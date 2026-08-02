Рогбид СпинР смарт-соати: 100 кунлик автономия ва 50 долларлик нарх

·27·Техно
Рогбид СпинР смарт-соати: 100 кунлик автономия ва 50 долларлик нарх
Қисқача

Бозорга ноёб механик бошқарув ғилдирагига ега бўлган Рогбид СпинР ҳимояланган ақлли соати тақдим етилди ва унинг нархи атиги 50 долларни ташкил қилади. Янги қурилманинг корпус ён қисмида жойлашган механик айланувчи ғилдирак меню ҳамда созламалар бўйлаб ҳаракатланиш имконини беради. Гаджет 51 миллиметрли массив ва ҳимояланган корпусда йиғилган бўлиб, IPX8 стандарти бўйича сувдан ҳимоя қилиш тизими билан жиҳозланган.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, бозорга ноёб механик бошқарув ғилдирагига эга бўлган Рогбид СпинР ҳимояланган ақлли соати тақдим этилди. Атиги 50 доллар нархга баҳоланган ушбу гаджет ўзининг ўта чидамлилиги, катталаштирилган экрани ва бир қувватланишда рекорд даражада узоқ ишлай олиши билан технология ихлосмандлари эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги қурилманинг асосий ўзига хос жиҳати — корпуснинг ён қисмида жойлашган механик айланувчи ғилдиракдир. Ишлаб чиқарувчиларнинг тушунтиришича, фойдаланувчилар меню ва созламалар бўйлаб ҳаракатланиш учун энди дисплейни тинимсиз бармоқ билан силашга мажбур эмас. Компьютер сичқончаларидаги оптик ғилдиракларни эслатувчи бу механизм ҳаракатни аниқ қайд этиб, уни бошқарув буйруқларига айлантиради.

Мустаҳкам корпус ва техник имкониятлар

Рогбид СпинР ўлчамлари ва чидамлилиги бўйича ҳам эътирофга лойиқ. Гаджет 51 миллиметрли массив ва ҳимояланган корпусда йиғилган бўлиб, унинг қалинлиги 13,4 миллиметрни ташкил этади. Шунингдек, қурилма IPX8 стандарти бўйича сувдан ҳимоя қилиш тизими билан жиҳозланган бўлиб, бу кундалик фойдаланишда қўшимча қулайлик яратади.

Соат ўлчами 1,7 дюймли ва 360x360 пикселлар аниқлигидаги йирик экран билан таъминланган. Ички хотира ҳажми 128 МБ ни ташкил қилади. Фойдаланувчининг юрак уриш частотасини кузатиб бориш вазифаси эса замонавий HX3918 оптик датчигига юклатилган.

Боғланиш ва аккумулятор қуввати

Смарт-соатни смартфонга улаш учун Bluetooth 5.4 технологиясидан фойдаланилади. Бироқ, нархни ҳамёнбоп сақлаб қолиш мақсадида, қурилма ўзининг мустақил ГПС-модулидан маҳрум этилган. Бу жиҳат кундалик шаҳар шароитида унчалик сезилмаса-да, спорт билан профессионал шуғулланувчилар учун муҳим бўлиши мумкин.

Қурилманинг энг асосий ютуғи сифатида унинг қувват захираси кўрсатилмоқда. Сиғими 1100 мА·соат бўлган аккумулятор туфайли Рогбид СпинР кутиш режимида нақ 100 кунгача қувват олмасдан ишлай олади. Таққослаш учун, кўпчилик флагман смарт-соатлар ҳар куни қувватлашни талаб этишини инобатга олсак, бу кўрсаткич анча таъсирли кўринади.

Рогбид СпинРСмарт соатГаджетларЯнги технологияларТаек-новости
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Anthropic сунъий интеллект моделлари синов вақтида тармоқларга кирдиAnthropic сунъий интеллект моделлари синов вақтида тармоқларга кирдиБугун, 03:26OpenAI автоном сунъий интеллект агентларининг изоляция қилинган муҳитдан қочгани ҳақида маълум қилдиOpenAI автоном сунъий интеллект агентларининг изоляция қилинган муҳитдан қочгани ҳақида маълум қилдиБугун, 02:27Лондонлик стартапчилар Кремний водийси маданиятига қарши чиқмоқдаЛондонлик стартапчилар Кремний водийси маданиятига қарши чиқмоқдаБугун, 02:26Раймон Тарок Ultra: DJI моторли янги электродворсипед тақдим этилдиРаймон Тарок Ultra: DJI моторли янги электродворсипед тақдим этилдиБугун, 01:58SpaceX маълумот марказлари учун йирик газ электр станциясини қурмоқдаSpaceX маълумот марказлари учун йирик газ электр станциясини қурмоқдаБугун, 01:28Суд xAI компаниясининг „нудифй“ иловалари тақиқини тўхтатиш ҳақидаги талабини рад этдиСуд xAI компаниясининг „нудифй“ иловалари тақиқини тўхтатиш ҳақидаги талабини рад этдиБугун, 01:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади