Лионель Месси Интер Миами таркибига қайтди

·26·Спорт
Лионель Месси Интер Миами таркибига қайтди
Қисқача

АҚШнинг Интер Миами клуби сардори Лионель Месси Колумбус Крю жамоасига қарши кечадиган Шарқий конференсия учрашуви учун қайдномага киритилди ва захирадан жой олди. Саккиз карра Олтин тўп соҳиби сўнгги бор 19-июл куни Аргентина терма жамоаси сафида майдонга тушган бўлиб, жаҳон чемпионати финалидаги мағлубиятдан сўнг унга икки ҳафталик қисқа муддатли ҳордиқ чиқаришга рухсат берилган еди.

АҚШнинг Интер Миами клуби сардори Лионель Месси яна майдонга қайтишга ҳозирлик кўрмоқда. GOAL.com хабар беришича, аргентиналик ҳужумчи жамоанинг Колумбус Крю жамоасига қарши кечадиган Шарқий конференция учрашуви учун қайдномага киритилди ва захирадан жой олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Эслатиб ўтамиз, саккиз карра Олтин тўп соҳиби сўнгги бор 19-июль куни Аргентина терма жамоаси сафида майдонга тушган эди. Жаҳон чемпионати финалидаги мағлубиятдан сўнг футболчига икки ҳафталик қисқа муддатли ҳордиқ чиқаришга рухсат берилган бўлиб, у ушбу танаффус сабабли MLS Алл-Стар ўйинини ҳам ўтказиб юборган эди.

Янги юлдузлар ва таркибдаги ўзгаришлар

Месси билан бирга Аргентина терма жамоасида ҳаракат қилган Родриго Де Паул ҳам жамоа сафига келиб қўшилди. У ушбу баҳсни асосий таркибда бошлайдиган бўлди. Эътиборлиси, Де Паул Маями клуби сафида бразилиялик афсонавий ярим ҳимоячи Каземиро билан илк бор бирга майдонга тушади. Олдинги турда Монреалга қарши кечган дебют ўйинида Каземиро мухлисларда ижобий таассурот қолдирган эди.

Жамоанинг бошқа бир тажрибали вакили Луис Суарес ҳам ажойиб спорт формасида турибди. Янги бош мураббий Гилермо Ҳоёс қўл остида уругвайлик ҳужумчи янги нафас олгандек таассурот қолдирмоқда. Суарес сўнгги учта учрашувнинг ўзида олтита гол уришга муваффақ бўлди. Жумладан, ўтган ҳафта Монреалга қарши кечган баҳсда у пеналтини аниқ амалга ошириб, жамоасига ғалаба келтирганди. У ҳужум чизиғида Герман Бертераме билан самарали дует ҳосил қилмоқда.

Олдинда муҳим ўйинлар кутмоқда

Маямиликлар учун Лионель Мессининг сафга қайтиши айни муддао бўлди, боиси жамоа мавсумнинг қолган қисмида иккита йирик мусобақада кураш олиб боришга мажбур. Суппортерс' Шиелд соврини учун курашаётган жамоа учун ҳар бир очко муҳим аҳамият касб этади.

Шанба кунги баҳсдан сўнг, Интер Миами эътиборини дарҳол халқаро майдонга қаратади. Жамоа чоршанба куни Леагуес Куп доирасида Атлетико Сан Луис жамоасига қарши майдонга тушади. Олдинда жамоани тиғиз тақвим ва қизғин учрашувлар кутиб турибди.

Лионель МессиИнтер МиамиMLSФутболРоналду
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хаби Алонсо Михаил Мудрикнинг Челсидеги кутилмаган қайтишидан мамнунХаби Алонсо Михаил Мудрикнинг Челсидеги кутилмаган қайтишидан мамнунБугун, 02:34Арсенал мавсумолди ўйинда Жиронани йирик ҳисобда таслим этдиАрсенал мавсумолди ўйинда Жиронани йирик ҳисобда таслим этдиБугун, 01:56Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?Кеча, 23:36Браян Мбемо: Манчестер Юнайтед доимо энг юқори марраларни кўзлайдиБраян Мбемо: Манчестер Юнайтед доимо энг юқори марраларни кўзлайдиКеча, 23:32Реал Мадрид ўртоқлик учрашувида ғалабани бой бердиРеал Мадрид ўртоқлик учрашувида ғалабани бой бердиКеча, 23:32Реал Мадрид Ян Диоманде трансфери учун 120 миллион евро тўлашга яқинРеал Мадрид Ян Диоманде трансфери учун 120 миллион евро тўлашга яқинКеча, 22:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда