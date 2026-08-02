Лионель Месси Интер Миами таркибига қайтди
АҚШнинг Интер Миами клуби сардори Лионель Месси Колумбус Крю жамоасига қарши кечадиган Шарқий конференсия учрашуви учун қайдномага киритилди ва захирадан жой олди. Саккиз карра Олтин тўп соҳиби сўнгги бор 19-июл куни Аргентина терма жамоаси сафида майдонга тушган бўлиб, жаҳон чемпионати финалидаги мағлубиятдан сўнг унга икки ҳафталик қисқа муддатли ҳордиқ чиқаришга рухсат берилган еди.
АҚШнинг Интер Миами клуби сардори Лионель Месси яна майдонга қайтишга ҳозирлик кўрмоқда. GOAL.com хабар беришича, аргентиналик ҳужумчи жамоанинг Колумбус Крю жамоасига қарши кечадиган Шарқий конференция учрашуви учун қайдномага киритилди ва захирадан жой олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Эслатиб ўтамиз, саккиз карра Олтин тўп соҳиби сўнгги бор 19-июль куни Аргентина терма жамоаси сафида майдонга тушган эди. Жаҳон чемпионати финалидаги мағлубиятдан сўнг футболчига икки ҳафталик қисқа муддатли ҳордиқ чиқаришга рухсат берилган бўлиб, у ушбу танаффус сабабли MLS Алл-Стар ўйинини ҳам ўтказиб юборган эди.
Янги юлдузлар ва таркибдаги ўзгаришларМесси билан бирга Аргентина терма жамоасида ҳаракат қилган Родриго Де Паул ҳам жамоа сафига келиб қўшилди. У ушбу баҳсни асосий таркибда бошлайдиган бўлди. Эътиборлиси, Де Паул Маями клуби сафида бразилиялик афсонавий ярим ҳимоячи Каземиро билан илк бор бирга майдонга тушади. Олдинги турда Монреалга қарши кечган дебют ўйинида Каземиро мухлисларда ижобий таассурот қолдирган эди.
Жамоанинг бошқа бир тажрибали вакили Луис Суарес ҳам ажойиб спорт формасида турибди. Янги бош мураббий Гилермо Ҳоёс қўл остида уругвайлик ҳужумчи янги нафас олгандек таассурот қолдирмоқда. Суарес сўнгги учта учрашувнинг ўзида олтита гол уришга муваффақ бўлди. Жумладан, ўтган ҳафта Монреалга қарши кечган баҳсда у пеналтини аниқ амалга ошириб, жамоасига ғалаба келтирганди. У ҳужум чизиғида Герман Бертераме билан самарали дует ҳосил қилмоқда.
Олдинда муҳим ўйинлар кутмоқдаМаямиликлар учун Лионель Мессининг сафга қайтиши айни муддао бўлди, боиси жамоа мавсумнинг қолган қисмида иккита йирик мусобақада кураш олиб боришга мажбур. Суппортерс' Шиелд соврини учун курашаётган жамоа учун ҳар бир очко муҳим аҳамият касб этади.
Шанба кунги баҳсдан сўнг, Интер Миами эътиборини дарҳол халқаро майдонга қаратади. Жамоа чоршанба куни Леагуес Куп доирасида Атлетико Сан Луис жамоасига қарши майдонга тушади. Олдинда жамоани тиғиз тақвим ва қизғин учрашувлар кутиб турибди.
…