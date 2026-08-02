Автоҳалокатга учраган GeForce RTX 5060 Ти муваффақиятли тикланди

·0·Техно
Автоҳалокатга учраган GeForce RTX 5060 Ти муваффақиятли тикланди

Технологиялар оламида ҳар куни турли қизиқарли воқеалар юз бериб туради, бироқ Хитойлик устанинг ушбу иши чинакамига эътиборга лойиқ. ixbt.com нашрининг хабар беришича, машина автоҳалокатига учраган ва деярли иккига букланиб қолган NVIDIA GeForce RTX 5060 Ти видеокартасини мутахассис муваффақиятли таъмирлаб, унга иккинчи ҳаёт бахш этди. Ушбу ғайриоддий ҳолат замонавий компьютер қисмларининг чидамлилиги ва профессионал таъмирлаш имкониятларини яна бир бор намойиш этди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Воқеа тафсилотларига кўра, Бротер Жанг тахаллуси остида фаолият юритувчи Хитойлик электроника устаси жиддий шикастланган график тезлаткични қабул қилиб олган. ЙТ вақтида кучли зарба оқибатида қурилманинг совутиш тизими ва иссиқлик тарқатувчи пластинкаси қаттиқ деформацияга учраган. Видеокарта худди кимдир уни қўш қилиб букиб қўйгандек қўрқинчли ҳолатда эди. Бироқ қурилмани қисмларга ажратиб кўриш жараёни кутилмаган ижобий натижаларни кўрсатди.

Таъмирлаш жараёни ва синовлар

Мутахассиснинг текшируви шуни кўрсатдики, ташқи кўринишининг қўрқинчли эканлигига қарамай, асосий босма плата (текстолит) унчалик ҳам жиддий эгилмаган экан. Энг муҳими, қисқа туташув аломатлари топилмаган. У эҳтиёткорлик билан платани тўғрилагач, видеокарта ишга тушди ва ҳатто экранга тасвир ҳам узатди. Шунга қарамай, муаммолар ҳали тугамаган эди: махсус драйвер ўрнатилгандан сўнг тизим ишдан чиқа бошлади, гарчи хотира диагностикасида ҳеч қандай хато аниқланмаган бўлса ҳам.

Носозлик сабабини бартараф этиш мақсадида у энг кўп жабрланган қисм яқинида жойлашган Samsung хотира чипини қайта суғуриб, жойига янгитдан қаттиқ қилиб пайвандлаб чиқди. Ушбу мураккаб жараён ўз мевасини берди ва тизим қурилмани тўғри таний бошлади. Штатдаги совутиш тизими яроқсиз ҳолатга келгани сабабли, синовлар қисман тикланган радиатор ва иккита ташқи вентилятор ёрдамида ўтказилди.

Нима учун видеокартани сақлаб қолиш имкониз бўлди?

Синов давомида тикланган GeForce RTX 5060 Ти жуда яхши натижа кўрсатди. У 98,9 фоиз барқарорлик билан мураккаб стресс-тестдан муваффақиятли ўтди. Бунда GPU ҳарорати 67 даражадан, хотира чиплари ҳарорати эса 68 даражадан ошмади. Мутахассиснинг фикрича, бундай муваффақиятли якун кўп жиҳатдан айнан RTX 5060 Ти моделининг ўзига хос конструкцияси билан боғлиқ.

Гап шундаки, мазкур видеокарта нисбатан калта печат платасига эга бўлиб, асосий зарба айнан унинг чегарасидан чиқиб турувчи совутиш тизимига тўғри келган. Агар шикастланишлар бевосита графикор просессорнинг ўзига тегиб ўтганда ёки текстолитда жиддий ёриқлар ҳосил қилганида, қурилмани таъмирлаш имконсиз ёки иқтисодий жиҳатдан маъносиз бўлар эди.

GeForce RTX 5060 ТиВидеокартаТаъмирлашТехнологияларNVIDIA
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда сув таъминоти тизимларига уюштирилган киберҳужумлар фош этилдиАҚШда сув таъминоти тизимларига уюштирилган киберҳужумлар фош этилдиБугун, 05:51Snapdragon 8 Элите процессори кучли совутиш билан барча рақобатчиларни ортда қолдирдиSnapdragon 8 Элите процессори кучли совутиш билан барча рақобатчиларни ортда қолдирдиБугун, 05:21Тер таҳлили орқали ишлайдиган янги ақлли узук яратилдиТер таҳлили орқали ишлайдиган янги ақлли узук яратилдиБугун, 04:57Рогбид СпинР смарт-соати: 100 кунлик автономия ва 50 долларлик нархРогбид СпинР смарт-соати: 100 кунлик автономия ва 50 долларлик нархБугун, 03:59Anthropic сунъий интеллект моделлари синов вақтида тармоқларга кирдиAnthropic сунъий интеллект моделлари синов вақтида тармоқларга кирдиБугун, 03:26OpenAI автоном сунъий интеллект агентларининг изоляция қилинган муҳитдан қочгани ҳақида маълум қилдиOpenAI автоном сунъий интеллект агентларининг изоляция қилинган муҳитдан қочгани ҳақида маълум қилдиБугун, 02:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади