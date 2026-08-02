Автоҳалокатга учраган GeForce RTX 5060 Ти муваффақиятли тикланди
Технологиялар оламида ҳар куни турли қизиқарли воқеалар юз бериб туради, бироқ Хитойлик устанинг ушбу иши чинакамига эътиборга лойиқ. ixbt.com нашрининг хабар беришича, машина автоҳалокатига учраган ва деярли иккига букланиб қолган NVIDIA GeForce RTX 5060 Ти видеокартасини мутахассис муваффақиятли таъмирлаб, унга иккинчи ҳаёт бахш этди. Ушбу ғайриоддий ҳолат замонавий компьютер қисмларининг чидамлилиги ва профессионал таъмирлаш имкониятларини яна бир бор намойиш этди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Воқеа тафсилотларига кўра, Бротер Жанг тахаллуси остида фаолият юритувчи Хитойлик электроника устаси жиддий шикастланган график тезлаткични қабул қилиб олган. ЙТ вақтида кучли зарба оқибатида қурилманинг совутиш тизими ва иссиқлик тарқатувчи пластинкаси қаттиқ деформацияга учраган. Видеокарта худди кимдир уни қўш қилиб букиб қўйгандек қўрқинчли ҳолатда эди. Бироқ қурилмани қисмларга ажратиб кўриш жараёни кутилмаган ижобий натижаларни кўрсатди.
Таъмирлаш жараёни ва синовларМутахассиснинг текшируви шуни кўрсатдики, ташқи кўринишининг қўрқинчли эканлигига қарамай, асосий босма плата (текстолит) унчалик ҳам жиддий эгилмаган экан. Энг муҳими, қисқа туташув аломатлари топилмаган. У эҳтиёткорлик билан платани тўғрилагач, видеокарта ишга тушди ва ҳатто экранга тасвир ҳам узатди. Шунга қарамай, муаммолар ҳали тугамаган эди: махсус драйвер ўрнатилгандан сўнг тизим ишдан чиқа бошлади, гарчи хотира диагностикасида ҳеч қандай хато аниқланмаган бўлса ҳам.
Носозлик сабабини бартараф этиш мақсадида у энг кўп жабрланган қисм яқинида жойлашган Samsung хотира чипини қайта суғуриб, жойига янгитдан қаттиқ қилиб пайвандлаб чиқди. Ушбу мураккаб жараён ўз мевасини берди ва тизим қурилмани тўғри таний бошлади. Штатдаги совутиш тизими яроқсиз ҳолатга келгани сабабли, синовлар қисман тикланган радиатор ва иккита ташқи вентилятор ёрдамида ўтказилди.
Нима учун видеокартани сақлаб қолиш имкониз бўлди?Синов давомида тикланган GeForce RTX 5060 Ти жуда яхши натижа кўрсатди. У 98,9 фоиз барқарорлик билан мураккаб стресс-тестдан муваффақиятли ўтди. Бунда GPU ҳарорати 67 даражадан, хотира чиплари ҳарорати эса 68 даражадан ошмади. Мутахассиснинг фикрича, бундай муваффақиятли якун кўп жиҳатдан айнан RTX 5060 Ти моделининг ўзига хос конструкцияси билан боғлиқ.
Гап шундаки, мазкур видеокарта нисбатан калта печат платасига эга бўлиб, асосий зарба айнан унинг чегарасидан чиқиб турувчи совутиш тизимига тўғри келган. Агар шикастланишлар бевосита графикор просессорнинг ўзига тегиб ўтганда ёки текстолитда жиддий ёриқлар ҳосил қилганида, қурилмани таъмирлаш имконсиз ёки иқтисодий жиҳатдан маъносиз бўлар эди.
…