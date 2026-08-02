АҚШда сув таъминоти тизимларига уюштирилган киберҳужумлар фош этилди

·21·Техно
АҚШда сув таъминоти тизимларига уюштирилган киберҳужумлар фош этилди
Қисқача

АҚШ Федерал қидирув бюроси ва Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш агентлиги мамлакатдаги ҳаётий муҳим сув таъминоти ҳамда оқова сувларни тозалаш обектларига қаратилган жиддий киберҳужумлар содир бўлганини маълум қилди. Ixbt.com хабарига кўра, июл ойининг охиридан бошлаб жами еттита штатдаги сув тозалаш ва тақсимлаш корхоналари рақамли таҳдидлар нишонига айланган ва бу айрим ҳудудларда сув таъминоти жараёнининг узилишига сабаб бўлган.

АҚШ Федерал қидирув бюроси (ФҚБ) ҳамда Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш агентлиги (ЭПА) мамлакатдаги сув таъминоти ва оқова сувларни тозалаш объектларига қаратилган жиддий киберҳужумлар серияси ҳақида огоҳлантирди. Маълум қилинишича, июль ойининг охиридан бошлаб қўшма штатлардаги ҳаётий муҳим инфратузилма корхоналари рақамли таҳдидларга дуч келган бўлиб, бу ҳолат аллақачон айрим ҳудудларда сув таъминоти жараёнининг узилишига сабаб бўлган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, 27-июльдан бери жами еттита штатдаги сув тозалаш ва тақсимлаш корхоналари киберҳужумлар нишонига айланган. Мутахассислар бу турдаги ҳужумлар замонавий шаҳар инфратузилмасининг рақамли тармоқларга қанчалик боғлиқ эканини ва уларнинг заифлигини яққол кўрсатиб бераётганини таъкидлашмоқда.

Назоратнинг йўқолиши ва техник муаммолар

ФҚБ маълумотларига кўра, тажовузкорлар саноат жараёнларини бошқаришда қўлланиладиган дастурлаштириладиган мантиқий контроллерларга (ПЛК) рухсатсиз киришга муваффақ бўлишган. Ҳаккерлар қурилмаларнинг ИП-манзиллари ҳамда паролларини масофадан туриб ўзгартириб юборишган, натижада маҳаллий операторлар муҳим ускуналар устидан назоратни тўлиқ йўқотиб қўйишган.

Жабрланган корхоналар вакилларининг билдиришича, мазкур киберинтрузивлар оқибатида сув қувурларидаги босим кескин тушиб кетган ва айрим ҳудудларда сув тошқини ҳолатлари кузатилган. Босимнинг пасайиши нафақат истеъмолчиларга сув етказиб беришда узилишлар келтириб чиқаради, балки янада жиддий экологик ва санитария хавфларини ҳам юзага келтиради.

Инфратузилма учун яширин хавфлар

Мутахассисларнинг тушунтиришича, қувурлардаги босимнинг меъёрдан паст бўлиши жуда хавфли оқибатларга олиб келиши мумкин. Хусусан, бу ҳолат тозаланмаган сизот сувларининг асосий қувурлар ичига сизиб ўтишига йўл очиб беради, бу эса бутун шаҳар сув таъминоти тизимининг хавфсизлигига жиддий таҳдид солади.

Ушбу хавфли ҳодисалар Миннесота штатидаги ўттиздан ортиқ муниципал сув таъминоти объектларига қилинган ҳужумлардан кўп ўтмай содир бўлгани расмий идораларни янада қаттиқроқ чоралар кўришга мажбур қилмоқда. Ҳукумат идоралари мамлакат бўйлаб барча тегишли корхоналарга хавфсизлик чораларини зудлик билан кучайтириш бўйича махсус кўрсатмалар юборди.

Хавфсизликни таъминлаш бўйича тавсиялар

Мазкур таҳдидларнинг олдини олиш мақсадида мутахассислар корхона раҳбарлари ва техник операторларга қуйидаги муҳим қоидаларга амал қилишни қатъий тавсия этишди:

  • Ускуналарнинг интернет тармоғига тўғридан-тўғри уланишини қатъий чеклаш
  • Ҳимояланган шлюзлар ва замонавий тармоқ экранларидан фойдаланиш
  • Барча тизим паролларини кучайтирилган вариантларга ўзгартириш
  • Фақат ишончли қурилмалар ўртасида маълумот алмашинувига рухсат берувчи кириш назорати рўйхатларини созлаш
Мутахассисларнинг фикрича, киберхавфсизлик қоидаларига қатъий риоя қилиш ва саноат тармоқларини ташқи интернетдан изоляция қилишгина келгусида шунга ўхшаш фавқулодда вазиятларнинг олдини олишга ёрдам беради.

КиберхавфсизликСувТаъминотиФҚБТехнологияХавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Автоҳалокатга учраган GeForce RTX 5060 Ти муваффақиятли тикландиАвтоҳалокатга учраган GeForce RTX 5060 Ти муваффақиятли тикландиБугун, 06:23Snapdragon 8 Элите процессори кучли совутиш билан барча рақобатчиларни ортда қолдирдиSnapdragon 8 Элите процессори кучли совутиш билан барча рақобатчиларни ортда қолдирдиБугун, 05:21Тер таҳлили орқали ишлайдиган янги ақлли узук яратилдиТер таҳлили орқали ишлайдиган янги ақлли узук яратилдиБугун, 04:57Рогбид СпинР смарт-соати: 100 кунлик автономия ва 50 долларлик нархРогбид СпинР смарт-соати: 100 кунлик автономия ва 50 долларлик нархБугун, 03:59Anthropic сунъий интеллект моделлари синов вақтида тармоқларга кирдиAnthropic сунъий интеллект моделлари синов вақтида тармоқларга кирдиБугун, 03:26OpenAI автоном сунъий интеллект агентларининг изоляция қилинган муҳитдан қочгани ҳақида маълум қилдиOpenAI автоном сунъий интеллект агентларининг изоляция қилинган муҳитдан қочгани ҳақида маълум қилдиБугун, 02:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади