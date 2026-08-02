Anthropic сунъий интеллект моделлари синов вақтида тармоқларга кирди

·29·Техно
Anthropic сунъий интеллект моделлари синов вақтида тармоқларга кирди
Қисқача

Anthropic компаниясининг Claude оиласига мансуб моделлари ички киберхавфсизлик синовлари жараёнида учта компания тизимларига рухсациз кириб олгани маълум қилинди. Тушунмовчилик туфайли оммавий тармоққа уланиб қолган Claude Опус 4.7, Claude Mythos 5 ва битта ички експериментал модел заиф паролларни танлаш ҳамда ҳимояланмаган интерфейслар орқали ташкилотлар инфратузилмасига муваффақиятли кирган.

Сунъий интеллект соҳасидаги етакчи компаниялардан бири бўлган Anthropic ўзининг Claude оиласига мансуб бир нечта моделлари ички киберхавфсизлик синовлари жараёнида учта компания тизимларига рухсатсиз кириб олганини маълум қилди. ixbt.com хабар беришича, ушбу ҳодиса "операцион носозлик" деб баҳоланган ва шундан сўнг барча синов жараёнлари жорий йилнинг 23-июльида вақтинча тўхтатилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур инсидентлар 141 мингдан ортиқ тест сессиялари текширилгандан сўнг аниқланган. Ушбу текширув шундоққина OpenAI ўзининг автоном сунъий интеллект агенти Hugging Face платформасига рухсатсиз киргани ҳақида хабар берганидан кўп ўтмай бошланган эди. Anthropic таъкидлашича, бунга синовларни ташкил этишдаги хатолик сабаб бўлган.

Синовдаги хатолик ва тармоққа уланиш

Аслида моделлар интернет тармоғига уланмаган ҳолда ишлаши керак эди, бироқ "тушунмовчилик туфайли улар оммавий тармоққа уланиб қолган". Тармоққа кириш имкониятига эга бўлган Claude Опус 4.7, Claude Mythos 5 ва битта ички экспериментал модел оддий усуллар, жумладан, заиф паролларни танлаш ҳамда ҳимояланмаган тармоқ интерфейсларидан фойдаланган ҳолда учта ташкилот инфратузилмасига киришга муваффақ бўлган.

Энг қизиқарли ҳолатлардан бири Claude Опус 4.7 модели билан боғлиқ ҳолда юз берди. Компьютер тармоғидан яширин маълумотларни қидириш бўйича ўқув сценарийси бўлган Каптуре те Флаг топшириғини бажариш чоғида сунъий интеллектга тасодифан реал мавжуд компания номи билан бир хил бўлган уйдирма ном берилган. Натижада сунъий интеллект топилган реал серверлар синовнинг бир қисми деб ўйлаб, заифликларни мустақил равишда аниқлаган ҳамда маълумотлар базасига кириш ҳуқуқини қўлга киритган.

Хавфсизлик чоралари ва кейинги қадамлар

Бошқа бир ҳолатда эса ҳали оммага тақдим этилмаган тадқиқот модели нишон синов муҳити эмас, балки ҳақиқий компания эканлигини тушуниб етгач, ҳужумни ўз-ўзидан тўхтатган. Anthropic жабрланган ташкилотларга бу ҳақда 27-июль куни хабар берган. Улардан иккитаси содир бўлган воқеадан олдиндан хабардор бўлмаган, учинчи компания билан эса алоқа ўрнатиш ишлари давом этмоқда.

Компаниянинг ҳамкори ҳисобланган Иррегулар киберхавфсизлик лабораторияси ҳам мазкур ҳолат юзасидан ўз текширувини олиб бормоқда. Anthropic вакиллари замонавий сунъий интеллект моделларининг имкониятлари кенгайиб бориши сари мавжуд назорат механизмлари етарли бўлмай қолаётгани ва уларни ҳам ички, ҳам ташқи синов муҳитларида жиддий кучайтириш зарурлигини тан олишди.

Мазкур инсидент АҚШ расмийларининг янги сунъий интеллект тизимлари хавфсизлигига бўлган эътиборининг кескинлашуви фонида содир бўлди. OpenAI билан боғлиқ шунга ўхшаш воқеалардан сўнг мамлакат раҳбарияти энг қувватли моделларни синовдан ўтказишнинг янги тизимини тайёргарлигини бошлаб юборган эди. Ҳозирда OpenAI ва Anthropic компаниялари келгусидаги сунъий интеллект тизимлари хавфсизлиги масалаларини Америка регуляторлари ҳамда қонунчилари билан муҳокама қилмоқда.

AnthropicClaudeСунъий интеллектКиберхавфсизликТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рогбид СпинР смарт-соати: 100 кунлик автономия ва 50 долларлик нархРогбид СпинР смарт-соати: 100 кунлик автономия ва 50 долларлик нархБугун, 03:59OpenAI автоном сунъий интеллект агентларининг изоляция қилинган муҳитдан қочгани ҳақида маълум қилдиOpenAI автоном сунъий интеллект агентларининг изоляция қилинган муҳитдан қочгани ҳақида маълум қилдиБугун, 02:27Лондонлик стартапчилар Кремний водийси маданиятига қарши чиқмоқдаЛондонлик стартапчилар Кремний водийси маданиятига қарши чиқмоқдаБугун, 02:26Раймон Тарок Ultra: DJI моторли янги электродворсипед тақдим этилдиРаймон Тарок Ultra: DJI моторли янги электродворсипед тақдим этилдиБугун, 01:58SpaceX маълумот марказлари учун йирик газ электр станциясини қурмоқдаSpaceX маълумот марказлари учун йирик газ электр станциясини қурмоқдаБугун, 01:28Суд xAI компаниясининг „нудифй“ иловалари тақиқини тўхтатиш ҳақидаги талабини рад этдиСуд xAI компаниясининг „нудифй“ иловалари тақиқини тўхтатиш ҳақидаги талабини рад этдиБугун, 01:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади