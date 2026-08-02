Honor Play11 Pro: 7000 мАч батарея ва 1,5K экран билан тақдим этилди
Honor компанияси Хитой бозорида 7000 мАч батарея ва 1,5K екранли Honor Play11 Pro смартфони учун дастлабки буюртмаларни қабул қилишни бошлади. Ҳозирча харидорларга 8 GB тезкор ва 256 GB доимий хотирага ега ягона конфигурация 2100 юан, яни тахминан 300 АҚШ долларидан бироз қимматроқ нархда таклиф етилмоқда.
Ixbt.com маълумотига кўра, Honor компанияси Хитой бозорида ўзининг янги — Honor Play11 Pro смартфони учун дастлабки буюртмаларни қабул қилишни бошлади. Ҳозирча харидорларга 8 GB тезкор ва 256 GB доимий хотирага эга ягона конфигурация 2100 юан, яни тахминан 300 АҚШ долларидан бироз қимматроқ нархда таклиф этилмоқда. Янги гаджет учта жозибали рангда сотувга чиқарилган: кумушранг, тилларанг ва қора. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Смартфон замонавий ва мустаҳкам дизайни билан ажралиб туради. Хусусан, қурилма металл ён рамка билан жиҳозланган бўлиб, унинг корпуси IP66 даражасидаги стандарт асосида чанг ва намликдан ишончли ҳимоя қилинган. Бу эса кундалик фойдаланишда қўшимча хавфсизликни таъминлайди.
Дисплей имкониятлари ва кўзни ҳимоя қилиш технологиясиМоделнинг олд қисми юқори сифатли OLED экран билан қопланган бўлиб, унинг диагонали 6,6 дюймни ташкил этади. Дисплей 1,5K юқори аниқликни, 120 Hz частотани ва нақ 6500 нит бўлган энг юқори ёрқинлик даражасини қўллаб-қувватлайди. Таъкидлаш жоизки, экран олд панелнинг салкам 95 фоизини эгаллайди.
Ишлаб чиқарувчилар фойдаланувчиларнинг кўз саломатлигига ҳам алоҳида эътибор қаратишган. Хусусан, дисплей частотаси 3840 Hz бўлган юқори частотали ШИМ-регулировка (ПВМ димминг) технологиясига эга бўлиб, бу кўзнинг чарчашини сезиларли даражада камайтирадиган немеркаюший (милтилламайдиган) экранни таъминлайди.
Батарея қуввати ва техник кўрсаткичларГажетнинг энг асосий устунликларидан бири бу унинг аккумуляторидир. Honor Play11 Pro 7000 мАч сиғимли улкан батарея билан таъминланган бўлиб, у 45 В қувват олиш тезлигини қўллаб-қувватлайди. Шунга қарамай, инженерлар батарея сиғими катта бўлишига қараммай, корпус қалинлигини атиги 7,34 мм, оғирлигини эса 185 грамм даражасида сақлаб қолишга муваффақ бўлишган.
Аккумулятор ва дизайн уйғунлиги:
- 7000 мАч сиғимли аккумулятор
- Атиги 7,34 мм қалинликдаги юпқа корпус
- Карийлиги 185 грамм бўлган енгил вазн
- 45 В қувватлаш қуввати
…