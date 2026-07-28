Ирландия соҳилларида улкан акулаларнинг ноёб тўдаси кузатилди

·29·Дунё
Ирландия соҳилларида улкан акулаларнинг ноёб тўдаси кузатилди

Ирландия соҳиллари ҳар йили дунёнинг энг йирик балиқларидан бири — гигант акулалар (basking shark) учун муҳим масканга айланади. Бу улкан, аммо инсон учун мутлақо хавфсиз денгиз жонзотлари қирғоққа жуда яқин сузиши билан сайёҳлар ва табиат ихлосмандларини ҳайратга солмоқда. Шу боис Ирландия гигант акулаларни табиий муҳитда кузатиш мумкин бўлган энг машҳур манзиллардан бири ҳисобланади.

Ҳар йили апрель ойидан июль бошигача, шунингдек август ва сентябрь ойларида юзлаб гигант акулалар Ирландиянинг ғарбий ва жануби-ғарбий соҳилларига планктон ва копеподлар билан озиқланиш учун келади. Донегол кўрфазидан Корк графлигигача бўлган ҳудуд уларни кузатиш учун дунёдаги энг қулай жойлардан бири сифатида эътироф этилади.

Bir guruh odamlar firuza rangli suvda akula yaqinida suzmoqda.

Ирландия Гигант Акулаларини Тадқиқ Қилиш Гуруҳи (ISBG) мутахассисларининг таъкидлашича, бу акулалар Шотландиядан Янги Зеландиягача бўлган ҳудудларда яшайди. Бироқ айнан Ирландияда улар қирғоққа жуда яқин келади. Узунлиги 10 метргача етадиган гигант акулалар дунёдаги иккинчи энг йирик балиқ тури бўлиб, фақат планктон билан озиқланади ва инсон учун хавф туғдирмайди.

Ушбу тур ўтган асрнинг 1950–1960 йилларида кенг миқёсда овлангани сабабли деярли йўқолиб кетиш даражасига етган. Бироқ 1984 йилда Ирландияда охирги гигант акула овланганидан сўнг уларнинг сони аста-секин қайта тиклана бошлади. Шу билан бирга, халқаро даражада бу тур ҳали ҳам йўқолиб кетиш хавфи остидаги жонзотлар қаторига киради.

Moviy kurtkali odam qoyalar yaqinidagi suvda suzayotgan akulani kuzatmoqda.

2022 йилдан бошлаб гигант акулалар Ирландия қонунчилиги билан алоҳида муҳофазага олинган. Сайёҳлик қайиқлари учун махсус қоидалар жорий этилган бўлиб, акулаларга хавфсиз масофада яқинлашиш ва уларни озиқланиш ёки кўпайиш вақтида безовта қилмаслик талаб этилади.

Мутахассисларнинг фикрича, гигант акулаларни денгиз бағрида яқин масофадан кузатиш нафақат ноёб табиат мўъжизаси, балки Ирландияга ташриф буюрган ҳар бир сайёҳ хотирасида узоқ сақланиб қоладиган унутилмас таассуротлардан бири ҳисобланади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Йирик бизон машинага ташланди: даҳшатли ҳолат видеога тушдиЙирик бизон машинага ташланди: даҳшатли ҳолат видеога тушдиКеча, 23:40Давоси деярли йўқ саратонга қарши янги умид пайдо бўлдиДавоси деярли йўқ саратонга қарши янги умид пайдо бўлдиКеча, 23:36Пхукетда мудҳиш фожиа: Таиландлик амалдор россиялик сайёҳни уриб ўлдирдиПхукетда мудҳиш фожиа: Таиландлик амалдор россиялик сайёҳни уриб ўлдирдиКеча, 23:25Эрон Украинага баллистик ракеталар билан зарба берадими? Геосиёсий кескинликЭрон Украинага баллистик ракеталар билан зарба берадими? Геосиёсий кескинликКеча, 23:15«Украина ўз мустақиллигини сотди»: Мария Захаровадан шов-шувли баёнот«Украина ўз мустақиллигини сотди»: Мария Захаровадан шов-шувли баёнотКеча, 22:58Телефонга чалғиган аёл адашиб бегона ҳовлига кириб қолдиТелефонга чалғиган аёл адашиб бегона ҳовлига кириб қолдиКеча, 19:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда