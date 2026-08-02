Geely бенз ва спиртда юрувчи универсал седанини тақдим этди

·0·Авто
Geely бенз ва спиртда юрувчи универсал седанини тақдим этди

Хитойнинг таниқли автомобилсозлик компанияси Geely ўзининг янги авлод метанолсиз-электр гибрид тизими билан жиҳозланадиган Galaxy Старшине 6 ЭФ седанини расман намойиш этди. Ixbt.com маълумотига кўра, ушбу технологиянинг энг асосий ўзига хослиги — автомобилни биргина ёқилғи баки орқали ҳам бензин, ҳам спирт (метанол) аралашмаси билан исталган нисбатда тўлдириш имкониятининг яратилганидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур инновацион тизим ёқилғи таркибини автоматик аниқлаш технологиясига асосланган. Автомобилга ўрнатилган махсус датчик аралашмадаги метанол концентрациясини тезкорлик билан таҳлил қилади. Олинган маълумотлар дарҳол электрон бошқарув блокига узатилади ва у реал вақт режимида пуркаш ҳамда ўт олдириш параметрларини тўғрилаб боради.

Натижада, двигател ишлаши жорий ёқилғи таркибига мукаммал мослашади. Бу эса ҳайдовчига ёқилғи қуйиш шохобчаларида бензин ва метанол нисбатини махсус кузатиб бориш ёки ўлчаш заруриятидан қутқаради. Автомобил қайси турдаги аралашма қуйилганидан қатъи назар, уни ўзи аниқлаб, оптимал иш режимини танлайди.

Техник янгиликлар ва қишки синовлар

Янги гибрид қурилма, шунингдек, 350 бар босим остида ишлайдиган ёқилғини тўғридан-тўғри пуркаш тизимига эга бўлди. Бу технология ёқилғи аралашмасининг янада сифатли майдаланишини таъминлайди. Янги ўт олдириш тизими ва такомиллаштирилган калибровкалар билан уйғунликда бу метанолли двигателларнинг асосий муаммосини ҳал қилди — энди улар ўта паст ҳароратларда ҳам муаммосиз ишга тушади.

Бозорга чиқарилишидан аввал Geely ушбу технологияни жиддий ва кенг кўламли синовлардан ўтказди. Компания баёнотига кўра, янги куч қурилмасининг стенддаги синовлари муддати одатий бензин двигателлариникидан нақ 3,6 баравар кўп давом этган. Шунингдек, турли иқлим шароитлари ва метанол ёқилғисининг турлари бўйича ўтказилган йўл синовларининг умумий масофаси қарийб 2 миллион километрни ташкил этди.

Ҳозирча Geely раҳбарияти Galaxy Старшине 6 ЭФ моделининг савдоси қачон бошланиши, унинг тўлиқ техник тавсифлари ва нархлари борасидаги маълумотларни сир сақламоқда. Шунга қарамай, мазкур экологик ва тежамкор ечим автомобил бозорида катта қизиқиш уйғотиши кутилмоқда.

GeelyGalaxy Старшине 6 ЭФГибрид автомобилМетанолАвтомеханика
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

UAZ Буханка афсонавий номи расман тасдиқландиUAZ Буханка афсонавий номи расман тасдиқландиБугун, 00:00Муҳандис ўғил ва унинг отаси ясаган ноодатий ўзиюрар 4x4 автомобилиМуҳандис ўғил ва унинг отаси ясаган ноодатий ўзиюрар 4x4 автомобилиКеча, 18:52Volkswagen Хитойда автомобилларга умрбод кафолат тақдим этдиVolkswagen Хитойда автомобилларга умрбод кафолат тақдим этдиКеча, 15:57Mercedes-Benz хатолигини тан олди: жисмоний тугмалар қайтмоқдаMercedes-Benz хатолигини тан олди: жисмоний тугмалар қайтмоқдаКеча, 11:59Alfa Romeo ўзида ҳам ҳамёнбоп, ҳам ўта қиммат суперкар сотишни бирлаштира оладимиAlfa Romeo ўзида ҳам ҳамёнбоп, ҳам ўта қиммат суперкар сотишни бирлаштира оладимиКеча, 11:51Невададаги шоссе қандай қилиб дунёдаги энг тезкор пойга йўлига айланадиНевададаги шоссе қандай қилиб дунёдаги энг тезкор пойга йўлига айланадиКеча, 10:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси