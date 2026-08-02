Моуринью «Фиорентина» билан ўйинда «Реал»нинг 3 хил қиёфасини кўрди
Австриянинг Клагенфурт шаҳрида ўтказилган ўйин мавсумолди дастлабки йирик синов сифатида баҳоланди. «Реал» ва «Фиорентина» жамоалари ўртасидаги баҳс 2:2 ҳисобидаги дуранг билан якунланди. Ендрик ва Алексис Siriя киритган голлар евазига мадридликлар дастлабки бўлимда устунликка еришган бўлса-да, Риккардо Пикколи ҳамда Мойзе Кеннинг голлари италияликларга мағлубиятдан қутулиб қолиш имконини берди.
«Реал» янги мавсум олдидан ўтказган дастлабки йирик синовида «Фиорентина» билан 2:2 ҳисобида дуранг ўйнади. Аммо Жозе Моуриньюни натижадан кўра жамоанинг учрашув давомида намоён этган уч хил қиёфаси кўпроқ қизиқтирди.
Португалиялик мутахассис тетик, чарчаган ва кучли толиқишга қарамай яна ўйин назоратини қўлга олган «Реал»ни кўрганини айтди. Айниқса, охирги ҳолат унда катта таассурот қолдирган.
«Танаффусгача 3:0 ёки 4:0 бўлиши мумкин эди»
Австриянинг Клагенфурт шаҳрида ўтказилган учрашувда «Реал» дастлабки дақиқаларданоқ ташаббусни қўлга олди. Эндрик ҳисобни очган бўлса, ёш Алексис Сирия мадридликларнинг устунлигини оширди. Бироқ «Фиорентина» Риккардо Пикколи ва Мойзе Кеннинг голлари эвазига мағлубиятдан қутулиб қолди.
Моуриньюнинг фикрича, биринчи бўлимда қайд этилган 2:1 ҳисоби майдондаги устунликни тўлиқ акс эттирмаган. «Реал» кўплаб вазиятлар яратган ва танаффусгача ўйин тақдирини деярли ҳал қилиб қўйиши мумкин эди.
«Тетик жамоа жуда яхши ўйнади», — дея дастлабки 45 дақиқани баҳолади Моуринью.
Мадридликлар юқори босим, тезкор узатмалар ва рақиб майдонида тўпни қайтариб олиш орқали «Фиорентина» ҳимоясига жиддий қийинчилик туғдирди. Айниқса, Арда Гюлернинг ижодкорлиги ҳамда ёш футболчиларнинг жасур ҳаракатлари эътиборни тортди.
Кейин «Реал»нинг иккинчи қиёфаси пайдо бўлди
Танаффусдан кейин учрашувнинг мазмуни ўзгарди. Италия жамоаси жисмоний курашни кучайтириб, юқори босим қўллай бошлади. Шу пайтга келиб, мавсумолди тайёргарлигини тўлиқ ўтамаган мадридликларда чарчоқ аломатлари сезилди.
Моуринью бу даврни жамоанинг «иккинчи қиёфаси» деб таърифлади. «Реал» аввалгидай эркин ҳужум қила олмай қолди ва ўз жарима майдони яқинида кўпроқ ҳимояланишга мажбур бўлди.
Марказий ҳимояда ҳаракат қилган ёш Хоан Мартинес ва Марио Ривас учун Мойзе Кенга қарши кураш айниқса оғир кечди. Моуринью икки ҳимоячининг ўйинини юқори баҳолади, бироқ улар ҳали кучли ва жисмонан бақувват ҳужумчиларга қарши тўлиқ тайёр эмаслигини яширмади.
Бу фикр ёш футболчиларнинг иқтидорига шубҳа эмас, балки катталар футболида маҳоратнинг ўзи етарли бўлмаслигини кўрсатади. Юқори даражада тезлик, жисмоний барқарорлик ва босим остида тўғри қарор қабул қилиш ҳам ҳал қилувчи аҳамиятга эга.
Моуриньюга энг кўп ёққан қиёфа
«Фиорентина» ҳисобни тенглаштиргач, «Реал» бир муддат қийин аҳволда қолди. Аммо учрашув охирида жамоа яна ўзига келиб, ҳаракатларини тартибга солди ва ўйин назоратини қисман қайтариб олди.
Моуринью айнан шу ҳолатни жамоанинг учинчи қиёфаси деб атади. Унинг таъкидлашича, футболчилар қаттиқ чарчаган бўлса-да, алоҳида-алоҳида эмас, бир бутун жамоа сифатида ҳаракат қилишда давом этган.
Бу янги бош мураббий учун муҳим ишора эди. Чунки мавсум давомида «Реал» ҳар доим ҳам рақибдан устун ёки жисмонан тетик бўлавермайди. Шундай пайтларда футболчиларнинг ўзаро ёрдам бериши, майдондаги масофаларни сақлаши ва сабр билан ўйнаши катта аҳамият касб этади.
Уч кунлик машғулотдан кейин 70 дақиқа
Моуринью Дензел Думфрис ва Эндрикнинг фидойилигини алоҳида таъкидлади. Икки футболчи жамоа билан атиги бир неча кун машғулот ўтказганига қарамай, 70 дақиқадан кўпроқ ҳаракат қилди.
