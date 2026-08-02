Snapdragon 8 Элите процессори кучли совутиш билан барча рақобатчиларни ортда қолдирди

·28·Техно
Snapdragon 8 Элите процессори кучли совутиш билан барча рақобатчиларни ортда қолдирди
Қисқача

Reddit фойдаланувчиси нцов ZTE Nubia Z70 Ultra смартфонига ўрнатилган Snapdragon 8 Елите процессорини компютерлар учун мўлжалланган иккита катта башний кулер ёрдамида синовдан ўтказди. Ўта кучайтирилган совутиш тизими туфайли процессордаги тротлинг деярли бутунлай йўқ қилинди ва 3DMark Вилд Лифе Ехтреме Стресс Тест синовида қурилманинг барқарорлик кўрсаткичи 99 фоизга етди.

Замонавий мобил қурилмалар технологияси жадал ривожланиб бораётган бир пайтда, ишлаб чиқарувчилар олдида турган энг асосий муаммолардан бири қизиб кетиш ва унинг натижасида юзага келадиган тротлинг жараёнидир. ixbt.com маълумотига кўра, технология ихлосмандларидан бири ўтказган ғайриоддий тажриба мобил процессорларнинг асл имкониятлари ҳарорат чекловлари туфайли қанчалик чекланишини яққол кўрсатиб берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Reddit фойдаланувчиси нтсов томонидан ўтказилган эксперимент давомида ZTE Nubia Z70 Ultra смартфонига ўрнатилган Snapdragon 8 Элите процессорини синовдан ўтказиш учун кутилмаган усул танланди. Смартфон корпусидаги қизиш муаммосини бутунлай бартараф этиш мақсадида унга одатда иш столи компьютерлари процессорлари учун мўлжалланган иккита катта башний кулер уланди.

Ғайриоддий тажриба ва унинг тафсилотлари

Тажриба давомида мутахассис смартфонга иккита совутгични жойлаштирди: улардан бири қурилманинг орқа панелига, иккинчиси эса тўғридан-тўғри экран томонига ўрнатилди. Гарчи мазкур қизиқарли пост кейинчалик ўчириб юборилган бўлса-да, унинг натижалари тезкорлик билан интернет тармоғи бўйлаб тарқалишга улгурди ва мутахассислар эътиборини тортди.

Ўта кучайтирилган совутиш тизими туфайли Snapdragon 8 Элите процессоридаги тротлинг деярли бутунлай йўқ қилинди. 3DMark Вилд Лифе Эхтреме Стресс Тест синовида қурилманинг барқарорлик кўрсаткичи 99 фоизга етди. Шунингдек, Солар Бай Эхтреме Стресс Тест натижаларида ҳам барқарорлик 99,2 фоизни ташкил этиб, максимал юкламалар вақтида ҳам иш унумдорлиги пасаймаганини тасдиқлади.

Натижалар ва келажакдаги имкониятлар

Эълон қилинган натижаларга кўра, бундай фавқулодда совитиш шароитида Snapdragon 8 Элите узоқ муддатли юкламалар остида барча замонавий илғор мобил процессорларни, жумладан, Snapdragon 8 Элите Ген 5, Apple A19 Pro ҳамда MediaTek Dimensity 9500 чипларини ортда қолдиришга муваффақ бўлди. Шуни таъкидлаш жоизки, гап базавий унумдорлик ҳақида бормоқда, чунки замонавий флагман СоКъларнинг чўққи кўрсаткичлари ҳали ҳам юқорилигича қолмоқда.

Ушбу қизиқарли эксперимент мобил платформаларнинг реал салоҳияти ҳарорат режимига қанчалик боғлиқлигини яна бир бор исботлади. Агар процессор иссиқлик чекловларига учрамаса, у ўзининг юқори частоталарида ҳеч қандай йўқотишларсиз анча узоқ вақт барқарор ишлай олади.

SnapdragonСмартфонПроцессорТехнологияСовутиш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда сув таъминоти тизимларига уюштирилган киберҳужумлар фош этилдиАҚШда сув таъминоти тизимларига уюштирилган киберҳужумлар фош этилдиБугун, 05:51Тер таҳлили орқали ишлайдиган янги ақлли узук яратилдиТер таҳлили орқали ишлайдиган янги ақлли узук яратилдиБугун, 04:57Рогбид СпинР смарт-соати: 100 кунлик автономия ва 50 долларлик нархРогбид СпинР смарт-соати: 100 кунлик автономия ва 50 долларлик нархБугун, 03:59Anthropic сунъий интеллект моделлари синов вақтида тармоқларга кирдиAnthropic сунъий интеллект моделлари синов вақтида тармоқларга кирдиБугун, 03:26OpenAI автоном сунъий интеллект агентларининг изоляция қилинган муҳитдан қочгани ҳақида маълум қилдиOpenAI автоном сунъий интеллект агентларининг изоляция қилинган муҳитдан қочгани ҳақида маълум қилдиБугун, 02:27Лондонлик стартапчилар Кремний водийси маданиятига қарши чиқмоқдаЛондонлик стартапчилар Кремний водийси маданиятига қарши чиқмоқдаБугун, 02:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади