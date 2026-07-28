Ирландия соҳилларида улкан акулаларнинг ноёб тўдаси кузатилди
Ирландия соҳиллари ҳар йили дунёнинг энг йирик балиқларидан бири — гигант акулалар (basking shark) учун муҳим масканга айланади. Бу улкан, аммо инсон учун мутлақо хавфсиз денгиз жонзотлари қирғоққа жуда яқин сузиши билан сайёҳлар ва табиат ихлосмандларини ҳайратга солмоқда. Шу боис Ирландия гигант акулаларни табиий муҳитда кузатиш мумкин бўлган энг машҳур манзиллардан бири ҳисобланади.
Ҳар йили апрель ойидан июль бошигача, шунингдек август ва сентябрь ойларида юзлаб гигант акулалар Ирландиянинг ғарбий ва жануби-ғарбий соҳилларига планктон ва копеподлар билан озиқланиш учун келади. Донегол кўрфазидан Корк графлигигача бўлган ҳудуд уларни кузатиш учун дунёдаги энг қулай жойлардан бири сифатида эътироф этилади.
Ирландия Гигант Акулаларини Тадқиқ Қилиш Гуруҳи (ISBG) мутахассисларининг таъкидлашича, бу акулалар Шотландиядан Янги Зеландиягача бўлган ҳудудларда яшайди. Бироқ айнан Ирландияда улар қирғоққа жуда яқин келади. Узунлиги 10 метргача етадиган гигант акулалар дунёдаги иккинчи энг йирик балиқ тури бўлиб, фақат планктон билан озиқланади ва инсон учун хавф туғдирмайди.
Ушбу тур ўтган асрнинг 1950–1960 йилларида кенг миқёсда овлангани сабабли деярли йўқолиб кетиш даражасига етган. Бироқ 1984 йилда Ирландияда охирги гигант акула овланганидан сўнг уларнинг сони аста-секин қайта тиклана бошлади. Шу билан бирга, халқаро даражада бу тур ҳали ҳам йўқолиб кетиш хавфи остидаги жонзотлар қаторига киради.
2022 йилдан бошлаб гигант акулалар Ирландия қонунчилиги билан алоҳида муҳофазага олинган. Сайёҳлик қайиқлари учун махсус қоидалар жорий этилган бўлиб, акулаларга хавфсиз масофада яқинлашиш ва уларни озиқланиш ёки кўпайиш вақтида безовта қилмаслик талаб этилади.
Мутахассисларнинг фикрича, гигант акулаларни денгиз бағрида яқин масофадан кузатиш нафақат ноёб табиат мўъжизаси, балки Ирландияга ташриф буюрган ҳар бир сайёҳ хотирасида узоқ сақланиб қоладиган унутилмас таассуротлардан бири ҳисобланади.
…