Думфрис янги жамоасидаги илк учрашувида ўнг қанот бўйлаб фаол ўйнади. У ҳужумга қўшилиш, рақиб жарима майдонига кириб бориш ва қанотда кенглик яратиш вазифаларини бажарди. Бироқ тайёргарлик етишмаслиги иккинчи бўлимда унинг ҳаракатларига таъсир қилди.
Эндрик эса гол уриб, янги мураббийга дастлабки ижобий ишорани берди. Ҳужумчи серҳаракат ўйнади, аммо айрим вазиятларда шошқалоқлик ҳам қилди. Шунга қарамай, мавсумолди тайёргарлигининг илк босқичида гол уриши унинг ўзига бўлган ишончини ошириши мумкин.
Академия футболчилари учун катта синов
Жаҳон чемпионатида иштирок этган бир қатор етакчилар ҳали жамоага қўшилмагани сабаб Моуринью «Фиорентина»га қарши кўплаб ёшларга имконият берди. «Реал»нинг мавсумолди дастлабки машғулотларига ҳам академиядан кўплаб футболчилар жалб этилган эди.
Хоан Мартинес ва Марио Ривас мураббийда айниқса яхши таассурот қолдирди. Моуринью уларнинг техник салоҳияти ва келажагини юқори баҳолади. Бироқ ўйин жисмоний курашга айлангач, тажриба ва куч борасидаги фарқ сезилди.
Карлос Эспи учун эса учрашув янада кутилмаган тарзда кечди. У жамоа билан жуда кам машқ қилганига қарамай, майдонга тушиб, биринчи жамоа муҳитини ҳис қилиш имкониятига эга бўлди. Мураббий буни футболчи учун муҳим тажриба сифатида баҳолади.
«Ўртоқлик ўйинида ҳам “Реал” — “Реал”»
Моуринью учрашув олдидан футболчиларига клуб номи ва либоси ҳар қандай ўйинда масъулият юклашини эслатган. Унинг қарашича, мавсумолди баҳси натижа учун ҳал қилувчи бўлмаса-да, «Реал» майдонга шунчаки вақт ўтказиш учун тушмайди.
Португалиялик мутахассис қўлида мавжуд футболчилардан фойдаланганини ва тактик жиҳатдан жиддий тайёргарлик кўриш учун атиги бир машғулот бўлганини таъкидлади. Шундай шароитда биринчи бўлимдаги ўйин ва учрашув охиридаги жамоавий ҳаракат унга маъқул келди.
Бу фикр Моуриньюнинг янги лойиҳада ҳам клубнинг талабчанлик руҳини биринчи ўринга қўяётганини кўрсатади. У ёш футболчидан ҳам, тажрибали юлдуздан ҳам майдонда бир хил даражада масъулият кутади.
Асосий футболчилар қачон қўшилади?
Моуриньюнинг асосий хавотири — етакчи футболчиларнинг жамоага кеч қўшилаётгани. У янги мавсум олдидан бутун таркиб билан камида уч ҳафта ишлашни истаган, аммо халқаро мусобақалар туфайли бунинг имкони бўлмаган.
Мураббийнинг айтишича, Винисиус Жуниор, Браҳим Диас ва Бернарду Силва яқин машғулотларда жамоага қўшилиши кутилмоқда. Думфрис, Эндрик ва бошқа футболчилар эса ҳар бир янги машғулот орқали жисмоний ҳолатини яхшилаб боради.
Шу боис «Фиорентина»га қарши баҳсдан «Реал»нинг янги мавсумдаги тўлиқ қиёфаси ҳақида қатъий хулоса чиқаришга ҳали эрта. Бу Моуринью учун асосан футболчиларнинг ҳолатини баҳолаш ва ёшларни катта саҳнада синаш имконияти эди.
Қайтиш қандай туйғу уйғотди?
Моуринью 2026 йил июнида «Реал» бош мураббийи этиб тайинланди ва клуб билан 2029 йилгача шартнома имзолади. Бу унинг Мадриддаги иккинчи даври ҳисобланади.
Ундан «Реал»ни яна бошқариш қандай туйғу уйғотгани сўралганда, мураббий ҳиссиётларга берилмади. Моуринью ҳақиқий баҳслар ҳали бошланмаганини ва асосий туйғулар расмий ўйинлар билан бирга келиши мумкинлигини айтди.
Бу жавоб португалиялик мутахассис учун мавсумолди учрашувларидан кўра натижа талаб қилинадиган расмий баҳслар муҳимроқ эканини яна бир бор кўрсатди.
Асосий хулоса
«Фиорентина»га қарши 2:2 ҳисобидаги дуранг «Реал»нинг кучли ва заиф жиҳатларини бир ўйиннинг ўзида намоён қилди.
Жамоа тетик ҳолатда юқори суръат ва самарали босим кўрсатди. Чарчоқ кучайгач, рақибга ташаббусни бериб қўйди. Аммо учрашув якунида футболчиларнинг яна бирлашиб, ўйин назоратини қайтаришга интилиши Моуриньюга энг кўп маъқул келди.
Энди португалиялик мутахассис олдида икки асосий вазифа турибди: етакчиларни қисқа вақт ичида умумий тизимга қўшиш ва иқтидорли ёшларни катта футболнинг жисмоний талабларига тайёрлаш.
Моуриньюнинг «Реал»и уч қиёфадан қай бирини янги мавсумда кўпроқ намоён этади — биринчи расмий учрашувлар шу саволга жавоб беради.
…