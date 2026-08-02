Honor Play11 Pro: 7000 мАч батарея ва 1,5K экран билан тақдим этилди

·47·Техно
Honor Play11 Pro: 7000 мАч батарея ва 1,5K экран билан тақдим этилди
Қисқача

Honor компанияси Хитой бозорида 7000 мАч батарея ва 1,5K екранли Honor Play11 Pro смартфони учун дастлабки буюртмаларни қабул қилишни бошлади. Ҳозирча харидорларга 8 GB тезкор ва 256 GB доимий хотирага ега ягона конфигурация 2100 юан, яни тахминан 300 АҚШ долларидан бироз қимматроқ нархда таклиф етилмоқда.

Ixbt.com маълумотига кўра, Honor компанияси Хитой бозорида ўзининг янги — Honor Play11 Pro смартфони учун дастлабки буюртмаларни қабул қилишни бошлади. Ҳозирча харидорларга 8 GB тезкор ва 256 GB доимий хотирага эга ягона конфигурация 2100 юан, яни тахминан 300 АҚШ долларидан бироз қимматроқ нархда таклиф этилмоқда. Янги гаджет учта жозибали рангда сотувга чиқарилган: кумушранг, тилларанг ва қора. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Смартфон замонавий ва мустаҳкам дизайни билан ажралиб туради. Хусусан, қурилма металл ён рамка билан жиҳозланган бўлиб, унинг корпуси IP66 даражасидаги стандарт асосида чанг ва намликдан ишончли ҳимоя қилинган. Бу эса кундалик фойдаланишда қўшимча хавфсизликни таъминлайди.

Дисплей имкониятлари ва кўзни ҳимоя қилиш технологияси

Моделнинг олд қисми юқори сифатли OLED экран билан қопланган бўлиб, унинг диагонали 6,6 дюймни ташкил этади. Дисплей 1,5K юқори аниқликни, 120 Hz частотани ва нақ 6500 нит бўлган энг юқори ёрқинлик даражасини қўллаб-қувватлайди. Таъкидлаш жоизки, экран олд панелнинг салкам 95 фоизини эгаллайди.

Ишлаб чиқарувчилар фойдаланувчиларнинг кўз саломатлигига ҳам алоҳида эътибор қаратишган. Хусусан, дисплей частотаси 3840 Hz бўлган юқори частотали ШИМ-регулировка (ПВМ димминг) технологиясига эга бўлиб, бу кўзнинг чарчашини сезиларли даражада камайтирадиган немеркаюший (милтилламайдиган) экранни таъминлайди.

Батарея қуввати ва техник кўрсаткичлар

Гажетнинг энг асосий устунликларидан бири бу унинг аккумуляторидир. Honor Play11 Pro 7000 мАч сиғимли улкан батарея билан таъминланган бўлиб, у 45 В қувват олиш тезлигини қўллаб-қувватлайди. Шунга қарамай, инженерлар батарея сиғими катта бўлишига қараммай, корпус қалинлигини атиги 7,34 мм, оғирлигини эса 185 грамм даражасида сақлаб қолишга муваффақ бўлишган.

Аккумулятор ва дизайн уйғунлиги:

  • 7000 мАч сиғимли аккумулятор
  • Атиги 7,34 мм қалинликдаги юпқа корпус
  • Карийлиги 185 грамм бўлган енгил вазн
  • 45 В қувватлаш қуввати
Қурилманинг аппарат қисми MediaTek Dimensity 6500 чипига асосланган бўлиб, кундалик вазифаларни бажариш учун етарли унумдорликни тақдим этади. Шунингдек, смартфон 50 мегапикселли асосий камера ҳамда 8 мегапикселли олд камера билан жиҳозланган бўлиб, сифатли суратга олиш имконини беради.

HonorHonorPlay11ProСмартфонMediaTekГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Автоҳалокатга учраган GeForce RTX 5060 Ти муваффақиятли тикландиАвтоҳалокатга учраган GeForce RTX 5060 Ти муваффақиятли тикландиБугун, 06:23АҚШда сув таъминоти тизимларига уюштирилган киберҳужумлар фош этилдиАҚШда сув таъминоти тизимларига уюштирилган киберҳужумлар фош этилдиБугун, 05:51Snapdragon 8 Элите процессори кучли совутиш билан барча рақобатчиларни ортда қолдирдиSnapdragon 8 Элите процессори кучли совутиш билан барча рақобатчиларни ортда қолдирдиБугун, 05:21Тер таҳлили орқали ишлайдиган янги ақлли узук яратилдиТер таҳлили орқали ишлайдиган янги ақлли узук яратилдиБугун, 04:57Рогбид СпинР смарт-соати: 100 кунлик автономия ва 50 долларлик нархРогбид СпинР смарт-соати: 100 кунлик автономия ва 50 долларлик нархБугун, 03:59Anthropic сунъий интеллект моделлари синов вақтида тармоқларга кирдиAnthropic сунъий интеллект моделлари синов вақтида тармоқларга кирдиБугун, 03:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади