг реал салоҳияти ҳарорат режимига қанчалик боғлиқлигини яна бир бор исботлади. Агар процессор иссиқлик чекловларига учрамаса, у ўзининг юқори частоталарида ҳеч қандай йўқотишларсиз анча узоқ вақт барқарор ишлай олади.
…