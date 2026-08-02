Рогбид СпинР смарт-соати: 100 кунлик автономия ва 50 долларлик нарх
Бозорга ноёб механик бошқарув ғилдирагига ега бўлган Рогбид СпинР ҳимояланган ақлли соати тақдим етилди ва унинг нархи атиги 50 долларни ташкил қилади. Янги қурилманинг корпус ён қисмида жойлашган механик айланувчи ғилдирак меню ҳамда созламалар бўйлаб ҳаракатланиш имконини беради. Гаджет 51 миллиметрли массив ва ҳимояланган корпусда йиғилган бўлиб, IPX8 стандарти бўйича сувдан ҳимоя қилиш тизими билан жиҳозланган.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, бозорга ноёб механик бошқарув ғилдирагига эга бўлган Рогбид СпинР ҳимояланган ақлли соати тақдим этилди. Атиги 50 доллар нархга баҳоланган ушбу гаджет ўзининг ўта чидамлилиги, катталаштирилган экрани ва бир қувватланишда рекорд даражада узоқ ишлай олиши билан технология ихлосмандлари эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги қурилманинг асосий ўзига хос жиҳати — корпуснинг ён қисмида жойлашган механик айланувчи ғилдиракдир. Ишлаб чиқарувчиларнинг тушунтиришича, фойдаланувчилар меню ва созламалар бўйлаб ҳаракатланиш учун энди дисплейни тинимсиз бармоқ билан силашга мажбур эмас. Компьютер сичқончаларидаги оптик ғилдиракларни эслатувчи бу механизм ҳаракатни аниқ қайд этиб, уни бошқарув буйруқларига айлантиради.
Мустаҳкам корпус ва техник имкониятларРогбид СпинР ўлчамлари ва чидамлилиги бўйича ҳам эътирофга лойиқ. Гаджет 51 миллиметрли массив ва ҳимояланган корпусда йиғилган бўлиб, унинг қалинлиги 13,4 миллиметрни ташкил этади. Шунингдек, қурилма IPX8 стандарти бўйича сувдан ҳимоя қилиш тизими билан жиҳозланган бўлиб, бу кундалик фойдаланишда қўшимча қулайлик яратади.
Соат ўлчами 1,7 дюймли ва 360x360 пикселлар аниқлигидаги йирик экран билан таъминланган. Ички хотира ҳажми 128 МБ ни ташкил қилади. Фойдаланувчининг юрак уриш частотасини кузатиб бориш вазифаси эса замонавий HX3918 оптик датчигига юклатилган.
Боғланиш ва аккумулятор қувватиСмарт-соатни смартфонга улаш учун Bluetooth 5.4 технологиясидан фойдаланилади. Бироқ, нархни ҳамёнбоп сақлаб қолиш мақсадида, қурилма ўзининг мустақил ГПС-модулидан маҳрум этилган. Бу жиҳат кундалик шаҳар шароитида унчалик сезилмаса-да, спорт билан профессионал шуғулланувчилар учун муҳим бўлиши мумкин.
Қурилманинг энг асосий ютуғи сифатида унинг қувват захираси кўрсатилмоқда. Сиғими 1100 мА·соат бўлган аккумулятор туфайли Рогбид СпинР кутиш режимида нақ 100 кунгача қувват олмасдан ишлай олади. Таққослаш учун, кўпчилик флагман смарт-соатлар ҳар куни қувватлашни талаб этишини инобатга олсак, бу кўрсаткич анча таъсирли кўринади.
…