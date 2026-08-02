АҚШда сув таъминоти тизимларига уюштирилган киберҳужумлар фош этилди
АҚШ Федерал қидирув бюроси ва Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш агентлиги мамлакатдаги ҳаётий муҳим сув таъминоти ҳамда оқова сувларни тозалаш обектларига қаратилган жиддий киберҳужумлар содир бўлганини маълум қилди. Ixbt.com хабарига кўра, июл ойининг охиридан бошлаб жами еттита штатдаги сув тозалаш ва тақсимлаш корхоналари рақамли таҳдидлар нишонига айланган ва бу айрим ҳудудларда сув таъминоти жараёнининг узилишига сабаб бўлган.
АҚШ Федерал қидирув бюроси (ФҚБ) ҳамда Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш агентлиги (ЭПА) мамлакатдаги сув таъминоти ва оқова сувларни тозалаш объектларига қаратилган жиддий киберҳужумлар серияси ҳақида огоҳлантирди. Маълум қилинишича, июль ойининг охиридан бошлаб қўшма штатлардаги ҳаётий муҳим инфратузилма корхоналари рақамли таҳдидларга дуч келган бўлиб, бу ҳолат аллақачон айрим ҳудудларда сув таъминоти жараёнининг узилишига сабаб бўлган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, 27-июльдан бери жами еттита штатдаги сув тозалаш ва тақсимлаш корхоналари киберҳужумлар нишонига айланган. Мутахассислар бу турдаги ҳужумлар замонавий шаҳар инфратузилмасининг рақамли тармоқларга қанчалик боғлиқ эканини ва уларнинг заифлигини яққол кўрсатиб бераётганини таъкидлашмоқда.
Назоратнинг йўқолиши ва техник муаммоларФҚБ маълумотларига кўра, тажовузкорлар саноат жараёнларини бошқаришда қўлланиладиган дастурлаштириладиган мантиқий контроллерларга (ПЛК) рухсатсиз киришга муваффақ бўлишган. Ҳаккерлар қурилмаларнинг ИП-манзиллари ҳамда паролларини масофадан туриб ўзгартириб юборишган, натижада маҳаллий операторлар муҳим ускуналар устидан назоратни тўлиқ йўқотиб қўйишган.
Жабрланган корхоналар вакилларининг билдиришича, мазкур киберинтрузивлар оқибатида сув қувурларидаги босим кескин тушиб кетган ва айрим ҳудудларда сув тошқини ҳолатлари кузатилган. Босимнинг пасайиши нафақат истеъмолчиларга сув етказиб беришда узилишлар келтириб чиқаради, балки янада жиддий экологик ва санитария хавфларини ҳам юзага келтиради.
Инфратузилма учун яширин хавфларМутахассисларнинг тушунтиришича, қувурлардаги босимнинг меъёрдан паст бўлиши жуда хавфли оқибатларга олиб келиши мумкин. Хусусан, бу ҳолат тозаланмаган сизот сувларининг асосий қувурлар ичига сизиб ўтишига йўл очиб беради, бу эса бутун шаҳар сув таъминоти тизимининг хавфсизлигига жиддий таҳдид солади.
Ушбу хавфли ҳодисалар Миннесота штатидаги ўттиздан ортиқ муниципал сув таъминоти объектларига қилинган ҳужумлардан кўп ўтмай содир бўлгани расмий идораларни янада қаттиқроқ чоралар кўришга мажбур қилмоқда. Ҳукумат идоралари мамлакат бўйлаб барча тегишли корхоналарга хавфсизлик чораларини зудлик билан кучайтириш бўйича махсус кўрсатмалар юборди.
Хавфсизликни таъминлаш бўйича тавсияларМазкур таҳдидларнинг олдини олиш мақсадида мутахассислар корхона раҳбарлари ва техник операторларга қуйидаги муҳим қоидаларга амал қилишни қатъий тавсия этишди:
- Ускуналарнинг интернет тармоғига тўғридан-тўғри уланишини қатъий чеклаш
- Ҳимояланган шлюзлар ва замонавий тармоқ экранларидан фойдаланиш
- Барча тизим паролларини кучайтирилган вариантларга ўзгартириш
- Фақат ишончли қурилмалар ўртасида маълумот алмашинувига рухсат берувчи кириш назорати рўйхатларини созлаш
…