Тер таҳлили орқали ишлайдиган янги ақлли узук яратилди
Тиббиёт ва тақилувчи технологиялар соҳасида муҳим қадам ташланди. Олимлар организмдаги биокимёвий кўрсаткичларни реал вақт режимида таҳлил қилиш имкониятига эга бўлган инновацион ақлли узук прототипини яратишди. Ушбу гаджет инсон танасидаги кимёвий жараёнларни ўрганиш орқали замонавий тиббиётда янги саҳна очиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ixbt.com маълумотига кўра, бозордаги аксарият тижорий қурилмалар фақатгина тана ҳарорати, юрак уриши, жисмоний фаоллик ва уйқу сифатини назорат қилади. Бироқ янги ишланма тананинг ички кимёвий жараёнларини таҳлил қилишга ихтисослашган бўлиб, бу фойдаланувчиларга ўз саломатлиги ҳақида янада чуқурроқ маълумот беради.
Биокимёвий кўрсаткичларни аниқлаш имкониятиМазкур қурилма организмдаги бир қатор муҳим моддалар концентрациясини бир вақтнинг ўзида ўлчаш қувватига эга. Жумладан, узук глюкоза, кетонлар, аскорбин кислотаси (К витамини), сийдик кислотаси, сут кислотаси ҳамда этанолни аниқлай олади.
Таҳлил жараёни тери юзасидан ажраладиган тер орқали амалга оширилади. Қурилма тер таркибини пассив осмотик жараён ёрдамида, яни ҳеч қандай муолажаларсиз ва қон олмасдан туриб таҳлил қилади.
Техник тузилиши ва синов натижалариУзук корпуси ичида миниатюра биотакрорий сенсорлар, кумуш-оцид асосидаги мослашувчан аккумулятор ҳамда маълумотларни қайта ишлаш ва симсиз узатиш учун зарур бўлган электроника ўрнатилган. Ушбу батарея узлуксиз ишлаш режимида тахминан 12 соатга етади, индивидуал калибрлаш эса ўлчов аниқлигини икки ойгача сақлаб туришга имкон беради.
Синов жараёнида тадқиқотчилар қурилмани турли кундалик сценарийларда синаб кўрдилар. Хусусан, глюкоза ва кетонлар даражасини назорат қилишга алоҳида эътибор қаратилди. Натижалар шуни кўрсатдики, узук кўрсаткичлари тижорий глюкометрлар ҳамда қондаги қанд миқдорини узлуксиз кузатувчи тизимлар маълумотлари билан тўла мос келган.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, мазкур технология шахсий тиббиёт ривожида янги босқични бошлаб бериши мумкин. Агар одатий тақилувчи гаджетлар фақат танада нима содир бўлаётганини кўрсатса, бундай сенсорлар ўзгаришларнинг сабабларини биокимёвий даражада тушунтириб бера олади. Ҳозирча ушбу ақлли узук лаборатория прототипи босқичида бўлиб, унинг оммавий ишлаб чиқарилиши ёки савдога чиқарилиш муддатлари маълум қилинмаган.
…