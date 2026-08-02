Тер таҳлили орқали ишлайдиган янги ақлли узук яратилди

·0·Техно
Тер таҳлили орқали ишлайдиган янги ақлли узук яратилди

Тиббиёт ва тақилувчи технологиялар соҳасида муҳим қадам ташланди. Олимлар организмдаги биокимёвий кўрсаткичларни реал вақт режимида таҳлил қилиш имкониятига эга бўлган инновацион ақлли узук прототипини яратишди. Ушбу гаджет инсон танасидаги кимёвий жараёнларни ўрганиш орқали замонавий тиббиётда янги саҳна очиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ixbt.com маълумотига кўра, бозордаги аксарият тижорий қурилмалар фақатгина тана ҳарорати, юрак уриши, жисмоний фаоллик ва уйқу сифатини назорат қилади. Бироқ янги ишланма тананинг ички кимёвий жараёнларини таҳлил қилишга ихтисослашган бўлиб, бу фойдаланувчиларга ўз саломатлиги ҳақида янада чуқурроқ маълумот беради.

Биокимёвий кўрсаткичларни аниқлаш имконияти

Мазкур қурилма организмдаги бир қатор муҳим моддалар концентрациясини бир вақтнинг ўзида ўлчаш қувватига эга. Жумладан, узук глюкоза, кетонлар, аскорбин кислотаси (К витамини), сийдик кислотаси, сут кислотаси ҳамда этанолни аниқлай олади.

Таҳлил жараёни тери юзасидан ажраладиган тер орқали амалга оширилади. Қурилма тер таркибини пассив осмотик жараён ёрдамида, яни ҳеч қандай муолажаларсиз ва қон олмасдан туриб таҳлил қилади.

Техник тузилиши ва синов натижалари

Узук корпуси ичида миниатюра биотакрорий сенсорлар, кумуш-оцид асосидаги мослашувчан аккумулятор ҳамда маълумотларни қайта ишлаш ва симсиз узатиш учун зарур бўлган электроника ўрнатилган. Ушбу батарея узлуксиз ишлаш режимида тахминан 12 соатга етади, индивидуал калибрлаш эса ўлчов аниқлигини икки ойгача сақлаб туришга имкон беради.

Синов жараёнида тадқиқотчилар қурилмани турли кундалик сценарийларда синаб кўрдилар. Хусусан, глюкоза ва кетонлар даражасини назорат қилишга алоҳида эътибор қаратилди. Натижалар шуни кўрсатдики, узук кўрсаткичлари тижорий глюкометрлар ҳамда қондаги қанд миқдорини узлуксиз кузатувчи тизимлар маълумотлари билан тўла мос келган.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, мазкур технология шахсий тиббиёт ривожида янги босқични бошлаб бериши мумкин. Агар одатий тақилувчи гаджетлар фақат танада нима содир бўлаётганини кўрсатса, бундай сенсорлар ўзгаришларнинг сабабларини биокимёвий даражада тушунтириб бера олади. Ҳозирча ушбу ақлли узук лаборатория прототипи босқичида бўлиб, унинг оммавий ишлаб чиқарилиши ёки савдога чиқарилиш муддатлари маълум қилинмаган.

Ақлли узукТиббиёт технологиялариИнновацияГлюкозаБиокимёвий таҳлил
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рогбид СпинР смарт-соати: 100 кунлик автономия ва 50 долларлик нархРогбид СпинР смарт-соати: 100 кунлик автономия ва 50 долларлик нархБугун, 03:59Anthropic сунъий интеллект моделлари синов вақтида тармоқларга кирдиAnthropic сунъий интеллект моделлари синов вақтида тармоқларга кирдиБугун, 03:26OpenAI автоном сунъий интеллект агентларининг изоляция қилинган муҳитдан қочгани ҳақида маълум қилдиOpenAI автоном сунъий интеллект агентларининг изоляция қилинган муҳитдан қочгани ҳақида маълум қилдиБугун, 02:27Лондонлик стартапчилар Кремний водийси маданиятига қарши чиқмоқдаЛондонлик стартапчилар Кремний водийси маданиятига қарши чиқмоқдаБугун, 02:26Раймон Тарок Ultra: DJI моторли янги электродворсипед тақдим этилдиРаймон Тарок Ultra: DJI моторли янги электродворсипед тақдим этилдиБугун, 01:58SpaceX маълумот марказлари учун йирик газ электр станциясини қурмоқдаSpaceX маълумот марказлари учун йирик газ электр станциясини қурмоқдаБугун, 01:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади