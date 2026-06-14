Қоғоз китоб ўқиш мияга кутилмаган фойда бериши аниқланди

·0·Фойдали
Қоғоз китоб ўқиш мияга кутилмаган фойда бериши аниқланди

Япон олимлари қоғоз китоб ўқишнинг кутилмаган когнитив афзалликларини аниқлади. Тадқиқот натижаларига кўра, қоғоз форматида ўқиш сюжет тафсилотларини яхшироқ боғлаш ва эслаб қолишга ёрдам беради.

Тадқиқот натижалари PLOS One журналида эълон қилинди.

Токио университети олимлари ўтказган тажрибада 25 нафар талаба иштирок этган. Улар манганинг бир қисмини қоғоз китобда ёки планшетда ўқиб, кейин ҳикоя бўйича саволларга жавоб берган.

Натижалар шуни кўрсатдики, умумий тушуниш даражаси ҳар иккала гуруҳда ҳам ўхшаш бўлган. Бироқ планшетда ўқиган иштирокчиларга воқеалар ўртасидаги боғлиқликни аниқлаш учун кўпроқ вақт керак бўлган.

Мия фаолияти таҳлили эса қоғоз китоб ўқиганларда маълумотни қайта ишлаш жараёни енгилроқ кечганини кўрсатди. Олимлар буни қоғоз китобнинг жисмоний хусусиятлари билан изоҳлашмоқда. Саҳифаларнинг жойлашуви ва ўқиш жараёнининг сезилиши мия учун ўзига хос “фазовий харита” яратади.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, рақамли ўқиш матнни тушунишга салбий таъсир қилмайди, бироқ айни натижага эришиш учун кўпроқ вақт ва когнитив ресурс талаб этади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилдиҚаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилдиКеча, 17:33Стрессга қарши “вакцина” борми? Олимлар жавоб бердиСтрессга қарши “вакцина” борми? Олимлар жавоб бердиКеча, 17:28Болаларнинг таваккал қилиши уларни кучли қиладиБолаларнинг таваккал қилиши уларни кучли қилади12.06, 16:333 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз11.06, 11:56Юрак учун энг фойдали бўлган мева ва сабзавотлар номи маълум қилиндиЮрак учун энг фойдали бўлган мева ва сабзавотлар номи маълум қилинди10.06, 17:04Жазирама иссиқда саломатликка хавфли 5 та маҳсулотЖазирама иссиқда саломатликка хавфли 5 та маҳсулот10.06, 10:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Нега макадамия дунёдаги энг қиммат ёнғоқлардан бири?
Нега макадамия дунёдаги энг қиммат ёнғоқлардан бири?
Эрталаб оч қоринга бир стакан илиқ сув ичиш қанчалик фойдали?
Эрталаб оч қоринга бир стакан илиқ сув ичиш қанчалик фойдали?
Жигар ва юракка зарарли озиқ-овқатлар комбинацияси аниқланди
Жигар ва юракка зарарли озиқ-овқатлар комбинацияси аниқланди
Нега фақат урғочи пашша чақиши кўпчиликни ҳайратга солмоқда
Нега фақат урғочи пашша чақиши кўпчиликни ҳайратга солмоқда
3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз
3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз
Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилди
Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилди
Иссиқдан сақланишнинг энг муҳим 11 усули
Иссиқдан сақланишнинг энг муҳим 11 усули
Болалар чой ичиши мумкинми?
Болалар чой ичиши мумкинми?