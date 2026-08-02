Geely бенз ва спиртда юрувчи универсал седанини тақдим этди
Хитойнинг таниқли автомобилсозлик компанияси Geely ўзининг янги авлод метанолсиз-электр гибрид тизими билан жиҳозланадиган Galaxy Старшине 6 ЭФ седанини расман намойиш этди. Ixbt.com маълумотига кўра, ушбу технологиянинг энг асосий ўзига хослиги — автомобилни биргина ёқилғи баки орқали ҳам бензин, ҳам спирт (метанол) аралашмаси билан исталган нисбатда тўлдириш имкониятининг яратилганидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур инновацион тизим ёқилғи таркибини автоматик аниқлаш технологиясига асосланган. Автомобилга ўрнатилган махсус датчик аралашмадаги метанол концентрациясини тезкорлик билан таҳлил қилади. Олинган маълумотлар дарҳол электрон бошқарув блокига узатилади ва у реал вақт режимида пуркаш ҳамда ўт олдириш параметрларини тўғрилаб боради.
Натижада, двигател ишлаши жорий ёқилғи таркибига мукаммал мослашади. Бу эса ҳайдовчига ёқилғи қуйиш шохобчаларида бензин ва метанол нисбатини махсус кузатиб бориш ёки ўлчаш заруриятидан қутқаради. Автомобил қайси турдаги аралашма қуйилганидан қатъи назар, уни ўзи аниқлаб, оптимал иш режимини танлайди.
Техник янгиликлар ва қишки синовларЯнги гибрид қурилма, шунингдек, 350 бар босим остида ишлайдиган ёқилғини тўғридан-тўғри пуркаш тизимига эга бўлди. Бу технология ёқилғи аралашмасининг янада сифатли майдаланишини таъминлайди. Янги ўт олдириш тизими ва такомиллаштирилган калибровкалар билан уйғунликда бу метанолли двигателларнинг асосий муаммосини ҳал қилди — энди улар ўта паст ҳароратларда ҳам муаммосиз ишга тушади.
Бозорга чиқарилишидан аввал Geely ушбу технологияни жиддий ва кенг кўламли синовлардан ўтказди. Компания баёнотига кўра, янги куч қурилмасининг стенддаги синовлари муддати одатий бензин двигателлариникидан нақ 3,6 баравар кўп давом этган. Шунингдек, турли иқлим шароитлари ва метанол ёқилғисининг турлари бўйича ўтказилган йўл синовларининг умумий масофаси қарийб 2 миллион километрни ташкил этди.
Ҳозирча Geely раҳбарияти Galaxy Старшине 6 ЭФ моделининг савдоси қачон бошланиши, унинг тўлиқ техник тавсифлари ва нархлари борасидаги маълумотларни сир сақламоқда. Шунга қарамай, мазкур экологик ва тежамкор ечим автомобил бозорида катта қизиқиш уйғотиши кутилмоқда.
…